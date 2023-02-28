Україна пройшла найважчий період. Ми витримали енергетичний терор РФ, - Шмигаль
Україна витримала російський енергетичний терор та забезпечила громадян теплом протягом зими в умовах постійних обстрілів окупантів. Найважчий період вже позаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців", - зауважив прем'єр-міністр.
Як зазначає Шмигаль, Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. Уже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності та найближчим часом не прогнозується за умови відсутності масованої атаки РФ.
Прем'єр подякував енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, силам ППО за професійність, міжнародним партнерам за підтримку, а українцям - за ощадливість та стійкість.
"Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися", - додав він.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко також повідомляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо РФ не буде бити по об'єктах енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому...коли СБУ та тероборона буде ловити "свiтлячкiв" з лазерними "фонариками" та не допускати агентуру ворога до важливих мiсць просто фiзично, коли ППО буде ВИКРИВЛЯТИ сигнал цивiльного GPS та ГЛОНАСу (що давно роблять навiдь йеменськi повстанцi саудiвським танкерам на 50-60 миль вiд берега) - то ракетами орки влучати НIКУДИ не зможуть.
А мiкро-чiпи в ракетах та аж нiчого не вирiшують....бо паРаша не створила системи - аналога американського ВIЙСЬКОВОГО GPS..... лiтаючий по якому той же Хаймарс ну нiяк не те ж саме по точностi влучaння, що оркiвський РСЗВ теж пуляючий ракети на 90 км.
То есть кацапам да действительно нужно пролететь дроном (орланы еще должны вернуться на базу, у них нету беспроводной передачи фотографий) и получить фотоснимки цели с актуальными погодными условиями и также характерных объектов для доводки (гора, например). Но они покупают коммерческие спутниковые изображения и по ним наводятся на цель. Мы до сих пор не прикрыли эту лавочку и прикрывать ее надо не угрозами, а заплатив всем поставщикам изображений столько же, сколько им платят кацапы (насчет Китая еще вопросы, могут ли они делать качественные изображения). Ночью они бить могут только ракетой с радиолокационной ГСН с совершенствующейся точностью.
С земли лазер и фонарик мало чем поможет, слишком высокая скорость и туман просто ослепит такие датчики.
На деле попасть в цель тяжелой ракетой не слишком сложная задача, мы тоже можем это сделать самостоятельно с такой же ГСН. Вполне хватит 3 сенсоров из смартфона пятилетней давности, где 960 кадров в секунду 2 мегапикселя видеосъемка есть, просто добавить телеобъективы. Такая ракета по себестоимости раз в 10 дешевле одной ракеты ПВО, у которой перегрузки в десять раз выше и скорость полета тоже, момент подрыва нужно выбирать за тысячные доли секунды, если не меньше, совсем другие требования к электронике.
Не усунуто ні причини енерготерору (ракетні атаки нікуди не ділись, рашисти скоріше за все вишукують нову тактику), і не вжито превентивних заходів ( нічого не модернізується і не покращується, бо нічого в цій країні не відбувається без піару зеленої нечисті ).
Уже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності (с)
а питання за рахунок чого немає (бо не працюють основні користувачі) то таке...
а може пресуху не дивився, не знає хто нас врятував
чого патякать наперед, у кацапів ще ракет дофіга