Ізраїль ще на два місяці продовжив туристичні візи українським біженцям

Ізраїль продовжив візи для громадян України, які перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Як зазначається, заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі.

Відповідно, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.

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Повідомляється, що візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни та до 30 квітня 2023 року.

Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не побоюватися штрафів у тому випадку, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

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