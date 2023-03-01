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Новини Санкції проти Росії Війна
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Російські опозиціонери вимагають послаблення санкцій проти низки олігархів, зокрема банкіра Тінькова, - Bloomberg

олег,тіньков

Російські опозиціонери та бізнесмени, які публічно критикують Володимира Путіна, звертаються до керівництва Великої Британії та ЄС із проханням викреслити їх із санкційних списків.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Бізнесмен у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів роки в російській в'язниці після конфлікту з президентом Володимиром Путіним, цього тижня надіслав до Міністерства закордонних справ Великої Британії заклик зняти санкції з мільярдера Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення Путіна та відмовився від російського громадянства.

Оскільки війна затягується, багато багатіїв оскаржують правову основу для включення їх до західних санкційних списків. Жодному ще не вдалося, зауважує видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський мільярдер Тіньков покинув РФ: "Сюда я больше не ездок... А Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло"

Цього тижня Тіньков офіційно подав заяву до Міністерства закордонних справ Великої Британії на виключення зі списку санкцій.

"Я схвалюю рішення уряду Великої Британії застосувати санкції до людей, які підтримують Путіна або сприяють війні, - сказав Тіньков у заяві. - На жаль, вони помилково вважали мене одним із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а лише проти тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення".

Міністерство закордонних справ відповіло Bloomberg, що не коментує окремі санкції. "Кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний шлях", - йдеться в заяві.

Видання зауважує, що Ходорковський - не єдиний російський опозиціонер, який закликає прив’язати санкції до публічної критики війни.

Також дивіться: Російський опозиційний канал "Дождь" допомагає військовим армії РФ. ВIДЕО

Голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Леонід Волков закликав, з одного боку, розширити санкції та включити до списків 6000 російських чиновників і помічників Кремля, а з іншого - встановити чіткі критерії, як окремих осіб можна виключити зі списку, в тому числі шляхом засудження війни та виплати збитків Україні. Волков також мав на увазі зняття санкцій з Тінькова та інших бізнесменів, які засуджують війну і "не мають відношення до злочинів, скоєних путінським режимом".

Представник Європейської комісії заявив, що блок бачить припинення війни та беззастережне виведення російських військ серед основних передумов для послаблення санкцій.

Автор: 

опозиція (292) росія (65829) санкції (12043) Bloomberg (236) Тіньков Олег (10)


