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Новини
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Понад 80% іноземців у Польщі - це українці

польща

Громадяни України становлять понад 80% від усіх іноземців, які проживають у Польщі. Майже мільйон українців має статус тимчасового захисту, а 1,4 млн українців - дозвіл на проживання в країні.

Про це повідомили в Управлінні з питань іноземців у Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Станом на кінець лютого майже мільйон українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зараз перебувають в РП, отримали польські ідентифікаційні коди (PESEL) і мають статус тимчасового захисту. Жінки і діти в цій групі становлять близько 87%.

Читайте: Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому, - опитування

Понад 360 тис. громадян України мають карти перебування в Польщі, видані, в основному, на підставі працевлаштування. Водночас понад 65 тис. громадян України володіють дозволом на постійне проживання чи мають статус довготермінового резидента ЄС.

Найбільше українців проживає в Мазовецькому воєводстві (Варшава) - 21%, Нижньосілезькому (Вроцлав) - 11%, Великопольському (Познань) - 11%, Малопольському (Краків) - 10% та Поморському (Гданськ) - 7%.

Також читайте: У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців

Загальна кількість українців, які перебувають у Польщі, на сьогодні може становити приблизно 2,5 млн осіб.

Автор: 

біженці (1887) Польща (8609) українці (2547)


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Топ коментарі
+4
а куда возвращаться? что здесь уже делать? если ещё на год затянется озабоченность - то, похоже - хана. о себе нужно думать. а кто уехал - пусть о себе думают.
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01.03.2023 09:29
+4
Точно. Думаю поляки рады, что мы а не африка или сирия.
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01.03.2023 09:37
+4
судя по тому что здесь ничего не меняется -никто сюда не вернется
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01.03.2023 09:38
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нащо зеленій владі працювати? за них все роблять інші...
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01.03.2023 09:26 Відповісти
Буває. У Британії понад 80% іноземців Поляки й то у їх війни немає.
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01.03.2023 09:26 Відповісти
Точно. Думаю поляки рады, что мы а не африка или сирия.
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01.03.2023 09:37 Відповісти
або, не дай Бог, кацапи
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01.03.2023 10:12 Відповісти
Вже ассимілюються . Мало и хто вернеться .
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01.03.2023 09:27 Відповісти
а куда возвращаться? что здесь уже делать? если ещё на год затянется озабоченность - то, похоже - хана. о себе нужно думать. а кто уехал - пусть о себе думают.
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01.03.2023 09:29 Відповісти
судя по тому что здесь ничего не меняется -никто сюда не вернется
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01.03.2023 09:38 Відповісти
Значить треба зносити зелених!
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01.03.2023 09:45 Відповісти
Бандюгани в маленьких і великих містах ще більше піднялися за цей рік. Замість війни з бандитизмом йде зворотній процес, поки кращі люди країни кладуть своє життя за це.
Тут не те, що ніхто не повернеться, тут після війни пів України виїде ще.
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01.03.2023 09:49 Відповісти
Якщо вони хочуть бути колишніми українцями, то це їх моральний вибір і характеризує їх світогляд. Все норм, хто відчуває українцем себе, житиме в Україні. Дякую.
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01.03.2023 09:53 Відповісти
да лан, це громадяни Міжмор*я, вони дома
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01.03.2023 10:11 Відповісти
Уже не мало блогеров и стримеров встретил в последнее время которые продвигают эту тему, Речпосполита с Польшей. Они реально е*нутые или просто куплены?
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01.03.2023 10:38 Відповісти
Воно в першу чергу самій Польщі нафіг не треба. Потім їм за свої гроші нас відновлювати? Там не дурні сидять.
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01.03.2023 10:40 Відповісти
особисто для вас
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
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01.03.2023 10:49 Відповісти
Имперские эротические фантазии Пилсудского.
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01.03.2023 10:53 Відповісти
і Романа Шухевича, і В'ячеслава Чорновіла, інших...читайте уважніше
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01.03.2023 10:58 Відповісти
Степан Андреевич боролся против этого. За что поляки считают его преступником. Кстати Шухевича тоже.
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01.03.2023 11:02 Відповісти
щодо імперії, це ви про шо?
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01.03.2023 10:59 Відповісти
Бежать от одного насильника к другому бывшему насильнику - захвати меня полностью!
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01.03.2023 10:41 Відповісти
ви не вчите історію, спираєтеся на знання, отримані при савєтах...
Річ Посполита це не тільки Польща
кров пили всі сторони, це нормально
ще раз для вас

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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01.03.2023 10:53 Відповісти
Да хватит уже бредить. Если так хочется быть под поляком, просто езжай в Польшу.
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01.03.2023 11:04 Відповісти
безнадійно..
пока-пока
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01.03.2023 11:07 Відповісти
главное, что милиция отбирает у граждан трофейное оружие, а подонки судьи судят єтих граждан,
увьі ...
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01.03.2023 10:30 Відповісти
В Лондоні поляків більше, ніж англійців
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01.03.2023 10:42 Відповісти
Обсяг усієї польської допомоги українцям перевищив 40 млрд злотих. лише чверть цієї суми стосується військової допомоги. Переважна більшість коштів, виділених урядом, місцевою владою та отриманих від пересічних поляків, була витрачена на утримання біженців та гуманітарну допомогу Україні. Значну його частину складають кошти, надані Польщі Брюсселем.

Ще до війни у Польщі проживало близько мільйона українських заробітчан. Після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала війни в Україні, до Польщі прибуло понад 4,5 млн біженців. За офіційними урядовими підрахунками, протягом цього року більшість з них або виїхали в інші країни, або повернулися в Україну. Зараз у Польщі проживає близько 2,2 мільйона українців, з них близько 1,5 мільйона українських біженців.

Згідно з опитуваннями, три чверті з них хотіли б повернутися додому, тому воліють залишатися саме у сусідній Польщі, аніж деінде далеко від батьківщини. Для багатьох українців мова також має вирішальне значення. Польська та українська мови настільки близькі, що людям зазвичай дуже легко порозумітися. Крім того, декого з біженців прийняли родичі, а завдяки їхнім контактам вдалося працевлаштуватися.
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01.03.2023 15:28 Відповісти
 
 