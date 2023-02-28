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Путін живе з Кабаєвою та використовував кіпрський офшор для збагачення на горілці "Путинка", - ЗМІ

путін

Російський диктатор Володимир Путін живе у резиденції на Валдаї з гімнасткою та ймовірною матір’ю його дітей Аліною Кабаєвою. У президента РФ також є кіпрський офшор - Ermira Consultants, який є "общаком" для кремлівського диктатора та його оточення.

Про це йдеться у розслідуванні "Проект", передає Цензор.НЕТ.

За даними авторів матеріалу, на компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Путіна підприємствах.

Путін живе з Кабаєвою та використовував кіпрський офшор для збагачення на горілці Путинка, - ЗМІ 01

"Справжній власник Ermira - це президент Путін", - каже співрозмовник "Проекту".

"Ми користувалися терміном "сплатити з Ерміри", що означало використовувати гроші Путіна для оплати тієї чи іншої угоди (в його інтересах)", - пояснює він, уточнюючи, що іноді гроші переводилися прямо з рахунку кіпрської компанії або її дочірніх структур у Росії, іноді виплачувались готівкою. Наприклад, люди Аркадія Ротенберга використовували термін "Ерміра у широкому сенсі слова", розповідає джерело, маючи на увазі "общак", гроші, які вони акумулюють на рахунках і які призначаються президенту Росії", - зазначають автори.

Ermira контролює компанію "Реал Инвест", яка володіє товарним знаком горілки "Путинка".

"Маркетолог Станіслав Кауфман, який у 2002 році, працюючи в компанії "Вінексім", вигадав тепер добре відомий горілчаний бренд "Путінка". ...

"Олег Плахута, співвласник "Вінексіму", попросив Ротенберга отримати дозвіл від Путіна (на використання його імені. - Ред.) і досяг успіху в цьому", - розповідає співрозмовник "Проекту", цю ж історію редакції переповіло джерело на російському алкогольному ринку. У результаті Плахуті довелося поділитися часткою у придуманому ним бізнесі. Його співвласниками стали Путін і Ротенберг: вони від самого початку контролювали всі заробітки на Путінці - від права на бренд до виробництва та торгівлі іменною горілкою президента", - пише видання.

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Журналісти із посиланням на джерела зазначають, що компанія належала підставній особі - адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків Ermira оплачували покупки для Путіна і його близьких. Також він купував із цих рахунків квартири і будинки.

Видання із посиланням на джерело пише, що наближені до Путіна люди особисто зустрічалися з Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком та їхніми підлеглими і говорили, що їм потрібно.

"Потім васали на гроші фірми Ermira купували та оформляли шукані активи. Так було і з Кабаєвою у 2011 році. Згідно з побажанням "гімнастки", чотири квартири в Сочі було оформлено на її довірених осіб", - йдеться в матеріалі.

Квартиру в будинку за адресою Курортний проспект №92/5 та ще дві у "Королівському парку" оформили на бабусю Кабаєвої - Ганну Зацепіліну, яка насправді живе у старому сільському будиночку в підмосков'ї.

За даними журналістів, у Кабаєвої є "жінки, які їй допомагають у всьому": "Це рідні сестри Катерина Головачова та Олеся Федіна, також сестри Юлія та Ганна Назарови та Олена Єрхан. Олеся Федіна та Катерина Головачова — це двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої по матері. Та сама Ганна Зацепіліна - доводиться бабусею всім трьом".

Путін живе з Кабаєвою та використовував кіпрський офшор для збагачення на горілці Путинка, - ЗМІ 02

Вивчивши базу даних про бронювання залізничних квитків, журналісти виявили, що всі п'ять жінок постійно їздять на Валдай.

"Мабуть, Кабаєва проводить на Валдаї так багато часу, що її найближчій помічниці навіть придбали там нерухомість. Федина отримала квартиру у місті Валдай у 2016 році, через рік після народження у її кузини першої дитини. Тоді ж Федіна обзавелася на Валдаї ще й окремим будинком — у сусідньому з резиденцією селищі Ящерове, де мешкають багато путінських віпів - співробітники ФСО та Управління справами президента", - зазначають автори.

