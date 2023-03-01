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Генпрокурор США Гарланд на слуханнях у Сенаті назвав Пригожина воєнним злочинцем

пригожин

Генеральний прокурор Меррік Гарланд на слуханнях у Сенаті заявив, що Міністерство юстиції допомагає Україні розслідувати воєнні злочини, які, ймовірно, були скоєні після повномасштабного вторгнення Росії, в тому числі "Групою Вагнера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Пригожин, який керує цією справою, на мій погляд, є воєнним злочинцем, - сказав Гарланд, якого цитує агенція AFP. - Можливо, це недоречно говорити, не отримавши всі докази. Але я думаю, що на цей час у нас є більш ніж достатньо доказів".

"Те угруповання, яке відповідає за напади на українців на Донбасі, в тому числі завозячи в’язнів із російських таборів, - це просто незбагненно, що вони роблять", - додав він.

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Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що Київ веде слідство щодо Пригожина за воєнні злочини, а Гарланд заявив, що Сполучені Штати допомагають Україні в її розслідуванні.

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+13
Не по теме, но интересней: судя по всему в Крым завитало бавовнятко, ждём новостей)
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01.03.2023 20:19
+11
Пригожин бандит , терорист і вбивця , і підлягає фізичному знищенню 😠
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01.03.2023 20:21
+8
така новина пасує до будь якої теми
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01.03.2023 20:20
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Не по теме, но интересней: судя по всему в Крым завитало бавовнятко, ждём новостей)
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01.03.2023 20:19 Відповісти
така новина пасує до будь якої теми
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01.03.2023 20:20 Відповісти
пригожин нову зірку на плечі наб*є - такі сер*йозні пацани про нього знають
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01.03.2023 20:20 Відповісти
Обычно, петушары набивают себе на заднице мышь. А вот звезды им не по масти!
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01.03.2023 20:31 Відповісти
не та країна..по масті швабри сують в очко, а пєтушари власну армію мають
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01.03.2023 22:31 Відповісти
йому більше підійде кочегар на сраці
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01.03.2023 21:30 Відповісти
Пригожин бандит , терорист і вбивця , і підлягає фізичному знищенню 😠
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01.03.2023 20:21 Відповісти
Ento-ruzka kurwa
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01.03.2023 20:24 Відповісти
Мовби це якась сенсація.
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01.03.2023 20:28 Відповісти
Лысому петуху на спину мишень поцепили. Не долго кукарекать осталось.
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01.03.2023 20:28 Відповісти
Зараз світ на стадії:
ліва рука - терорист, права рука - терорист, ноги - військові злочинці, тулуб - агресор, а з головою треба говорити.
Як на мене, то краще таку тварюку приспати і не витрачати час та кошти... Ну і свої нерви.
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01.03.2023 20:37 Відповісти
Пригожин та вагнерівці особливі тим, що вони не належать до російської армії, тому ліквідація його та злочинців під його командуванням ніяк не стане військовим конфліктом між двома державами, тож нам впевнено можна вимагати від партнерів вже безпосереднього участі авіації, ракетних війск НАТО у їх ліквідації і це чудовий привід для партнерів отримати бойове хрещення на Україні та зробити дуже болючий удар по престижу росії, бо коли перші вагнерівці будуть ліквідовані, росія ніяк не зможе відповісти. А вона не відповість, бо боягузливе Ху#ло на це не наважиться, бо може лише нападати на тих, які на його думку набагато слабше його, як Україна, коли йому було ще невідомо, яки опір вона буде чинити та яку військову підтримку їй нададуть
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01.03.2023 20:38 Відповісти
незбагненно йонута демократія...на жаль поки що іншого правління не придумали
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01.03.2023 20:49 Відповісти
Треба дозволити нашим військовим,які мають авторитет серед своїх,та реальний бойовий досвід створювати свої батальйони,як то було за часів Порошенко.Та виділяти їм кошти та зброю напряму.Формування,які були створені за таким принципом,як Азов наприклад,довели свою ефективність.
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01.03.2023 20:56 Відповісти
Сильний хід. Тягне на відкриття.
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01.03.2023 20:56 Відповісти
То, якщо пригожин пєтух, то все його війського опущене? Виходить, що і пуйло опущене, бо пригожин йому готував їжу? А якщо і недопрезидент опущений, то і вся московщина така? Оригінально! Одна особа опустила всю московію!
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01.03.2023 21:04 Відповісти
ну ти дав. ставлю лайк за логіку
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01.03.2023 21:33 Відповісти
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01.03.2023 21:35 Відповісти
Ну назвав і що?Де дії США?

https://ua.news/ua/world/genprokuror-latvii-priznal-chto-zapad-ne-hochet-sudit-rf-za-prestupleniya Генпрокурор Латвії визнав, що Захід не хоче судити росію за злочини
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01.03.2023 23:09 Відповісти
Про себя судья назвала Пригожина **********, но вслух сказала мягче.
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02.03.2023 05:58 Відповісти
Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником,Пригожин даже сознался что россия вмешалась в выборы в США и в предь будет вмешиваться .Ну я думаю что ФБР должна как то реагировать.
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02.03.2023 06:04 Відповісти
Та там тільки на пику глянути і більше нічого не треба казати. Так само і з пуйлом
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02.03.2023 07:29 Відповісти
 
 