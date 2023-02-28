Путін живе з Кабаєвою та використовував кіпрський офшор для збагачення на горілці "Путинка", - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін живе у резиденції на Валдаї з гімнасткою та ймовірною матір’ю його дітей Аліною Кабаєвою. У президента РФ також є кіпрський офшор - Ermira Consultants, який є "общаком" для кремлівського диктатора та його оточення.

Про це йдеться у розслідуванні "Проект", передає Цензор.НЕТ.

За даними авторів матеріалу, на компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Путіна підприємствах.

"Справжній власник Ermira - це президент Путін", - каже співрозмовник "Проекту".

"Ми користувалися терміном "сплатити з Ерміри", що означало використовувати гроші Путіна для оплати тієї чи іншої угоди (в його інтересах)", - пояснює він, уточнюючи, що іноді гроші переводилися прямо з рахунку кіпрської компанії або її дочірніх структур у Росії, іноді виплачувались готівкою. Наприклад, люди Аркадія Ротенберга використовували термін "Ерміра у широкому сенсі слова", розповідає джерело, маючи на увазі "общак", гроші, які вони акумулюють на рахунках і які призначаються президенту Росії", - зазначають автори.

Ermira контролює компанію "Реал Инвест", яка володіє товарним знаком горілки "Путинка".

"Маркетолог Станіслав Кауфман, який у 2002 році, працюючи в компанії "Вінексім", вигадав тепер добре відомий горілчаний бренд "Путінка". ...

"Олег Плахута, співвласник "Вінексіму", попросив Ротенберга отримати дозвіл від Путіна (на використання його імені. - Ред.) і досяг успіху в цьому", - розповідає співрозмовник "Проекту", цю ж історію редакції переповіло джерело на російському алкогольному ринку. У результаті Плахуті довелося поділитися часткою у придуманому ним бізнесі. Його співвласниками стали Путін і Ротенберг: вони від самого початку контролювали всі заробітки на Путінці - від права на бренд до виробництва та торгівлі іменною горілкою президента", - пише видання.

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Журналісти із посиланням на джерела зазначають, що компанія належала підставній особі - адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків Ermira оплачували покупки для Путіна і його близьких. Також він купував із цих рахунків квартири і будинки.

Видання із посиланням на джерело пише, що наближені до Путіна люди особисто зустрічалися з Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком та їхніми підлеглими і говорили, що їм потрібно.

"Потім васали на гроші фірми Ermira купували та оформляли шукані активи. Так було і з Кабаєвою у 2011 році. Згідно з побажанням "гімнастки", чотири квартири в Сочі було оформлено на її довірених осіб", - йдеться в матеріалі.

Квартиру в будинку за адресою Курортний проспект №92/5 та ще дві у "Королівському парку" оформили на бабусю Кабаєвої - Ганну Зацепіліну, яка насправді живе у старому сільському будиночку в підмосков'ї.

За даними журналістів, у Кабаєвої є "жінки, які їй допомагають у всьому": "Це рідні сестри Катерина Головачова та Олеся Федіна, також сестри Юлія та Ганна Назарови та Олена Єрхан. Олеся Федіна та Катерина Головачова — це двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої по матері. Та сама Ганна Зацепіліна - доводиться бабусею всім трьом".

Вивчивши базу даних про бронювання залізничних квитків, журналісти виявили, що всі п'ять жінок постійно їздять на Валдай.

"Мабуть, Кабаєва проводить на Валдаї так багато часу, що її найближчій помічниці навіть придбали там нерухомість. Федина отримала квартиру у місті Валдай у 2016 році, через рік після народження у її кузини першої дитини. Тоді ж Федіна обзавелася на Валдаї ще й окремим будинком — у сусідньому з резиденцією селищі Ящерове, де мешкають багато путінських віпів - співробітники ФСО та Управління справами президента", - зазначають автори.

2013 року Путін офіційно розлучився з Людмилою Путіною. Після цього, він привів Кабаєву на Валдай. А згодом відбудував для неї та її дітей новий терем - уже дерев'яний. Він стоїть приблизно за 800 метрів від "золотого". Будівництво будинку для Кабаєвої почалося 2020 року.

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У 2021 році біля будинку Кабаєвої було споруджено човновий причал, де, взявши човен, можна переплисти невеликий канал і опинитися у величезному класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів.

Перша дитина Путіна і Кабаєвої народилася в 2015 році у дорогій клініці Святої Анни у Швейцарії. Друга дитина, ймовірно, народилася навесні 2019 року, але уже на території РФ, йдеться в розслідуванні.

"Околиці путінської та кабаївської резиденцій на Валдаї – це заповідні місця. Більшість лісів там охороняється як силами ФСО, так і законом - це території Валдайського національного парку. Це однак не завадило великому будівництву, що почалося в 2018 році, прямо на особливо охоронюваних землях нацпарку - там для Путіна і його близьких вирішили побудувати таємну залізницю. "Проект" має підстави стверджувати, що для старіючого російського лідера в останні роки по країні побудували кілька секретних залізничних гілок і станцій індивідуального користування", - зазначили журналісти.

Загалом Кабаєва володіє нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів.

Зокрема у Кабаєвої є найбільший пентхаус у Росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Площа пентхауса становить 2600 кв. метрів, у ньому є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін. У 2021 році пентхаус Кабаєвої визнали "найбільшою квартирою Росії". Водночас, наразі він пустує.

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