2013 року Путін офіційно розлучився з Людмилою Путіною. Після цього, він привів Кабаєву на Валдай. А згодом відбудував для неї та її дітей новий терем - уже дерев'яний. Він стоїть приблизно за 800 метрів від "золотого". Будівництво будинку для Кабаєвої почалося 2020 року.

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У 2021 році біля будинку Кабаєвої було споруджено човновий причал, де, взявши човен, можна переплисти невеликий канал і опинитися у величезному класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів.

Путін живе з Кабаєвою та використовував кіпрський офшор для збагачення на горілці Путинка, - ЗМІ 03

Перша дитина Путіна і Кабаєвої народилася в 2015 році у дорогій клініці Святої Анни у Швейцарії. Друга дитина, ймовірно, народилася навесні 2019 року, але уже на території РФ, йдеться в розслідуванні.

"Околиці путінської та кабаївської резиденцій на Валдаї – це заповідні місця. Більшість лісів там охороняється як силами ФСО, так і законом - це території Валдайського національного парку. Це однак не завадило великому будівництву, що почалося в 2018 році, прямо на особливо охоронюваних землях нацпарку - там для Путіна і його близьких вирішили побудувати таємну залізницю. "Проект" має підстави стверджувати, що для старіючого російського лідера в останні роки по країні побудували кілька секретних залізничних гілок і станцій індивідуального користування", - зазначили журналісти.

Загалом Кабаєва володіє нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів.

Зокрема у Кабаєвої є найбільший пентхаус у Росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Площа пентхауса становить 2600 кв. метрів, у ньому є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін. У 2021 році пентхаус Кабаєвої визнали "найбільшою квартирою Росії". Водночас, наразі він пустує.

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Автор: 

