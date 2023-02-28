УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9931 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 800 46

Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News

рф,армія,знімки

Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГУР не бачать ознак того, що Китай передає Росії озброєння

Автор: 

Китай (4676) супутник (298) ПВК Вагнер (1541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Скотокомуняки мріють знову горобців ловити та в фуфайках ходити.
показати весь коментар
28.02.2023 19:58
+28
Гниди, з "мирним планом". У бойові дії вони не вмішуються.
показати весь коментар
28.02.2023 19:58
+26
Краснопузые довыйобуваются
показати весь коментар
28.02.2023 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краснопузые довыйобуваются
показати весь коментар
28.02.2023 19:53 Відповісти
Геть з Люксембургу китаєць краснопузий !

заблокувати їм рахунки і хай валять порнофотографією у чайні займатись !
показати весь коментар
28.02.2023 20:26 Відповісти
Сейчас этим шаолиням санкции от американцам и прилетят за фотосессию.
показати весь коментар
28.02.2023 19:57 Відповісти
Скотокомуняки мріють знову горобців ловити та в фуфайках ходити.
показати весь коментар
28.02.2023 19:58 Відповісти
Гниди, з "мирним планом". У бойові дії вони не вмішуються.
показати весь коментар
28.02.2023 19:58 Відповісти
Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки - китайська якість - супутникові знімки 1987 року.
показати весь коментар
28.02.2023 19:59 Відповісти
У 1987 китайці про космос навіть не мріяли.
показати весь коментар
28.02.2023 21:49 Відповісти
Норм там знімки, що треба русня побачить
показати весь коментар
01.03.2023 09:23 Відповісти
і шо? третя світова йде, Захід допомагає нам, а всілякі півні допомагають росіЇ. досить скиглити
показати весь коментар
28.02.2023 20:01 Відповісти
війна так війна, хто ж проти:

заблокувати китайозам рахунки і ввести вторинні санкції
показати весь коментар
28.02.2023 20:29 Відповісти
Це ти кому такий наказ віддаєш?)
показати весь коментар
28.02.2023 20:48 Відповісти
отому кацапу



Реєстрація: 16.02.2023
показати весь коментар
28.02.2023 20:58 Відповісти
Слухай, ти вже дістав своєю реєстрацією.
Це абсолютно не показник.
вже давно на форумі.
Як і я (з 2013 го). Але бувають різні причини, в тому числі технічні, коли люди перереєстроваються.
В мене реєєстрація чомусь злетіла напряму на Цензорі. Я заходжу через Google (і там якось міняв профіль через глюк в телефоні, а в хмарі нічого не тримаю), а можу через фейсбук - буде інша реєстрація.

А відловити "крота" можна по-іншому.
показати весь коментар
28.02.2023 21:12 Відповісти
ги, так ти теж із тундряних алєнєй ?


