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Україна отримає від Німеччини дві системи ППО Skynex

Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Німецька компанія Rheinmetall виготовила їх спеціально для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Україна отримає від Німеччини дві системи ППО Skynex 01

Видання The Wall Street Journal цитує генерального директора концерну Rheinmetall AG Арміна Паппергера, який заявив, що системи стануть на озброєнні української армії вже протягом року. При цьому він вказав, що Skynex замовила німецька влада.

Вартість цих систем ППО становить 212 мільйонів доларів.

Зазначається, що системи Skynex використовуються для протиповітряної оборони ближньої дії. Вона здатна збивати безпілотники і крилаті ракети. Однією з переваг цієї системи ППО - досить дешеві боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецька компанія Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи

Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7505) ППО (3257)


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Топ коментарі
+18
Рейнметал розцвіла на фоні такого позитивного Піару від ЗСУ,
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28.02.2023 17:28
+16
Виглядає як щось із "Зоряних воєн"
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28.02.2023 17:26
+14
Не дороже человеческих жизней!
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28.02.2023 17:53
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Останнім часом тільки отримає. А коли вже приїде?
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28.02.2023 17:25 Відповісти
Не раніше, ніж виготовлять.
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28.02.2023 18:02 Відповісти
Так написали ж, що вже виготовили. Хоча це теж на півроку тягомотина.
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28.02.2023 18:15 Відповісти
handelsblatt пише, що лише замовили, а поставка очікується в 2024. То наші перекладачі щось курять.
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28.02.2023 18:18 Відповісти
Виглядає як щось із "Зоряних воєн"
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28.02.2023 17:26 Відповісти
це реально система із Зоряних війн - збиває мінометні міни !
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28.02.2023 17:45 Відповісти
Один снаряд - 4К $
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28.02.2023 18:07 Відповісти
Очень приятно, в 30-50 раз дешевле насамса будет на сбитие. Но ствол выглядит очень солидно вмонтированным. Не будет ли такого, что после 50 выстрелов за 2 минуты (а это 1 запуск пердолетов) нужно на 3 месяца везти назад на замену ствола в Германию?

Штука очень хорошая и простая, дорогущий радар на земле, который сам ловит цель и сам следит за полетом снаряда, а в самом снаряде какой-нибудь копеечный лазерный приемник, ждущий команды на подрыв. Очень жаль, у нас было столько тунгусок, которым просто поставь современную электронику и они бы делали тоже самое с обычных пулеметов, где стволы меняются палкой в руках на новый из масляной ванночки.
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28.02.2023 19:54 Відповісти
Скільки зараз коштують155-мм **********: приклад контракту Rheinmetall на 10 тисяч снарядів (звичайний осколочно-фугасний)
Вартість угоди оголошена у розмірі близько 33 млн євро. Тобто один 155-мм снаряд за цим контрактом коштує 3,3 тисячі євро.
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28.02.2023 20:47 Відповісти
Скайнет і термінатори.
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28.02.2023 22:37 Відповісти
Рейнметал розцвіла на фоні такого позитивного Піару від ЗСУ,
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28.02.2023 17:28 Відповісти
Скайнет не потребує реклами.
Скайнет це реально круто !!!!

