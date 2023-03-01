Співробітникам Європарламенту заборонили TikTok: побоюються китайського шпигунства

Європейський парламент заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

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"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

Раніше користуватися TikTok на робочих пристроях співробітникам заборонили Єврокомісія та Рада ЄС.

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