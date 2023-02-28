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Ізраїль ще на два місяці продовжив туристичні візи українським біженцям

ізраїль

Ізраїль продовжив візи для громадян України, які перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Як зазначається, заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі.

Відповідно, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування

Повідомляється, що візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни та до 30 квітня 2023 року.

Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не побоюватися штрафів у тому випадку, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Також читайте: У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців

Автор: 

біженці (1887) віза (735) Ізраїль (1654)


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Топ коментарі
+10
Чисто ісраільська щедрість - продовжити візи на два місяці, коли всі дають візи на 2 роки🤣
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28.02.2023 16:43
+6
Які добрі люди. Щастя-то яке...
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28.02.2023 16:29
+6
І розповісти про щедроти на весь світ
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28.02.2023 16:55
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Які добрі люди. Щастя-то яке...
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28.02.2023 16:29 Відповісти
мощно!!! яка радість!! Штати дають відразу на два роки...по u4u
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28.02.2023 16:31 Відповісти
Хтось здогадується, хто ті біженці?
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28.02.2023 16:35 Відповісти
Євреї. А що? Та якщо ви про деякі особистості, то вони давно вже мають паспорти Ізраїлю та не є біженцями. Наприклад Рабинович.
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28.02.2023 17:22 Відповісти
Чисто ісраільська щедрість - продовжити візи на два місяці, коли всі дають візи на 2 роки🤣
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28.02.2023 16:43 Відповісти
І розповісти про щедроти на весь світ
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28.02.2023 16:55 Відповісти
та де там?! потім виявить шо тільки завдяки Ізраїлю Україна вистояла і тепер в неоплатному боргу перед ним!
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28.02.2023 17:19 Відповісти
яке це щастя! яка це честь для нікчемних гоїв! ще на 2 міс в благословенному Ізраїлі....це не якість там нікчемні Леопарди! правда,враховуючи,скільки мільярдів баксів було за 30 викачано в боговибраний Ізраїль з України.....да....
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28.02.2023 17:18 Відповісти
Так, одні «еврейські пенсії» чого варті, може тут є обізнані представники пенсійного фонду і підкажуть у цифрах!!!
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28.02.2023 17:49 Відповісти
Это сколькая стезя и тем опасна. Враги ею с удовольствием воспользуются!
Нацизм, национализм, евреи... Рашистам много не нужно.
Соври и разотри по газетам сенсацию из ерунды всякой.
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28.02.2023 17:36 Відповісти
До речі,сьогодні в Молдавії почалися антиурядові виступи,організовані партією Шор,ізраїльтянина і афериста Ілона Шора...Дивний збіг...в Ізраілі сидять і наші аферисти-русотяпи Рабіновіч,Злочевскій,Табачнік,звідти і Яшка Кедмі. Але чомусь ЗЕ-лька не спішить вимагати їх екстрадикції...По хорошому,треба б розірвати з 2Ізраїлем2 дипвідносини і хай він квітує разом зі своїми дружбанами: Рашкою,Білорашкою,Іраном.Китаєм.Сірією....
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28.02.2023 17:54 Відповісти
Для кремлевских ботов и диванных экспертов , работающих на Москву.
Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:

- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов, в конце февраля, должен перебросить еще 150 тыс.
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM

- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенных израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на 250 млн долларов, вместо вооружений, поставленных Украине.
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28.02.2023 21:21 Відповісти
Друзі,зверніть увагу-такий пост я тут вже бачу не вперше. Їх на тему Ізраіля тут викладають люди під різними ніками,сьогодні це якийсь Анатолл....
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28.02.2023 22:57 Відповісти
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Полянский на заседании Совета безопасности ООН , 28 февраля, заявил протест: 19 февраля "один из осколков израильской ракеты упал в 300 метрах от здания посольства России в Дамаске

Саудовский телеканал https://www.youtube.com/watch?v=OQhbixt7W_U "Аль-Хадас" передавал, что целью удара ВВС ЦАХАЛа 19 февраля 2023 года по объектам в районе Дамаска и окрестностях сирийской столицы были материально-технические базы иранского спецподразделения "Кудс".

SANA: ночью израильская армия со стороны Голанских высот нанесла ракетный удар по целям в районе Дамаска и его окрестностях, подтверждаются попадания по целям, разрушение нескольких зданий и гибель пяти человек.
SOHR: атакованы объекты проиранских сил и "Хизбаллы", 15 убитых и раненых.
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28.02.2023 21:16 Відповісти
 
 