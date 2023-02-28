Ізраїль ще на два місяці продовжив туристичні візи українським біженцям
Ізраїль продовжив візи для громадян України, які перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.
Як зазначається, заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі.
Відповідно, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.
Повідомляється, що візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни та до 30 квітня 2023 року.
Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не побоюватися штрафів у тому випадку, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.
Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.
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Нацизм, национализм, евреи... Рашистам много не нужно.
Соври и разотри по газетам сенсацию из ерунды всякой.
Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов, в конце февраля, должен перебросить еще 150 тыс.
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенных израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на 250 млн долларов, вместо вооружений, поставленных Украине.
Саудовский телеканал https://www.youtube.com/watch?v=OQhbixt7W_U "Аль-Хадас" передавал, что целью удара ВВС ЦАХАЛа 19 февраля 2023 года по объектам в районе Дамаска и окрестностях сирийской столицы были материально-технические базы иранского спецподразделения "Кудс".
SANA: ночью израильская армия со стороны Голанских высот нанесла ракетный удар по целям в районе Дамаска и его окрестностях, подтверждаются попадания по целям, разрушение нескольких зданий и гибель пяти человек.
SOHR: атакованы объекты проиранских сил и "Хизбаллы", 15 убитых и раненых.