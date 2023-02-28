УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9931 відвідувач онлайн
Новини
10 720 87

З 1 березня розпочнеться індексація пенсій, - Шмигаль

пенсія

В Україні індексація пенсій розпочнеться з 1 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.

"З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в умовах війни ресурси держави обмежені. Пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому уряд ухвалив рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював Президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з березня виростуть пенсії більш ніж у 10 мільйонів українців

Як зазначив Прем'єр-міністр, з 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

"Одночасно уряд разом із народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань Уряду на 2023 рік", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль

Автор: 

індексація (67) пенсія (1593) Шмигаль Денис (4632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
20%
показати весь коментар
28.02.2023 19:46
+27
Я так зрозумів шо як завжди в кого була пенсія 2500 то отримає доплату 100 грн, а в кого була 15-20 тис то дадуть ще 1500.
показати весь коментар
28.02.2023 19:39
+26
Шо он, лакей ахметовский пиз..т про ограниченные ресурсы бюджета?
Если бы ресурсы были бы ограниченные то на распил на дорогах 91 лярд из бюджета не выделяли бы слуги урода и ленке кравець на её шоу для дебилов 60 лимонов бы не выделяли и на всякие шмарафоны 2 лярда не выделяли бы и кнур кошевой с хряком пикаловым за бюджетные деньги в ЕС концерты бы не давали и т.д.
показати весь коментар
28.02.2023 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
28.02.2023 19:36 Відповісти
Який?
показати весь коментар
28.02.2023 19:38 Відповісти
.І. лизькай
показати весь коментар
28.02.2023 19:41 Відповісти
Я так зрозумів шо як завжди в кого була пенсія 2500 то отримає доплату 100 грн, а в кого була 15-20 тис то дадуть ще 1500.
показати весь коментар
28.02.2023 19:39 Відповісти
Ніколи такого не було.
Завжди, хто працював та сплачував податки, отримували хрен на синій ніс.
Пенсію збільшували дармоїдам без стажу, бомжам та силовикам.
Так буде і цього разу.
показати весь коментар
28.02.2023 19:41 Відповісти
Ну так і я ж про це
показати весь коментар
28.02.2023 19:45 Відповісти
Кроме хрена на синий нос уряд выделил пенисомерам ****** на воротник.
показати весь коментар
28.02.2023 19:46 Відповісти
Але в залежності від віку, її величина вар'юється. Обернено пропорційно))
показати весь коментар
28.02.2023 20:03 Відповісти
"ви не панимаете єто другое"(с)
показати весь коментар
28.02.2023 19:43 Відповісти
Инвалидам как всегда подкинут сотню в конце года.
показати весь коментар
28.02.2023 19:39 Відповісти
фрс сша оплатит
показати весь коментар
28.02.2023 19:39 Відповісти
Шо он, лакей ахметовский пиз..т про ограниченные ресурсы бюджета?
Если бы ресурсы были бы ограниченные то на распил на дорогах 91 лярд из бюджета не выделяли бы слуги урода и ленке кравець на её шоу для дебилов 60 лимонов бы не выделяли и на всякие шмарафоны 2 лярда не выделяли бы и кнур кошевой с хряком пикаловым за бюджетные деньги в ЕС концерты бы не давали и т.д.
показати весь коментар
28.02.2023 19:42 Відповісти
Зольдат, ну ти ж врахуй, що воно Шміґоль! Йому так (історично-біблійно) належиться.
показати весь коментар
28.02.2023 20:29 Відповісти
А вы в Христа веруете?
показати весь коментар
28.02.2023 20:34 Відповісти
Своїх не розпинали і не розпинають... Розшифрувати? Та нє, як тобі цікаво, то сам знайдеш...
показати весь коментар
28.02.2023 20:36 Відповісти
Так я вас не про то спросил. Вопрос повторить?
показати весь коментар
28.02.2023 20:39 Відповісти
Пане Зольдат, не грайте вар'ята, Ви все прекрасно зрозуміли.
показати весь коментар
28.02.2023 20:44 Відповісти
Нет, я так и не понял, веруете ли вы в Христа?
показати весь коментар
28.02.2023 20:45 Відповісти
Так.
показати весь коментар
28.02.2023 20:46 Відповісти
Прекрасно.
Отсюда следующий вопрос - вы обрезаны?
показати весь коментар
28.02.2023 20:47 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 20:52 Відповісти
А, что смешного?
показати весь коментар
28.02.2023 20:55 Відповісти
Ви десь бачили обрізаних жінок? (хіба що по африках)
Чи обрізаних християн?
Русскій, Ореста - це жіноче ім'я. У Вас, в Московії Азії, цього не чули.
показати весь коментар
28.02.2023 21:04 Відповісти
Примите мои извинения. Всё дело в том, что тут, во всемирной паутине, бывает по всякому, мужчина себя называет мужским ником, женщина женским, и наоборот.
На счёт христиан и их обрезания, книга Бытие 17:10, записано, \

Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой.

И если вы верите в Христа, по вы не дарвиниска, а происхождение человечества уверенно считаете от Адама и Евы, а не от обезьяны (арахамия не в счёт). И кто они, Адам и Ева, если брать во внимание ваш первый пост, по национальности, как по вашему?
показати весь коментар
28.02.2023 21:13 Відповісти
Буття 17:10 ? Хе-хе... А є і ******* продовження - "Торат а мелех".
Те, що писали люди тисячі років назад, побувало в руках інших людей, котрі, переписували там дещо під себе. Хіба це не зрозуміло?
показати весь коментар
28.02.2023 21:21 Відповісти
Бесспорно, бесспорно, что прошло через руки так называемых служителей культа переделывалось у угоду правящих и самих церковников. Но вот они же и пытаются, да что там пытаются, учат нас с вами по этим книгам как нам жить. При этом сами направо и налево, сплошь и рядом нарушают сами заветы Христа. так, что, пани Ореста, мне наплевать, кто какой национальности, если это не "русские" и так называемые отбросы человечества "россияне". К этим двум категориям я испытываю брезгливость, как к опарышам вылезшим из Параши.
показати весь коментар
28.02.2023 22:05 Відповісти
На добранич, панi Ореста.
показати весь коментар
28.02.2023 22:25 Відповісти
До соточки можно добавить ещё 4 грн, и это уже 13 скумрий по 8 грн. Лайфхак. Здесь не на что жаловаться.
показати весь коментар
28.02.2023 19:43 Відповісти
Ну все! Тепер пенси почнуть жирувати! )))
показати весь коментар
28.02.2023 19:44 Відповісти
..та всі вже бачили недавній обіцяний мільярдний "підігрів" від США Найвеличнівшивому, Вєлікому Слєпому ***********
показати весь коментар
28.02.2023 19:45 Відповісти
20%
показати весь коментар
28.02.2023 19:46 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 20:13 Відповісти
іванов би без хліба зостався, якби не було зебілів
показати весь коментар
28.02.2023 20:17 Відповісти
Зомбодятли.
показати весь коментар
28.02.2023 21:31 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2023 04:49 Відповісти
всьо...женюсь
показати весь коментар
28.02.2023 19:47 Відповісти
на пенсіонерці?
показати весь коментар
28.02.2023 20:24 Відповісти
Мені от цікаво, той мудак, що був міністром охорони здоровя і говорив, що всі пенсіонери передохнуть від корони, сам хоть здох?
Чи буде отримувати пенсію і зарплату?
показати весь коментар
28.02.2023 19:47 Відповісти
Навряд чи. Він зараз читає твій комент і під тост "зробимо їх ще раз" перехиляє стакан хенесі, заїдаючи то всьо чорною ікрою🙂
показати весь коментар
28.02.2023 20:10 Відповісти
та то все так. а вот когда парняги от туда скажут - сорри, маней больше неть. и че будем делать? на фоне поднятия пенсия - вы поднимите тарифы. красиво. только платить чем? дулей? ну на вам дулю.
показати весь коментар
28.02.2023 19:49 Відповісти
Індексація... а я думала Зеля буде піаритись, ніби у важкі часи, але він таки знайшов гроші на підвищення пенсій
показати весь коментар
28.02.2023 19:49 Відповісти
Це ж, якщо я не помиляюсь, вперше з 2019-го? На закони ЗЕвладі наср..ть.
показати весь коментар
28.02.2023 21:56 Відповісти
Одна і та ж пенсія у 2014 році 333$, і у 2022році 100$. Яка повинна бути індексація?
показати весь коментар
28.02.2023 19:55 Відповісти
А в 2015-му?
показати весь коментар
