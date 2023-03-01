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Співробітникам Європарламенту заборонили TikTok: побоюються китайського шпигунства

tiktok

Європейський парламент заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

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"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

Раніше користуватися TikTok на робочих пристроях співробітникам заборонили Єврокомісія та Рада ЄС.

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Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу - з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.

Автор: 

Європарламент (1054) Китай (4676) шпигунство (1011) соціальні мережі (1188) кібербезпека (1169) TikTok (93)


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Якщо голова/мозок/розум не забороняють індивідові користуватися тіктаком, це вже діагноз, все інше є другорядним.
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01.03.2023 09:21 Відповісти
Тим більше, якщо це депутат, а не малолєтка-анімешник...
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01.03.2023 09:22 Відповісти
Тим більше якщо використовувати корпоративний пристрій, на якому може міститися чутлива інфа.
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01.03.2023 09:29 Відповісти
я думав там тільки підлітки пургу гонять а тут таке...
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01.03.2023 09:23 Відповісти
Это говно вообще запретить надо кругом.
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Вони там що ''юнацтвом'' страдають? Чи їм нічим зайнятися?
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01.03.2023 09:43 Відповісти
а кацапський телеграм ні в кого не викликає занепокоєння )
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01.03.2023 10:17 Відповісти
не кацапський,а підозрою ,що вже під контролем ФСБ..
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01.03.2023 11:38 Відповісти
як це "не кацапський"? Власник - рузьке Павєл Дуров, розробляли їхні програмісти, акціонерами за останні роки поставали Альфа-Група, ВТБ-банк - всі вони годівнички кремлядів. Чи "ето другоє" ? )
Контроль фсб там апріорі. Ще й зважаючи на те, що і код частково закритий та незалежних тестів безпеки вони принципово не проходили - то ніяких сумнівів.
Дивує інше - мені ще не траплялись жодні застереження стосовно цього фсб-проєкту з боку Заходу або нашої влади ...
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01.03.2023 12:46 Відповісти
 
 