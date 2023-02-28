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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський анонсував юридичні наслідки для Росії за політику геноциду проти українців

зеленський

Геноцидна політика Росії проти українського народу обов’язково матиме юридичні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику", - сказав Президент.

Він наголосив, що йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста.

"Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829)


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Топ коментарі
+18
А я хочу юридичних наслідків для зеленого слуги урода за:
1. узурпацію влади д"Єрмаком
2. розмінування півдня
3. здачу півночі, мого рідного Гостомеля
4. не попередження людей про війну
5. договорняк
....
....
....
1001. за вагнергейт
....
.....
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28.02.2023 23:50
+8
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28.02.2023 23:51
+7
Коли вчоний юрЬІст сказав, то так і буде.
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28.02.2023 23:48
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Вбивства - хіба це політика? Вбивство - це вбивство
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28.02.2023 23:46 Відповісти
Ну чього ви чіпляєтесь до диктора! Він же не сам текст писав!
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01.03.2023 00:05 Відповісти
Коли вчоний юрЬІст сказав, то так і буде.
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28.02.2023 23:48 Відповісти
Напальон!
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28.02.2023 23:49 Відповісти
Бонапартій Другий має комплекс маленької людини. Навіть на капелюх начепив стилізований значок у вигляді ЗЕ
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28.02.2023 23:53 Відповісти
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28.02.2023 23:59 Відповісти
Тік-токер Віслюк. Так, це ти обрав, мудрий нарід. А доля вирішила показати, що не можна так - обирати ЗЕро, коли під боком ******** сусід і ментальність Віслюка - ментальність сусіда.
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28.02.2023 23:50 Відповісти
"доля вирішила" = путлєр вирішив?
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01.03.2023 00:20 Відповісти
А я хочу юридичних наслідків для зеленого слуги урода за:
1. узурпацію влади д"Єрмаком
2. розмінування півдня
3. здачу півночі, мого рідного Гостомеля
4. не попередження людей про війну
5. договорняк
....
....
....
1001. за вагнергейт
....
.....
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28.02.2023 23:50 Відповісти
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28.02.2023 23:51 Відповісти
Але в наших реаліях фізичні зауваження набагато ефективніші юридичних наслідків.
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28.02.2023 23:53 Відповісти
Юрист
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01.03.2023 00:10 Відповісти
Zero.
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01.03.2023 00:16 Відповісти
Після такого анонсу юридічні наслідки можна вважати нікчемними
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01.03.2023 00:23 Відповісти
Анонс и прононс в данном случае одно и тоже
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01.03.2023 01:25 Відповісти
Ну. Дело за малым.
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01.03.2023 03:49 Відповісти
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01.03.2023 05:32 Відповісти
Зеля піде на переговори з Московією. І головне завдання для населення знову забути що він обіцяв
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01.03.2023 07:30 Відповісти
Анон сував? Ага, відразу після мульярда дерев ))))
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01.03.2023 08:01 Відповісти
пустозвон
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01.03.2023 12:19 Відповісти
 
 