28.02.2023 20:05 Відповісти
Я про індексацію
показати весь коментар
28.02.2023 20:53 Відповісти
Ок.Одна й та ж пенсія в 2014 - 120 доларів США, а в 2015-му - 40(сорок). Яка була індексація? А в 2016-му? А в 2017-му?
показати весь коментар
28.02.2023 21:22 Відповісти
а в 2008 =500 дол сша
показати весь коментар
28.02.2023 20:31 Відповісти
сЦудям, сЦудям добавте, прокурорским, мусорам і т. д. ім - ДУЖЕ невистачає 😡😡😡😡😡😡БЛДі.......
показати весь коментар
28.02.2023 19:58 Відповісти
Бл, на 20% від чого??? Тхне наї..аловим.
показати весь коментар
28.02.2023 19:59 Відповісти
Від гривні, звичайно.
показати весь коментар
28.02.2023 22:07 Відповісти
Окуєнна новина!
Це точно допоможе перемогти?!
показати весь коментар
28.02.2023 20:01 Відповісти
Розуміти слід так: максимальне підвищення отримають судді, які мають "якихось" 150 тис. грн. пенсії, колишні чиновники, менти-пенсіоери і т.п., а мінімальне в розмірі 100 грн. "прості смертні". Треба ж ефективно та справедливо розподіляти кошти американських платників податків.
показати весь коментар
28.02.2023 20:09 Відповісти
Судьи да, а менты и военные , нет. Вроде их сказали это не коснется, они по спецзакону.
показати весь коментар
28.02.2023 20:35 Відповісти
Це у кого ресурси обмежені? У вас, у слуг? Не заливайте.
показати весь коментар
28.02.2023 20:15 Відповісти
Місяць тому говорили про 34% зараз вже 20%. Коли отримаем буде 5%
показати весь коментар
28.02.2023 20:19 Відповісти
А якщо а ні в зезидента,а ні в його слуг нема а ні того,а ні іншого,а є тільки бажаня красти і мародьорити?
Яких обрав мУДрий нарІд у 2019,те й маємо!
показати весь коментар
28.02.2023 20:37 Відповісти
Любая,которая хотя-бы приблизиться к уровню команды Порошенко(2014-2018) уже будет близка к норме,и намного чесней Януковича,не говоря о Зеленском!
Такого ЗЕмародерства и ЗЕворовства небыло в современной 30 летней истории Украины!
показати весь коментар
28.02.2023 21:24 Відповісти
На этот вопрос очень легко ответить. Тогда---когда народ, этнос становится нацией! Может война поможет нам стать нацией? Ведь шанс это последний, и очень дорогой шанс. А пока---сын полка-НА!
показати весь коментар
28.02.2023 21:47 Відповісти
ЗСУ доплати зрізаються, але пенси то св'яте.. Бо ще не прийдуть на виборчі дільниці та не проголосують за найвеличнішого боневтіка...
показати весь коментар
28.02.2023 20:28 Відповісти
"пенси" працювали і платили частину зі своєї з/п у пенсійний фонд... простіше кажучи, це ЇХНІ гроші!
тепер, на тлі росту цін, більшість пенсіонерів ледь виживає на свої 3-5 тис. грн.
ви пропонуєте приректи їх на голодну смерть, бо вони не приносять користі, переважно не воюють?
врахуйте також, що індексація для мінімалки становитиме 100-200 грн. багато? та ті пенси порвуть нах ЗЕгнид за першої ж нагоди!
показати весь коментар
28.02.2023 22:44 Відповісти
Я пропоную не піднімати пенсії, коли вся економіка в колапсі, а ми живемо з подачок Заходу. Тільки і всього.
показати весь коментар
28.02.2023 22:45 Відповісти
я ж кажу, нах пенсів в утиль - ваша логіка
до речі, у 19-му за ЗЕнаволоч голосувала переважно молодь, надЄжда наша
показати весь коментар
28.02.2023 22:49 Відповісти
Цікаво, хто зараз "держить небо"? ЗСУ чи пенси? Якщо кислобздійня окупує Україну, то я не думаю що пенсам там щось вломиться взагалі.