їх треба поставити для прикриття танкових бригад від дронів і проч. нечисті
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28.02.2023 17:47 Відповісти
я про те, що техніка показує свою ефективність в реальних бойових умовах . Жоден полігон не розкриє весь потенціал і всі переваги і вади техніки так, як реальна війна.
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28.02.2023 17:58 Відповісти
"Скайнет не потребує реклами.
Скайнет це реально круто !!!!" - після прочитаного в мене напрошується висновок що ви або поклоняєтеся Кхорну або ви бот або бот який до того ж поклоняється Кхорну.
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28.02.2023 19:33 Відповісти
Нє, він т-101 був би кхорнітом писавби щось накштал: більше крові богу крові
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28.02.2023 21:58 Відповісти
Так. І не лише вони мають надавати Україні бонуси за рекламу: майстерне застосування українцями в бойових умовах. Не всі на це здатні.
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28.02.2023 17:50 Відповісти
Сбивает все летящее.
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28.02.2023 17:35 Відповісти
Практично залізний купол.
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28.02.2023 19:53 Відповісти
круче та дешевше !!!!
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28.02.2023 20:49 Відповісти
Прикольна штукенція!
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28.02.2023 17:39 Відповісти
По такій штуці в кожне місто і велике по 5-6. Але ціна теж крута. Безпека дешевою не буває.
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28.02.2023 17:43 Відповісти
Не дороже человеческих жизней!
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28.02.2023 17:53 Відповісти
багатостраждальному Харкову потрібен на 100 % !!!
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28.02.2023 20:50 Відповісти
Тільки 2 установки 212 мільйонів доларів коштують?
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28.02.2023 17:44 Відповісти
якщо повний комплект то - РЛС та 4-6 гармат
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28.02.2023 17:48 Відповісти
Радар на 55 км, командний пункт і 4 гармати входять в комплекс.
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28.02.2023 18:33 Відповісти
Почитай, скільки у середньому кошткє ОДНА ракета до Петриота, чи SAMP-T
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28.02.2023 20:45 Відповісти
а до чого тут скільки коштує ракета? Це не монополія, де це єдиний варіант і ціну за збиття повітряного об'єкту можна встановлювати в півціни ракети. Тут працює здоровий глузд. Це не Україна, де для власної армії ці керіники можуть завищувати ціни при закупівлях в Бог зна скільки разів.
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28.02.2023 21:23 Відповісти
Нічого не зрозумів із "монополій".
Зміст мого - ППО дууже дорога річ. Батарея Петріот- більше мілліарда доларів. Протибалістична ракета до SAMP- T- біля 3 міліонів доларів. Цей комплекс ******** із ********* зарядами.
А про монополію- не хочеш, не купуй. Шукай "Шилки" у Африці.
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01.03.2023 00:03 Відповісти
Rheinmetall і раніше заявляла, що готова виробляти зброю для ЗСУ. І це добре. Не стримував би
уряд - мали б більше. Що бізнес і маркетинг - цілком зрозуміло. Для нас - головне результат.
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28.02.2023 17:44 Відповісти
Рейнметал це фірма, яка працює на прибуток, а не жує соп..лі виборців
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28.02.2023 20:52 Відповісти
35мм одностволка. Ну, таке собі...
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28.02.2023 17:44 Відповісти
еге ж, ну то таке ....
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28.02.2023 17:51 Відповісти
По шахідах треба "сатаною" *******?
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28.02.2023 17:59 Відповісти
Так це проти шахідів 2 установки на 200 млн?!
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28.02.2023 19:52 Відповісти
Чомусь про асфальт три роки таких питань не виникало.. Дивно.
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28.02.2023 20:10 Відповісти
У кого не виникало? Уже паранойа з тим асфальтом...
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28.02.2023 20:11 Відповісти
ну що він "дещо дорогуватий".. м'яко виражаючись
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28.02.2023 20:22 Відповісти
тебе всё не так иван...
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28.02.2023 18:03 Відповісти
Для дронобойки самое то. Там фугас с радио подрывом, по идее очень хорошая точность. Но у нее есть минус. Фото, которое выбрал цензор красивое, но это транспортер этой установки, так то она статично находится на земле. И по идее это не очень хорошо скажется на ее живучести.
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28.02.2023 19:26 Відповісти
Схоже на те, що гармата має примусове охолодження.
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28.02.2023 17:46 Відповісти
Взагалі-то вже отримала
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28.02.2023 17:48 Відповісти
Джерело (https://www.handelsblatt.com/ ) каже, що ще навіть не виготовили.
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28.02.2023 18:08 Відповісти
Отличная машинка.
https://youtu.be/pb5_F4_Eod8
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28.02.2023 17:52 Відповісти
Самое интересное в этой ЗСУ- программируемый боеприпас.
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28.02.2023 17:52 Відповісти
І що?
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28.02.2023 17:53 Відповісти
Не та ли это штуковина, чей снаряд взрывается недалеко от цели и создаёт облако осколков, которое и уничтожает её?
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28.02.2023 17:56 Відповісти
Da ta i jest
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28.02.2023 17:59 Відповісти
Ичо? Зенитные снаряды для флак88 тоже вполне себе программировались 80+ лет назад с помощью дистанционного целеуказания по радарам.
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28.02.2023 18:05 Відповісти
Пи₴деж.
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28.02.2023 18:18 Відповісти
Чювак.
Если ты вдруг узнал что то новое, то лучше не показывать себя бестолочью - может сойдёшь за умного.

Гугли "зенитные башни" - вообще охренеешь

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28.02.2023 18:35 Відповісти
Ты не отвлекайся, а вещай подробнее про флак88. Где использовалось? Кого сбили? Или может мне ещё "Звезду смерти" загуглить? @бать,ты гонишь🤦
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28.02.2023 21:28 Відповісти
Є така штука яка називається "дистанційна трубка" або подібна назва (гугл вам в поміч) + американці мали снаряди з мініатюрними РЛС які підривалися при наближенні до цілі .
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28.02.2023 19:41 Відповісти
А как на счет Flakpanzer IV «Ostwind», они тоже использовали программируемые? Ответ мне известен. Сравнивать 35 и 88 мм снаряды некорректно.
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28.02.2023 19:14 Відповісти
Не зовсім. Висота підруву встановлювалась на землі, за допомогою спеціального приладу
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28.02.2023 19:45 Відповісти
Так хтось з латишів чи литовців тут місяців півтора тому це фото викладав! Ці установки вже розроблені та поставлені на озброєння Це "Рейнметал" розвернув роботу над виготовленням установок саме для України! Вирішили їм дать "бойову обкатку на максималі"
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28.02.2023 17:52 Відповісти
На жаль, джерело новини каже таке:

