З 1 березня розпочнеться індексація пенсій, - Шмигаль

В Україні індексація пенсій розпочнеться з 1 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.

"З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в умовах війни ресурси держави обмежені. Пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому уряд ухвалив рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював Президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.

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Як зазначив Прем'єр-міністр, з 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

"Одночасно уряд разом із народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань Уряду на 2023 рік", - додав він.

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