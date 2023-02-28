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Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News
Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.
Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.
Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.
Топ коментарі
+28 Саша Пончик
показати весь коментар28.02.2023 19:58 Посилання
+28 Чайка Київ
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+26 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар28.02.2023 19:53 Посилання
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заблокувати їм рахунки і хай валять порнофотографією у чайні займатись !
заблокувати китайозам рахунки і ввести вторинні санкції
Реєстрація: 16.02.2023
Це абсолютно не показник.
вже давно на форумі.
Як і я (з 2013 го). Але бувають різні причини, в тому числі технічні, коли люди перереєстроваються.
В мене реєєстрація чомусь злетіла напряму на Цензорі. Я заходжу через Google (і там якось міняв профіль через глюк в телефоні, а в хмарі нічого не тримаю), а можу через фейсбук - буде інша реєстрація.
А відловити "крота" можна по-іншому.
Регистрация: 19.02.2023
чмобіки, чи що ?
Так ви так раніше і про раіську писали. А бачте у що все переросло.
Останній запустили з Іраном, бо Рогозін порвав усі батути своєю сракою.
Китай заявив https://focus.ua/uk/world/551998-vladivostok-hayshenvay-a-ussuriysk-shuanchenczy-kitay-zayavil-o-pravah-na-8-gorodov-rossii про права на 8 міст Росії .
От Вам і вся азіяцька любов...
Вони таки нападуть, як у нас перемолотять асвабадителей
Стежать китайські спецслужби: У Міноборони рекомендують не використовувати популярну в Україні соціальну мережу
https://patrioty.org.ua/society/stezhat-kytaiski-spetssluzhby-u-minoborony-rekomenduiut-ne-vykorystovuvaty-populiarnu-v-ukraini-sotsialnu-merezhu-456970.html
Шпигунські "щупальця" Китаю: Європарламент заборонив використовувати TikTok(с)
https://patrioty.org.ua/politic/shpyhunski-shchupaltsia-kytaiu-ievroparlament-zaboronyv-vykorystovuvaty-tiktok-457005.html
***** тоді Китай росії допомагає, щоб вони не програли, якщо їм хочеться ослаблену росію?
Як почнуть китайські ракети по нам прилітати - теж будеш писати "ето так кєтай роісю ослабляєт"?
Невже ти таке сліпе, що не бачиш, що я написав, що для Китаю важливо не тільки ослабити Росію, але й ослабити НАТО? Росія по суті вже ослаблена і її можна брати голими руками. Але НАТО ще сильне і не дозволить Китаю просто так взяти Росію. Тому Китай буде максимально довго підтримувати Росію на плаву, щоб ослабляти НАТО. Пояснюю тобі це в останній раз, вже розжував і в ротяку твою поклав. Якщо ти і зараз не зрозумієш, то ти повністю безнадійна істота без мозку.
По словам Когана, российское высшее командование рассматривает возможность привлечения боевиков из поддерживаемых Ираном группировок к участию в войне в Украине
Группировка «Фатимеюн» состоит в основном из афганцев, а «Зейнабиюн» - из пакистанцев. Однако этнический состав иранских ополченцев весьма неоднороден и не исчерпывается указанными национальностями. Их объединяет КСИР, теократическая идеология и враждебность к Западу.
https://haqqin.az/news/276113 Иранские агенты собрали информацию об израильском оружии, закупленном Азербайджаном - наш обзор - Haqqin