офшор (497) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+50
Цыганское барокко не будь ко мне жестоко
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28.02.2023 16:41
+49
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28.02.2023 16:43
+29
А там усі екземпляри х~ла живуть з кабаєвою?
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28.02.2023 16:38
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путін поки що живе..
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28.02.2023 16:37 Відповісти
А что ему будет? К сожалению он прожил всю жизнь целиком. Хоть сейчас его убей, а свои 60+ лет он прожил. Убивать его надо было в 20-30.
Жизнь в 20 и 60+ имеет разную ценность, ведь самое ценное что у нас есть это время.
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28.02.2023 18:31 Відповісти
Ви праві, його діти проживвть в багатстві а він напослідок забрав життя в українських людей(((
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28.02.2023 19:23 Відповісти
Йому вже 70.
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28.02.2023 22:36 Відповісти
А там усі екземпляри х~ла живуть з кабаєвою?
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28.02.2023 16:38 Відповісти
цій руSSкій самці...взагалі по-...з ким спати!
лиш би гроші платили вчасно....
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28.02.2023 16:50 Відповісти
Узбечка она, у них там не вдоль, а поперек.
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28.02.2023 18:51 Відповісти
Трійникам Пуйла Кабаэва навіщо?
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28.02.2023 16:57 Відповісти
За ультиматумом Кабаєвої всі клони понумеровані і живуть з нею по черзі. Замєтать слєди, так замєтать, сказала вона старому!
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28.02.2023 17:27 Відповісти
Интерьеры в домах Кабаевой и Путина - это невообразимая блевотина. В полной мере отображает их внутренний мир.
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28.02.2023 16:39 Відповісти
Цыганское барокко не будь ко мне жестоко
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28.02.2023 16:41 Відповісти
Пшонка стайл. Оп оп оп, это пшонка стайл.
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28.02.2023 17:04 Відповісти
темні шпалери, рельєфні ребра міцності на стелі - це конєчно "галімо"
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28.02.2023 18:43 Відповісти
чушь какая-то.
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28.02.2023 16:41 Відповісти
Горілка ху.ловка напевно користувалась би більшим попитом.
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28.02.2023 16:43 Відповісти
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28.02.2023 16:43 Відповісти
и шо. шею не свернула?
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28.02.2023 18:04 Відповісти
карлік і гімнастка розмножуються. Простим оркам треба вивчати їх місцерозташування і коли настане час "Ч", вони будуть їх прилюдно казнити самим небаченими способами з середньовічними тортурами, майно розграблять, маєтки підпалять. Таке вже було багато раз.
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28.02.2023 16:50 Відповісти
або можуть так-само весь виводок розстріляти як і нікалая ІІ в 1918...
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28.02.2023 16:54 Відповісти
Перед тим садизм і тортури будуть обов'язково. карліка і гімнастку об'являть причиною всіх бід і поразок. Це расейська національна традиція.
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28.02.2023 17:13 Відповісти
Цікаво,а що робить з кабаєвой старий педофіл х у й л о,кабаєва ширма
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28.02.2023 16:51 Відповісти
Нехай хоч з піськовим живе. Напишіть коли воно здохне.
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28.02.2023 16:55 Відповісти
Вову уже давно ждёт к себе в гости его кумир петя первый.
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28.02.2023 17:00 Відповісти
Це - дибілізм, в ****** будувати якісь терема та палаци. Там завжди холодно, вічна мерзлота, сонячне світло - рідкість...
Ще можна зрозуміти палац в Гєлєнджику, але відбудова ****** - це дикість.
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28.02.2023 17:08 Відповісти
Це традиційні терріторії розселення мокшів і прочої ********, а хутін пуй - якраз з тих недонацій.
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28.02.2023 17:16 Відповісти
А мне - по тяге такие терема, кабаевский выкидыш быстрее астму подцепит... Там в коврово-габиленовых покрытиях через неделю и бабаи заведутся... Это же гудственная пыле-бактерие-блохо губка, которую раз в 2-3 дня не постираешь.
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28.02.2023 18:19 Відповісти
😁😁😁
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28.02.2023 19:03 Відповісти
Ну, Санкт-Ленінград ще пінічніше.
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28.02.2023 20:40 Відповісти
Живе таи живе -- якби здох на Кабаєвіи - а так новина не гріє .
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28.02.2023 17:09 Відповісти
Якби та кабаєва отруїла того щура то тя її ставби поважати ,а так здохніть разом.
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28.02.2023 17:16 Відповісти
*****: Алиночка, подай вот те белые носки.
Кабаева: так они же черные?!!
*****: извини, привычка...
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28.02.2023 17:17 Відповісти
а нам то шо до них?
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28.02.2023 17:36 Відповісти
А може горілка називається «ПутАнка»?
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28.02.2023 18:02 Відповісти
Гудственно, кабаев жие з кабаевшою... типо, бункер ... Гитлер, Ева Коричневая ...Поздно пить Боржоми.
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28.02.2023 18:03 Відповісти
йо@ані азіати ... ото їх і тягне всю їхню грьобану історію то до татаро-монголів то тепер до кітайоз.
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28.02.2023 18:11 Відповісти
Ппц это как себя нужно не уважать и не ценить, чтобы на тебя такое хйло залазило, вот этот вот кусок плешивого ботокса. Напрочь отбитые бабы у кацапов, рожающие таких же отбитых кацапчиков
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28.02.2023 18:28 Відповісти
зацарювалось вже Єго *******************
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28.02.2023 18:44 Відповісти
Тож, х@йло - дійсно х@йло, а не який не мехвістохвель?! Жалюгідний барига, який підживається зі старою затяганою фізкультурницею?;
Яка, бл@дь, сумна новина!..👏👏👏😂😂🤣🤣🤣
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28.02.2023 19:06 Відповісти
Воруют ...

Валдайский край, вероятно, уже с XVIII века славился производством баранок.
БАРАНКИ. Хлебные изделия из заварного теста в виде колец разной величины, но толщиной не более 1,5 см.
Слово происходит от глагола обварить. Родина баранок - город Сморгонь в Белоруссии, где из заварного (обварного) теста впервые начали делать узкие жгутики и выпекать из них обваранки (изделия из обваренного теста). Их называли обвараночками, абаранками и, наконец, баранками. Такими бараночками особенно славился Валдай - крайняя северо-восточная точка, куда из Белоруссии в Россию распространилось бараночное ремесло.
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28.02.2023 20:15 Відповісти
Кабаеву жухают все 4 "путина" ? По чём она их различает ?
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28.02.2023 21:14 Відповісти
От падло Хреновуху перейменував в путинку .
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28.02.2023 21:20 Відповісти
А чому про Північну Корею нема новин?
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01.03.2023 01:19 Відповісти
С Кабаевой без водки - это не жизнь!
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01.03.2023 13:33 Відповісти
 
 