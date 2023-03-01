Понад 80% іноземців у Польщі - це українці

Громадяни України становлять понад 80% від усіх іноземців, які проживають у Польщі. Майже мільйон українців має статус тимчасового захисту, а 1,4 млн українців - дозвіл на проживання в країні.

Про це повідомили в Управлінні з питань іноземців у Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Станом на кінець лютого майже мільйон українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зараз перебувають в РП, отримали польські ідентифікаційні коди (PESEL) і мають статус тимчасового захисту. Жінки і діти в цій групі становлять близько 87%.

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Понад 360 тис. громадян України мають карти перебування в Польщі, видані, в основному, на підставі працевлаштування. Водночас понад 65 тис. громадян України володіють дозволом на постійне проживання чи мають статус довготермінового резидента ЄС.

Найбільше українців проживає в Мазовецькому воєводстві (Варшава) - 21%, Нижньосілезькому (Вроцлав) - 11%, Великопольському (Познань) - 11%, Малопольському (Краків) - 10% та Поморському (Гданськ) - 7%.

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Загальна кількість українців, які перебувають у Польщі, на сьогодні може становити приблизно 2,5 млн осіб.