Die Systeme sollen Anfang des Jahres 2024 ausgeliefert werden.
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28.02.2023 18:16 Відповісти
Vot oni ocen krutyje.Oni kak bi zamena gepardov dolzna byla byt,tolko nynesnego pokolenija.Nemci i zaplatyt za nix.Ocen serjiozno popolnit PVO
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28.02.2023 17:53 Відповісти
угу. "стрілялка", а ще РЛС, обчислювальний комплекс, зв'язок, координація. Хоча Ви особисто, безперечно, з АК все не гірше би позбивали.
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28.02.2023 18:01 Відповісти
212 це дорого і не просто дорого а занадто дорого - подібні системи не мають стільки коштувати в наш час , для керування цим комплексом одного дешманського смартфона вистачить з головою і проблем з звязком зараз немає, а РЛС там що від системи Іджіс чи від чогось подібного? А замість звичайних гармат там напевно рельсотрони стоять що така ціна.
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28.02.2023 20:27 Відповісти
Ну я не такий спеціаліст як Ви, не розбираюсь в тонкощах і цінах..

хоча яйця по 17 грн. за штуку для ЗСУ було саме то
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28.02.2023 20:31 Відповісти
А при чому тут яйця по 17 гривень - я ніякі яйця для ЗСУ не купував, ну а німці а з ними весь Захід в сфері ВПК наступив і наступає на граблі під назвою Тигр ( так Тигр був файним танком - але проблема в тому що їх випустили десь 1700 одиниць в той час як союзники випустили десятки тисяч простіших танків).
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28.02.2023 20:45 Відповісти
Я про те, що мабуть-таки Захід має механізми контролю і не допустить наглого "розпилу", як це досі можливо в Україні, і якщо воно так коштує, то, мабуть, має і відповідні можливості.

Поживемо - побачимо.
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28.02.2023 20:47 Відповісти
Скажені бабки, десь має бути кома. Може цвна у гривнях? Шмаркаті зовсім очманіли.
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28.02.2023 18:06 Відповісти
Ціна коректна. Платить уряд Німеччини, якому ти забув подякувати.

Rheinmetall puts the price for the two systems at 182 million euros. In addition, there are around twelve million euros for trucks, which are also to be built by the Düsseldorf company.
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28.02.2023 18:13 Відповісти
Ну, посмотрим их в действии - немцы всегда добротные средства ПВО умели делать. При упоминании одного только "ахт-ком-ахт" "дидынапалках" рисуются в портки
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28.02.2023 18:25 Відповісти
Удивительно конечно. Разве "дидынапалках" не ваши предки ? Oo
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28.02.2023 19:27 Відповісти
Ветерани Другої світової? Так. Учасники Другої світової? Так. В моїй родині є ті та інших. А за дідаминапалках - то *****, тобто за поребрик
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28.02.2023 19:40 Відповісти
Alexander Fesenko

@sashkof2

·

https://twitter.com/sashkof2/status/1630593885675167745 1 ч

Сьогодні останній день зими, а це значить що український Бахмут вистояв усю осінь і зиму.
Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є - Капітан ЗСУ Юрій Луценко показав літаючого друга "Мавіка", який допомагає українській артилерії переміщати росіян у чорні пакети.

https://twitter.com/i/status/1630593885675167745
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28.02.2023 18:48 Відповісти
Це у французької велокомпанії найменування було украдено вузькоокими чи навпаки?
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01.03.2023 11:22 Відповісти
Что за зверь вообще?
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28.02.2023 19:01 Відповісти
В каком столетии?
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28.02.2023 19:07 Відповісти
Зроби швидше.
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28.02.2023 19:22 Відповісти
Порівняно з іншими Skynex має важливу перевагу: у той час як ціна за ракету для https://uk.wikipedia.org/wiki/IRIS-T IRIS-T становить від 300 000 до 500 000 євро, знищення повітряної цілі з Skynex може коштувати близько 4000 євро
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28.02.2023 19:57 Відповісти
Дякуємо Німеччині!
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28.02.2023 20:42 Відповісти
Писаки, ви хоч подивіться як воно працює, це зброя майбутнього, які нафіг тунгкски чи шилки, тут десять патронів утворюють шмару уламків на шаленій швидкості.
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28.02.2023 21:09 Відповісти
Як на мене звичайна 30mm зенітка в стильній обгорці. Якщо в подарунок, то хай буде та побільше.
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28.02.2023 22:08 Відповісти
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью, что Украина ПОЛУЧИЛА системы ПВО Skynex и Skyranger. Система ПВО должна была защищать Берлин.
Источник: https://www.thepioneer.de/originals/thepioneer-briefing-economy-edition/podcasts/rheinmetall-ceo-armin-papperger-*****-krieg-und-frieden
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01.03.2023 00:52 Відповісти
 
 