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Топ коментарі
+43
О так!
Ще й в сраку треба поцілувати «опозицію»?!
Це ж прастые расияне каторые ни в чем ни винаваты!
Гниди смердючі, горіть у пеклі всі до одного!
Ви брехуни навіть більші ніж саме *****!
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01.03.2023 21:55
+30
Олігархи вже скупили "опозиціонерів"?
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01.03.2023 21:54
+24
Ты банкир? Да. Денег много? Да. Заплати киллеру, принеси голову путлера и поговорим о смягчении.
Нет? Тогда разговора тоже нет.
Вы уж как-нибудь решите: либо бабло на Западе, либо путин в кремле. Надо что-то выбрать. И только одно.
Правда есть один выход, немного необычный, но все же.
Перечислить ВСУ пару млрд $, вывесить в московском офисе огромный сине-желтый лозунг "Слава УкраЇні!" и вежливо попросить Киев, чтобы он поспособствовал смягчению санкций. Может быть поможет...
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01.03.2023 22:04
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А шо - він хароший рузьге банкір? Тобто, мертвий?
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01.03.2023 21:52 Відповісти
Вспомнился апазиционер Шариков: а где же я теперь харчеваться буду
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01.03.2023 23:01 Відповісти
Олігархи вже скупили "опозиціонерів"?
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01.03.2023 21:54 Відповісти
А у них щей опозиція є?
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01.03.2023 22:07 Відповісти
Я ж в лапки поставила
То в них замасковані рупори потрібних наративів.
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01.03.2023 22:09 Відповісти
Люба расєйска тварина має гнити в тому гімні яке сама створювала
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01.03.2023 22:10 Відповісти
О так!
Ще й в сраку треба поцілувати «опозицію»?!
Це ж прастые расияне каторые ни в чем ни винаваты!
Гниди смердючі, горіть у пеклі всі до одного!
Ви брехуни навіть більші ніж саме *****!
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01.03.2023 21:55 Відповісти
75% статків на відновлення України і, може бути, напевно, але не гарантовано, якщо зірки стануть, а йєті задере козу в Австралії, то ніяких питань!
Але гроші вперед! (с)
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01.03.2023 21:56 Відповісти
75% - хм.., 90%
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01.03.2023 22:49 Відповісти
А не пробували натякати, що з того (тих), хто організує переворот з тим результатом, що з путіним і всією його гопотою зроблять так, як зробили з каддафі, знімуть санкції позачергово?
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01.03.2023 21:57 Відповісти
Ща всі олігархи хором почнуть кричати, що вони проти війни і пуйла, аби бабло не чіпали.
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01.03.2023 21:58 Відповісти
хер вам а не черешень!
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01.03.2023 21:59 Відповісти
Ты банкир? Да. Денег много? Да. Заплати киллеру, принеси голову путлера и поговорим о смягчении.
Нет? Тогда разговора тоже нет.
Вы уж как-нибудь решите: либо бабло на Западе, либо путин в кремле. Надо что-то выбрать. И только одно.
Правда есть один выход, немного необычный, но все же.
Перечислить ВСУ пару млрд $, вывесить в московском офисе огромный сине-желтый лозунг "Слава УкраЇні!" и вежливо попросить Киев, чтобы он поспособствовал смягчению санкций. Может быть поможет...
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01.03.2023 22:04 Відповісти
заплати киллеру? ты идиот? путлер сам кому хочешь заплатить что бы перебить любую оппозицию.. как ты его убьешь если к нему невозможно подобраться даже на 10 метров
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02.03.2023 02:08 Відповісти
sbichku v cerkvi postavyty za upokoi volodymyra putina
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02.03.2023 03:58 Відповісти
ну вот... Все шо нужно знать об сруцких оппозиционерах: знают бестии, шо бастуют, но на коленях и с челобитной.
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01.03.2023 22:04 Відповісти
Це собсно все, що треба знати про так званих кацапських опозиціонерів
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01.03.2023 22:04 Відповісти
праша 404 і рашисти нелюді!!!
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01.03.2023 22:05 Відповісти
а пыня, .уй на пол шестого, - одной ногой уже в ящике... Пора тотализатор запускать, кремлядь сделает своим телкам музыкальный привет на 8-е Марта (танец маленьких лебедей)?
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01.03.2023 22:10 Відповісти
"Російські опозиціонери" 👎👎👎🤣🤣🤣
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01.03.2023 22:05 Відповісти
Эта ***** бесхребетная ещё что то требует))"апАзиция" ***** *********,мы требуем что б вы повесились со своими **********
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01.03.2023 22:07 Відповісти
І шо на цю челобитну каже ЄС .
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01.03.2023 22:07 Відповісти
Стать олигархом на московии без поддержки путина разве возможно? Сделать состояние не помогая путину стать тем кем он стал? Создать банк на московии, который бы не был вовлечен в впк и финансировании войны?

