Співробітникам Європарламенту заборонили TikTok: побоюються китайського шпигунства
Європейський парламент заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.
"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", - йдеться в повідомленні.
Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.
Раніше користуватися TikTok на робочих пристроях співробітникам заборонили Єврокомісія та Рада ЄС.
Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу - з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.
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Контроль фсб там апріорі. Ще й зважаючи на те, що і код частково закритий та незалежних тестів безпеки вони принципово не проходили - то ніяких сумнівів.
Дивує інше - мені ще не траплялись жодні застереження стосовно цього фсб-проєкту з боку Заходу або нашої влади ...