Може хоча б в себе в голові розставити пріорітети і не ,"бити на жалість і людяність"? Мені також їх шкода, я не звір, та і сам в такому віці, що скоро доєднаюсь до них.
показати весь коментар
28.02.2023 22:53 Відповісти
яка нах жалість? гроші від донорів виділяються з узгодженням і на КОНКРЕТНІ цілі!

"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.

https://ukrainian.voanews.com/a/6751737.html
показати весь коментар
28.02.2023 23:08 Відповісти
чи соціальний вибух буде зараз країні тільки на користь?
показати весь коментар
28.02.2023 23:09 Відповісти
Та не буде ніякого вибуху. Будуть і далі жувати з телевізора зелені шмарклі, як три роки до того жували. Ще й прицямкували.
показати весь коментар
28.02.2023 23:14 Відповісти
ґарантуєш? треба тоді американцям сказати, що не треба нам їхньої допомоги - пенси виживуть й щасливі будуть. так?
бабки наші ЗЕп*дори можуть краще застосувати, угу...
показати весь коментар
28.02.2023 23:21 Відповісти
ЗЕв******* накерували, але ж от подібні тобі від них не особливо то й відрізняються - та сама інфантильність і відсутність критичного мислення. мутрий наріт одним словом😕
показати весь коментар
28.02.2023 23:25 Відповісти
А подібні тобі? від кого відрізняються? Я тим пенсам не можу простити 19 рік і масовий психоз якийсь за того уйобка, коли вони наче на перше травня при совку йшли колонами на виборчі дільниці , щоб обрати це ****** лайно.
показати весь коментар
28.02.2023 23:29 Відповісти
За даними соціологів, Зеленський є лідером серед виборців в усіх вікових групах виборців, причому найвища - серед наймолодших виборців: серед виборців віком 18-29% - 80%, 30-39 років - 73,5%, 40-49 років - 73%, 50-59 років - 72%, 60 років і старше - 69,5%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2689257-hto-za-kogo-progolosuvav-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-ukraini-demograficni-rezultati-nacionalnogo-ekzitpolu2019.html
цікаво, правда ж? пенсіонери якраз і не найпершими бігли...
знаєш у чому твоя інфантильність? у схильності узагальнювати і не бажанні аналізувати ті чи інші процеси
показати весь коментар
28.02.2023 23:35 Відповісти
та я все це розумію. Розумом.

