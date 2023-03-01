Понад 80% іноземців у Польщі - це українці
Громадяни України становлять понад 80% від усіх іноземців, які проживають у Польщі. Майже мільйон українців має статус тимчасового захисту, а 1,4 млн українців - дозвіл на проживання в країні.
Про це повідомили в Управлінні з питань іноземців у Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Станом на кінець лютого майже мільйон українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зараз перебувають в РП, отримали польські ідентифікаційні коди (PESEL) і мають статус тимчасового захисту. Жінки і діти в цій групі становлять близько 87%.
Понад 360 тис. громадян України мають карти перебування в Польщі, видані, в основному, на підставі працевлаштування. Водночас понад 65 тис. громадян України володіють дозволом на постійне проживання чи мають статус довготермінового резидента ЄС.
Найбільше українців проживає в Мазовецькому воєводстві (Варшава) - 21%, Нижньосілезькому (Вроцлав) - 11%, Великопольському (Познань) - 11%, Малопольському (Краків) - 10% та Поморському (Гданськ) - 7%.
Загальна кількість українців, які перебувають у Польщі, на сьогодні може становити приблизно 2,5 млн осіб.
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Тут не те, що ніхто не повернеться, тут після війни пів України виїде ще.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
Річ Посполита це не тільки Польща
кров пили всі сторони, це нормально
ще раз для вас
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
пока-пока
увьі ...
Ще до війни у Польщі проживало близько мільйона українських заробітчан. Після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала війни в Україні, до Польщі прибуло понад 4,5 млн біженців. За офіційними урядовими підрахунками, протягом цього року більшість з них або виїхали в інші країни, або повернулися в Україну. Зараз у Польщі проживає близько 2,2 мільйона українців, з них близько 1,5 мільйона українських біженців.
Згідно з опитуваннями, три чверті з них хотіли б повернутися додому, тому воліють залишатися саме у сусідній Польщі, аніж деінде далеко від батьківщини. Для багатьох українців мова також має вирішальне значення. Польська та українська мови настільки близькі, що людям зазвичай дуже легко порозумітися. Крім того, декого з біженців прийняли родичі, а завдяки їхнім контактам вдалося працевлаштуватися.