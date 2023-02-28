Україна пройшла найважчий період. Ми витримали енергетичний терор РФ, - Шмигаль

Україна витримала російський енергетичний терор та забезпечила громадян теплом протягом зими в умовах постійних обстрілів окупантів. Найважчий період вже позаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців", - зауважив прем'єр-міністр.

Як зазначає Шмигаль, Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. Уже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності та найближчим часом не прогнозується за умови відсутності масованої атаки РФ.

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Прем'єр подякував енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, силам ППО за професійність, міжнародним партнерам за підтримку, а українцям - за ощадливість та стійкість.

"Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися", - додав він.

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Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко також повідомляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо РФ не буде бити по об'єктах енергетики.