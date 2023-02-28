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Україна пройшла найважчий період. Ми витримали енергетичний терор РФ, - Шмигаль

шмигаль

Україна витримала російський енергетичний терор та забезпечила громадян теплом протягом зими в умовах постійних обстрілів окупантів. Найважчий період вже позаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців", - зауважив прем'єр-міністр.

Як зазначає Шмигаль, Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. Уже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності та найближчим часом не прогнозується за умови відсутності масованої атаки РФ.

Також читайте: Дефіцит електроенергії не прогнозується, складною залишається ситуація у прифронтових областях, - "Укренерго"

Прем'єр подякував енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, силам ППО за професійність, міжнародним партнерам за підтримку, а українцям - за ощадливість та стійкість.

"Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися", - додав він.

Читайте: США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після атак РФ, - міністерка енергетики Гренхолм

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко також повідомляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо РФ не буде бити по об'єктах енергетики.

Автор: 

обстріл (28973) тепломережа (118) тероризм (2867) енергетика (2611) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+9
Ракети оркiв НЕ мають системи для високо-точного влучання.....бо коли з землi агентом не робиться лазерна мiтка на цiль, а сигнал цивiльного GPS та сраного ГЛОНАСу подавлено чи викривлено РЕБ - ракети оркiв НЕ влучають. Всi тi точностi - то казки для пропаганди з умов стрiльби без протидiй противника.
Тому...коли СБУ та тероборона буде ловити "свiтлячкiв" з лазерними "фонариками" та не допускати агентуру ворога до важливих мiсць просто фiзично, коли ППО буде ВИКРИВЛЯТИ сигнал цивiльного GPS та ГЛОНАСу (що давно роблять навiдь йеменськi повстанцi саудiвським танкерам на 50-60 миль вiд берега) - то ракетами орки влучати НIКУДИ не зможуть.
А мiкро-чiпи в ракетах та аж нiчого не вирiшують....бо паРаша не створила системи - аналога американського ВIЙСЬКОВОГО GPS..... лiтаючий по якому той же Хаймарс ну нiяк не те ж саме по точностi влучaння, що оркiвський РСЗВ теж пуляючий ракети на 90 км.
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28.02.2023 19:16
+9
энергетический террор зелёной клоаки ты хотело сказать
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28.02.2023 19:16
+9
Не ви, а ми
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28.02.2023 19:21
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Ракети оркiв НЕ мають системи для високо-точного влучання.....бо коли з землi агентом не робиться лазерна мiтка на цiль, а сигнал цивiльного GPS та сраного ГЛОНАСу подавлено чи викривлено РЕБ - ракети оркiв НЕ влучають. Всi тi точностi - то казки для пропаганди з умов стрiльби без протидiй противника.
Тому...коли СБУ та тероборона буде ловити "свiтлячкiв" з лазерними "фонариками" та не допускати агентуру ворога до важливих мiсць просто фiзично, коли ППО буде ВИКРИВЛЯТИ сигнал цивiльного GPS та ГЛОНАСу (що давно роблять навiдь йеменськi повстанцi саудiвським танкерам на 50-60 миль вiд берега) - то ракетами орки влучати НIКУДИ не зможуть.
А мiкро-чiпи в ракетах та аж нiчого не вирiшують....бо паРаша не створила системи - аналога американського ВIЙСЬКОВОГО GPS..... лiтаючий по якому той же Хаймарс ну нiяк не те ж саме по точностi влучaння, що оркiвський РСЗВ теж пуляючий ракети на 90 км.
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28.02.2023 19:16 Відповісти
Имеют один рабочий способ наведения на цель - камера в ракете, которая в полете сравнивает заложенный в памяти образ (специально обработанные фотографии с ракурса полета) и доводит рулями на цель. В искандерах точно только эта ГСН работает, в других ракетах аналогично, кроме совсем старых х-22 с радаром, который попадет в отдельно стоящее здание самое высокое, не более. Ракеты программируют несколько десятков часов, притом умеют это делать буквально пара десятков человек, пока они живы.

То есть кацапам да действительно нужно пролететь дроном (орланы еще должны вернуться на базу, у них нету беспроводной передачи фотографий) и получить фотоснимки цели с актуальными погодными условиями и также характерных объектов для доводки (гора, например). Но они покупают коммерческие спутниковые изображения и по ним наводятся на цель. Мы до сих пор не прикрыли эту лавочку и прикрывать ее надо не угрозами, а заплатив всем поставщикам изображений столько же, сколько им платят кацапы (насчет Китая еще вопросы, могут ли они делать качественные изображения). Ночью они бить могут только ракетой с радиолокационной ГСН с совершенствующейся точностью.

С земли лазер и фонарик мало чем поможет, слишком высокая скорость и туман просто ослепит такие датчики.

