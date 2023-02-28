З 1 березня розпочнеться індексація пенсій, - Шмигаль
В Україні індексація пенсій розпочнеться з 1 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.
"З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках", - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що в умовах війни ресурси держави обмежені. Пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому уряд ухвалив рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.
Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював Президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.
Як зазначив Прем'єр-міністр, з 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.
"Одночасно уряд разом із народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань Уряду на 2023 рік", - додав він.
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Завжди, хто працював та сплачував податки, отримували хрен на синій ніс.
Пенсію збільшували дармоїдам без стажу, бомжам та силовикам.
Так буде і цього разу.
Если бы ресурсы были бы ограниченные то на распил на дорогах 91 лярд из бюджета не выделяли бы слуги урода и ленке кравець на её шоу для дебилов 60 лимонов бы не выделяли и на всякие шмарафоны 2 лярда не выделяли бы и кнур кошевой с хряком пикаловым за бюджетные деньги в ЕС концерты бы не давали и т.д.
Отсюда следующий вопрос - вы обрезаны?
Чи обрізаних християн?
Русскій, Ореста - це жіноче ім'я. У Вас, в
МосковіїАзії, цього не чули.
На счёт христиан и их обрезания, книга Бытие 17:10, записано, \
Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой.
И если вы верите в Христа, по вы не дарвиниска, а происхождение человечества уверенно считаете от Адама и Евы, а не от обезьяны (арахамия не в счёт). И кто они, Адам и Ева, если брать во внимание ваш первый пост, по национальности, как по вашему?
Те, що писали люди тисячі років назад, побувало в руках інших людей, котрі, переписували там дещо під себе. Хіба це не зрозуміло?
Чи буде отримувати пенсію і зарплату?
Це точно допоможе перемогти?!
Яких обрав мУДрий нарІд у 2019,те й маємо!
Такого ЗЕмародерства и ЗЕворовства небыло в современной 30 летней истории Украины!
тепер, на тлі росту цін, більшість пенсіонерів ледь виживає на свої 3-5 тис. грн.
ви пропонуєте приректи їх на голодну смерть, бо вони не приносять користі, переважно не воюють?
врахуйте також, що індексація для мінімалки становитиме 100-200 грн. багато? та ті пенси порвуть нах ЗЕгнид за першої ж нагоди!
до речі, у 19-му за ЗЕнаволоч голосувала переважно молодь, надЄжда наша
Може хоча б в себе в голові розставити пріорітети і не ,"бити на жалість і людяність"? Мені також їх шкода, я не звір, та і сам в такому віці, що скоро доєднаюсь до них.
"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.
https://ukrainian.voanews.com/a/6751737.html
бабки наші ЗЕп*дори можуть краще застосувати, угу...
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2689257-hto-za-kogo-progolosuvav-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-ukraini-demograficni-rezultati-nacionalnogo-ekzitpolu2019.html
цікаво, правда ж? пенсіонери якраз і не найпершими бігли...
знаєш у чому твоя інфантильність? у схильності узагальнювати і не бажанні аналізувати ті чи інші процеси
Але розказую за своє місцеве "пенсіонерське" оточення з сусідів, родичів та знайомих.
а хто за Пороха був, теж?
Підтримка Порошенка більша серед виборців старшого віку: у групі виборців 18-29 років - 19%, 30-39 років - 25%, 40-49 років - 25%, 50-59 років - 26,5%, 60 років і старше - 29%.
правда ж ах*єнні тенденції показали ті вибори?