Але розказую за своє місцеве "пенсіонерське" оточення з сусідів, родичів та знайомих.
показати весь коментар
28.02.2023 23:36 Відповісти
і що? і всіх давай тепер "к ногтю"???
а хто за Пороха був, теж?
Підтримка Порошенка більша серед виборців старшого віку: у групі виборців 18-29 років - 19%, 30-39 років - 25%, 40-49 років - 25%, 50-59 років - 26,5%, 60 років і старше - 29%.
правда ж ах*єнні тенденції показали ті вибори?
показати весь коментар
28.02.2023 23:39 Відповісти
Гарантую. Вони щоразу готові за кіло гречки хоч чорта з рогами вибрати.
показати весь коментар
28.02.2023 23:25 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 23:27 Відповісти
Пригадується після виборів: "а єслі он будєт дєлать что-то нє так, то ми єво снєсьом" І де ті "снєсуни"? Ото лише одне балабольство і обурюватись на лаві під будинком серед таких же як і вони совків, що їх "в ачєрєдной раз наіпалі".
показати весь коментар
28.02.2023 23:32 Відповісти
це писали переважно активісти і всілякі автори у соцмережах, знову ж таки - МОЛОДЬ!
показати весь коментар
28.02.2023 23:37 Відповісти
Когда уже перестанут подымать пенсии максимальные? Кому вы их подымаете? Судьям? Прокурорам
показати весь коментар
28.02.2023 20:30 Відповісти
Докинуть милостинки пенсіонерам з пенсією в 2100 грн. І нарешті вони перестануть у всьому собі відказувати.
показати весь коментар
28.02.2023 20:31 Відповісти
Чудово! На обіцяну індексацію зможуть купити аж 3 кіло моркви! Ну,щоб платіжки і відосіки гундосика краще бачили!
показати весь коментар
28.02.2023 20:33 Відповісти
Я пам'ятаю, що одним з перших рішень "моновлади"- це зарубали 822-у постанову- порошенківська ЧОТИРИРІЧНА програма поетапного збільшення ЗП освітянам(до речі, в бюджеті гроші БУЛИ)... Щодо "підвищення" пенсій, яке вішало на вуха зе-шобла - в мене тесть старий, 86 зараз, Х.Й після зе-вибору підвищення отримав- і як той, кому ЗА 80, і "ІНДЕКСАЦІЮ", і взагалі(на 6 гривень в 22-му році "підняли"). Дякую телепням, що обрали ОЦЕ, що хєр на людей кладе, здає території(мій Бердянськ і Приазовський р-н) і піариться брехнею.
показати весь коментар
28.02.2023 20:43 Відповісти
А я знаю когда была справедливая индексация пенсий. Когда говорили, что люди много жрут.
показати весь коментар
28.02.2023 20:48 Відповісти
Решение проводить индексацию пенсий приняли в Раде в 2018г. С подачи Пороха. Тогда же решено было что не менее 11% индексировать, там инфляция ушедшего года берется основным фактором. В марте 19г я получил +401гр, посчитал---что удивило, ровно на 11% эта цифра от пенсии. А вот уже в марте 20г пришло 360гр, порадовал следующий март 21г, привалило 340гр. А ведь это невозможно по сути. Ведь пенсия то увеличивалась предыдущая, а значит последующая добавка должна как минимум быть такая как в прошлом. Но тогда нулевая инфляция должна быть. В марте 22 добавили 540гр, но при пересчёте всё равно меньше 11%. Грубейшая ошибка любой нашей власти---это врать деньгами, обещая одно, а давать меньше. Кстати при Порохе в октябре 2017г было очень увеличение пенсий, мне добавили 1040гр. Знаю некоторых, кому добавили 100%---удвоилась пенсия. Особенно порадовало, кто работал много в младшем и среднем мед-персонале. Удвоили почти всем. Особено кто работал в туб-диспансерах, вен-диспансерах, инфекционках, радиологии, онкологии. Хотя пенсии всё равно у нас позорные. Все, у кого ниже 3,500гр---это люди за бортом жизни. Таких запросто 5 миллионов. И это те, у кого стажа не минимум---по 40 лет запросто и больше.
показати весь коментар
28.02.2023 21:32 Відповісти
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтверджував, що уряд планує підвищити комунальні тарифи для населення. "зелені індексатори-колектори"
показати весь коментар
28.02.2023 21:36 Відповісти
Якщо преЗЕдент ініціював виплати, то нехай і виплачує зі своїх власних брудних офшорних коштів, а не привласнює заслуги платників податків і допомоги зарубіжних партнерів!
показати весь коментар
28.02.2023 21:38 Відповісти
 
 