На деле попасть в цель тяжелой ракетой не слишком сложная задача, мы тоже можем это сделать самостоятельно с такой же ГСН. Вполне хватит 3 сенсоров из смартфона пятилетней давности, где 960 кадров в секунду 2 мегапикселя видеосъемка есть, просто добавить телеобъективы. Такая ракета по себестоимости раз в 10 дешевле одной ракеты ПВО, у которой перегрузки в десять раз выше и скорость полета тоже, момент подрыва нужно выбирать за тысячные доли секунды, если не меньше, совсем другие требования к электронике.
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28.02.2023 19:42 Відповісти
Распознавание по 2-мегапикселным картинкам ещё шикарно. У американских томагавков для опознавания местности до недавних времён из-за ограничений по памяти, заимствованных ещё с 1970x, стояла очередь килобайтных кусков чёрно-белых битмапов и ничего - в комбинации с инерционной навигацией справились отлично.
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28.02.2023 20:17 Відповісти
энергетический террор зелёной клоаки ты хотело сказать
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28.02.2023 19:16 Відповісти
Так еще продолжение будет - типа Ахметке нужны бабки на ремонт и восстановление энергетики. Не знают, падлы, во сколько раз тариф для бытовых потребителей поднять
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28.02.2023 19:28 Відповісти
Не ви, а ми
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28.02.2023 19:21 Відповісти
Ты шоли с дивана все ракеты сбивал? Или ты может весь год ездилпо миру шоб было чем сбивать а? Раскажи орк шо ТЫ лично сделал шоб казать "мы" и на Землю гнать.
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28.02.2023 20:09 Відповісти
О ... вже очі від сцяк промили. Ще б рот від гівна сполоснули.
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28.02.2023 20:16 Відповісти
Урррряяяяяя!!!
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28.02.2023 19:28 Відповісти
Коли ми позбавимось зеленої плесняви тоді можна буде сказат що важкий період позаду. Там скоро і перемога буде.
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28.02.2023 19:29 Відповісти
Я не знаю що завтра зі мною буде а цей нострадамус знає що з країною буде. Лиш би щось пистанути і привернути увагу.
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28.02.2023 19:32 Відповісти
понятно. ничего мы не прошли. и все ещё впереди. это и так понятно.
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28.02.2023 19:33 Відповісти
під час ковіду халат вдягає ,зараз камуфляж але то таке, добре хоч за найвеличнішого лідера не згадав, що то він всіх врятува і на тому дяка..
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28.02.2023 19:35 Відповісти
А енергетничний терор вже скінчився? Балаболи зеленські.
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28.02.2023 19:36 Відповісти
А щє Бєня задере соску за свєт тіпа на ремонт ЙОГО енергосистеми...Казали в 4 рази...
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28.02.2023 20:59 Відповісти
Не кажи гоп , поки не перскочиш...
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28.02.2023 19:38 Відповісти
Та вже видно знають, що перескочили. Наварилися на перепродажі гуманітарних генераторів з Заходу, вибили бабло для Ахмєтки і ******* обладнання нашару.
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28.02.2023 19:50 Відповісти
Позно бить боржоми орк когда печен отпала....завтра уже весна и дальше потребление будет падать (отсутствие затрат на отопление иудлиненный световой день и т.п) Зиму выдержали а дальше и падавна.
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28.02.2023 20:16 Відповісти
Зелена наволоч, як завжди, біжить з радісною звісткою поперед батька в пекло.

Не усунуто ні причини енерготерору (ракетні атаки нікуди не ділись, рашисти скоріше за все вишукують нову тактику), і не вжито превентивних заходів ( нічого не модернізується і не покращується, бо нічого в цій країні не відбувається без піару зеленої нечисті ).
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28.02.2023 19:49 Відповісти
а для чого усувати,якщо...
Уже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності (с)
а питання за рахунок чого немає (бо не працюють основні користувачі) то таке...
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28.02.2023 20:25 Відповісти
отжеж порохобот. бубі не подякував.
а може пресуху не дивився, не знає хто нас врятував
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28.02.2023 20:04 Відповісти
Как бы местные "поклонники" Зели не срали...факт остаётся фактом завтра 1 марта и конец зимы,которую нам орки обещали превратить в ад...и жидко обосрались,с чем нас и поздравляю.Очередной миф о возможностях кацапов развеян.
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28.02.2023 20:14 Відповісти
Що ви витримали, клоуни? Пошкоджені об'єкти відновлювали місцеві фахівці, які працювали за будь-якої погоди, хоча, отримують в рази меншу платню, ніж офісні щурі з ОП. Обладнання та кошти постачали США, ЄС та навіть небагатий Азербайджан (за що всім їм велика подяка), поки ви піарилися і нили, що вам усього бракує. Тільки й можете, що приписувати собі чужі здобутки.
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28.02.2023 20:21 Відповісти
Шмигаль-Шмигаль - ай лю-лю!
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28.02.2023 20:51 Відповісти
Щє одна Люся.
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28.02.2023 20:56 Відповісти
ніби війна закінчилась?
чого патякать наперед, у кацапів ще ракет дофіга
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01.03.2023 01:18 Відповісти
 
 