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Україна отримає від Німеччини дві системи ППО Skynex
Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Німецька компанія Rheinmetall виготовила їх спеціально для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Видання The Wall Street Journal цитує генерального директора концерну Rheinmetall AG Арміна Паппергера, який заявив, що системи стануть на озброєнні української армії вже протягом року. При цьому він вказав, що Skynex замовила німецька влада.
Вартість цих систем ППО становить 212 мільйонів доларів.
Зазначається, що системи Skynex використовуються для протиповітряної оборони ближньої дії. Вона здатна збивати безпілотники і крилаті ракети. Однією з переваг цієї системи ППО - досить дешеві боєприпаси.
Топ коментарі
+18 lammer ya
показати весь коментар28.02.2023 17:28 Посилання
+16 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар28.02.2023 17:26 Посилання
+14 Michael Oehlenschlaeger #550988
показати весь коментар28.02.2023 17:53 Посилання
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Штука очень хорошая и простая, дорогущий радар на земле, который сам ловит цель и сам следит за полетом снаряда, а в самом снаряде какой-нибудь копеечный лазерный приемник, ждущий команды на подрыв. Очень жаль, у нас было столько тунгусок, которым просто поставь современную электронику и они бы делали тоже самое с обычных пулеметов, где стволы меняются палкой в руках на новый из масляной ванночки.
Вартість угоди оголошена у розмірі близько 33 млн євро. Тобто один 155-мм снаряд за цим контрактом коштує 3,3 тисячі євро.
Скайнет це реально круто !!!!
їх треба поставити для прикриття танкових бригад від дронів і проч. нечисті
Скайнет це реально круто !!!!" - після прочитаного в мене напрошується висновок що ви або поклоняєтеся Кхорну або ви бот або бот який до того ж поклоняється Кхорну.
Зміст мого - ППО дууже дорога річ. Батарея Петріот- більше мілліарда доларів. Протибалістична ракета до SAMP- T- біля 3 міліонів доларів. Цей комплекс ******** із ********* зарядами.
А про монополію- не хочеш, не купуй. Шукай "Шилки" у Африці.
уряд - мали б більше. Що бізнес і маркетинг - цілком зрозуміло. Для нас - головне результат.
https://youtu.be/pb5_F4_Eod8
Если ты вдруг узнал что то новое, то лучше не показывать себя бестолочью - может сойдёшь за умного.
Гугли "зенитные башни" - вообще охренеешь
Die Systeme sollen Anfang des Jahres 2024 ausgeliefert werden.
хоча яйця по 17 грн. за штуку для ЗСУ було саме то
Поживемо - побачимо.
Rheinmetall puts the price for the two systems at 182 million euros. In addition, there are around twelve million euros for trucks, which are also to be built by the Düsseldorf company.
@sashkof2
·
https://twitter.com/sashkof2/status/1630593885675167745 1 ч
Сьогодні останній день зими, а це значить що український Бахмут вистояв усю осінь і зиму.
Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є - Капітан ЗСУ Юрій Луценко показав літаючого друга "Мавіка", який допомагає українській артилерії переміщати росіян у чорні пакети.
https://twitter.com/i/status/1630593885675167745
Источник: https://www.thepioneer.de/originals/thepioneer-briefing-economy-edition/podcasts/rheinmetall-ceo-armin-papperger-*****-krieg-und-frieden