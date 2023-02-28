Зеленський анонсував юридичні наслідки для Росії за політику геноциду проти українців
Геноцидна політика Росії проти українського народу обов’язково матиме юридичні наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику", - сказав Президент.
Він наголосив, що йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста.
"Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо", - додав Зеленський.
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