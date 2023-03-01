Генпрокурор США Гарланд на слуханнях у Сенаті назвав Пригожина воєнним злочинцем
Генеральний прокурор Меррік Гарланд на слуханнях у Сенаті заявив, що Міністерство юстиції допомагає Україні розслідувати воєнні злочини, які, ймовірно, були скоєні після повномасштабного вторгнення Росії, в тому числі "Групою Вагнера".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Пригожин, який керує цією справою, на мій погляд, є воєнним злочинцем, - сказав Гарланд, якого цитує агенція AFP. - Можливо, це недоречно говорити, не отримавши всі докази. Але я думаю, що на цей час у нас є більш ніж достатньо доказів".
"Те угруповання, яке відповідає за напади на українців на Донбасі, в тому числі завозячи в’язнів із російських таборів, - це просто незбагненно, що вони роблять", - додав він.
Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що Київ веде слідство щодо Пригожина за воєнні злочини, а Гарланд заявив, що Сполучені Штати допомагають Україні в її розслідуванні.
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ліва рука - терорист, права рука - терорист, ноги - військові злочинці, тулуб - агресор, а з головою треба говорити.
Як на мене, то краще таку тварюку приспати і не витрачати час та кошти... Ну і свої нерви.
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