Регистрация: 19.02.2023

чмобіки, чи що ?
показати весь коментар
28.02.2023 21:00 Відповісти
да че все так то? а маск не при чем? кто сказал, шо грошва не пахнет?
показати весь коментар
28.02.2023 20:01 Відповісти
Китайці-брехливі та лицемірні мерзенні покидьки...
показати весь коментар
28.02.2023 20:03 Відповісти
І в чому абсурд ? Хіба обвинувачення безпідставні ?
Так ви так раніше і про раіську писали. А бачте у що все переросло.
показати весь коментар
28.02.2023 21:01 Відповісти
Хрен там. Навернулися майже всі.
Останній запустили з Іраном, бо Рогозін порвав усі батути своєю сракою.
показати весь коментар
28.02.2023 20:16 Відповісти
А заким суть та справа...
Китай заявив https://focus.ua/uk/world/551998-vladivostok-hayshenvay-a-ussuriysk-shuanchenczy-kitay-zayavil-o-pravah-na-8-gorodov-rossii про права на 8 міст Росії .
От Вам і вся азіяцька любов...
показати весь коментар
28.02.2023 20:25 Відповісти
Я давно пишу про це: А Сибильнаса!
Вони таки нападуть, як у нас перемолотять асвабадителей
показати весь коментар
28.02.2023 20:45 Відповісти
Китай залучений до війни є ще багато чого ми не знаємо,та й взагалі комунізди нам не друзі, але в "партії слуга народу зеленського" вважають інакше,навіть переймати їх досвід хотіли..
показати весь коментар
28.02.2023 20:14 Відповісти
Ти диви! Китайці збрехали! 😮 Сенсація!
показати весь коментар
28.02.2023 20:15 Відповісти
Як думаєте, можуть китайози шпигувати за нами через свої смартфони
показати весь коментар
28.02.2023 20:25 Відповісти
Так. 100%. Про це вже писано-переписано. Мало того, вони можуть ті усі смартфони вирубити за секунду. Усі! В цілому світі!
показати весь коментар
28.02.2023 20:32 Відповісти
не тіко через смарти
Стежать китайські спецслужби: У Міноборони рекомендують не використовувати популярну в Україні соціальну мережу
https://patrioty.org.ua/society/stezhat-kytaiski-spetssluzhby-u-minoborony-rekomenduiut-ne-vykorystovuvaty-populiarnu-v-ukraini-sotsialnu-merezhu-456970.html
показати весь коментар
28.02.2023 20:40 Відповісти
навіть так..
Шпигунські "щупальця" Китаю: Європарламент заборонив використовувати TikTok(с)
https://patrioty.org.ua/politic/shpyhunski-shchupaltsia-kytaiu-ievroparlament-zaboronyv-vykorystovuvaty-tiktok-457005.html
показати весь коментар
01.03.2023 08:46 Відповісти
Китайские специалисты по космической фотосъёмке могут начинать работу дворников.
показати весь коментар
28.02.2023 20:27 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 20:30 Відповісти
ну, піdор зелений, пиши листа таварісчу сі, пошли до нього свого дєрьмака, попринижуйся, попринижу країну, як ти, зелена потвора, це робило, коли намагалося лизнути анус путіна. поздоров, зелений придурок, кпк з ювілеєм...
показати весь коментар
28.02.2023 20:29 Відповісти
Та пішов Китай вже до дідька зі своїм хламом, яким засрав ринки усієї планети. Чудова можливість дати йому ногою під зад на европейських ринках і повернути нормальних виробників. Допомагає паРаші? От хай з нею і торгує. Сподіваюся, вони нарвуться на гарні санкції і закриття ринків у Європі.
показати весь коментар
28.02.2023 20:31 Відповісти
Большой брат следит за войнойКитай очень не хочет вступать в конфликт России и Украины, но Пекину выгодно, чтобы война продолжалась как можно дольше. Большой анализ тактики Китая. https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/28/bolshoi-brat-sledit-za-voinoi
показати весь коментар
28.02.2023 20:43 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 20:43 Відповісти
Китай - это самая заинтересованная страна в этой войне. Ослабляется и выпиливается рашка. Ослабляется и истощается военный потенциал стран НАТО. В итоге они просто будут сидеть на берегу реки и смотреть, как по ней проплывают трупы их врагов. Китайцы ещё всех поимеют... Кацапы на их фоне покажутся ещё ангелами во плоти
показати весь коментар
28.02.2023 20:53 Відповісти
Тисячі років всі навкоголо нього китайців мочили друг друга і тим не менш не наваляв китайцям хіба що ледачій. І кочівники і монголи і Російська імперія і британці і японці і СРСР. Японії американці добряче наваляли, навіть зкинули ядерну бомбу, але японці сотнями тисяч китайців рубали катанами у Нанкіні та проводили жахливі експериминети. Подивіться всі 4 частини фільму "Людина поза сонцем" 1988 режисер Моу Дуньфэй, особливо 4 частину і побачите, які китайці жалюгідні перед загрозою
показати весь коментар
28.02.2023 21:10 Відповісти
Боже яку хєрню ти написав.
***** тоді Китай росії допомагає, щоб вони не програли, якщо їм хочеться ослаблену росію?
Як почнуть китайські ракети по нам прилітати - теж будеш писати "ето так кєтай роісю ослабляєт"?
показати весь коментар
01.03.2023 09:25 Відповісти
Яке ж ти тупе! Боже, ну за що ти мене так покарав, що я змушений з такими тупарями жити в одній країні!? Ну коли вже відкриються кордони, щоб я зміг назавжди покинути цю забуту Богом землю, щоб і не згадувати про вас навіть у страшних снах?!
Невже ти таке сліпе, що не бачиш, що я написав, що для Китаю важливо не тільки ослабити Росію, але й ослабити НАТО? Росія по суті вже ослаблена і її можна брати голими руками. Але НАТО ще сильне і не дозволить Китаю просто так взяти Росію. Тому Китай буде максимально довго підтримувати Росію на плаву, щоб ослабляти НАТО. Пояснюю тобі це в останній раз, вже розжував і в ротяку твою поклав. Якщо ти і зараз не зрозумієш, то ти повністю безнадійна істота без мозку.
показати весь коментар
02.03.2023 01:46 Відповісти
различные иранские прокси, воюющие в Сирии, как нельзя лучше подходят для России, которая остро нуждается в профессиональных кадрах для продолжения войны в Украине. Эти группировки, особенно «Фатимеюн» и «Зейнабиюн», прошли подготовку под патронажем Корпуса стражей исламской революции, регулярно принимают участие как в боевых учениях, так и реальных военных столкновениях на территории Сирии.



По словам Когана, российское высшее командование рассматривает возможность привлечения боевиков из поддерживаемых Ираном группировок к участию в войне в Украине

Группировка «Фатимеюн» состоит в основном из афганцев, а «Зейнабиюн» - из пакистанцев. Однако этнический состав иранских ополченцев весьма неоднороден и не исчерпывается указанными национальностями. Их объединяет КСИР, теократическая идеология и враждебность к Западу.

https://haqqin.az/news/276113 Иранские агенты собрали информацию об израильском оружии, закупленном Азербайджаном - наш обзор - Haqqin
показати весь коментар
28.02.2023 21:08 Відповісти
Все копіюють, але зі знаком "мінус". Нам Захід супутникові знімки для захисту надає, а ці кацапам для нападу.
показати весь коментар
28.02.2023 22:24 Відповісти
для них - это захист расеи
показати весь коментар
28.02.2023 22:43 Відповісти
Эта фото не от китайцев а от "махар"
показати весь коментар
28.02.2023 22:41 Відповісти
После войны что бы не было и духа китайского бизнеса в Украине.
показати весь коментар
01.03.2023 06:44 Відповісти
 
 