а теперь тинкькофа после переезда надо простить и вернуть награбленное? Пусть скажет спасибо что не посадили, пока.
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01.03.2023 22:13 Відповісти
100%
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01.03.2023 22:23 Відповісти
Хароший рускій недвохсотим не буває
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01.03.2023 22:14 Відповісти
Всі опозиціонери які були на рабсєє вже вбиті...
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01.03.2023 22:17 Відповісти
Вимогают ?!?
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01.03.2023 22:18 Відповісти
Ага, весь час підтримували *уйла, а коли їм хвіст притиснули то вже завили.
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01.03.2023 22:19 Відповісти
на днях спустять з гнізда на землю абрахамію, й той тоже буде казать, шо нада знімать санкції й з тінькова, бо коли арахамовічь спас 100 500 народу, то тіньков цілих 400 500!
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01.03.2023 22:20 Відповісти
оппозиция - это те, кто вступает в перестрелки с росгвардией в Саратове, в Твери и в других местах. Пока оппозиции не вижу. Вижу очередного ограбленого путинской шоблой кацапа, которого всё устраивало , пока его эта шобла не ограбила.
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01.03.2023 22:35 Відповісти
- Чим відрізняється в Росії "опозиція" від "правлячої влади"?
- Опозиції місця біля "кормушки" не вистачило...
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02.03.2023 00:34 Відповісти
тинькова все устраивало пока он не заболел раком а потом у него еще и банк отжали - а так он все время вещал "Крым и путлер наш"
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02.03.2023 02:11 Відповісти
Ось там, побігли уже знімати... Саме поняття рузгий кацап, як нація, не повинна існувати! Всі вони падли одинакові, банкіри *****...
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01.03.2023 22:36 Відповісти
Сначала привели путина к власти, а потом еще требую нисхождения.
А путина критикуют за то, что тот им не дал еще больше обкрадывать страну и этим занялся сам со своими ручными олигархами, друзьями детства.
Вот отсюда обида и критика ... Не подпустили к корыту...
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01.03.2023 22:36 Відповісти
Член ВЕЛИКИЙ їм на хавало.
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01.03.2023 22:42 Відповісти
Агрохімія вже зробив це
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01.03.2023 22:51 Відповісти
Вони ще й не таке "вимагають".Послухала кількох їхніх "опозиціонерів"-всі ,як один,проти розвалу рашки.Імперський комплекс під тонким нальотом "опозиційності" лізе у всі щілини.Це те.що треба знати про кацапську "опозицію".Хочуть і далі жити в тюрмі народів і паразитувати на національних республіках.Без пуйла,але в імперії
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01.03.2023 22:56 Відповісти
+1000000
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02.03.2023 04:01 Відповісти
Вимагають!!!
Продажним тваринам місце в росії, а не Європі, "опозиціонери" уже мертві, а це 6 *****.
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01.03.2023 22:58 Відповісти
..счас шнурки погладим и друзей ***** начнем отбеливать .
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01.03.2023 23:10 Відповісти
Хай ці російські багатії-опозіціонери зберуть гроші на армію кілерів путіна. Чи куплять вбивцю в оточені. Чи куплять Думу. Хай зроблять хоть щось!
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01.03.2023 23:17 Відповісти
зачем писать всякий бред? путлер сам кого хочешь купит у него то миллиардов побольше чем у всех олигархов вместе взятых
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02.03.2023 02:13 Відповісти
Як тільки заходить мова про повне руйнування московії як джерела зла, то тут відразу починає вилізати імперське нутро цих "опозиціонерів".
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01.03.2023 23:38 Відповісти
nema opozycii v Kacapstani, bo russkih prydumav Stalin, do stalina buly velykorosy ta malorosy, vid Velyka Rus' ta Mala Rus'. Velyka - oznachae zahopleni zemli riznyh narodiv, a Mala - oznachae samu sut' Rusi, sebto prosto Rus'. Tobto yaksho htos' vvajae sebe russkim - otje vin vje piddtrymue Imperiu, apriorno.
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01.03.2023 23:52 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.Это к вопросу о русских "либералах".
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02.03.2023 00:07 Відповісти
Когда этот "банкир" начнет финансировать ВСУ, я первым подниму руку за снятие санкций. А пока идите наюх, раиськие "оппозиционеры" вместе со своим Тиньковым.
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02.03.2023 02:36 Відповісти
леворуціонер Тіньков "публічно засудив вторгнення Путіна та відмовився від російського громадянства" - тут же спалився, коли почав вимагати за це свої "багатства"
хитрожопі кацапи реально тримають "гейропу" за лохів
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02.03.2023 06:54 Відповісти
Вимагають, требують, благають.
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02.03.2023 07:25 Відповісти
Какие крикливые малята в этом децком саду, однако!
Вы не понимаете, что Украина должна думать о послевоенном устройстве Расии и соответственно поддерживать какие-то вменяемые кадры?
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02.03.2023 09:47 Відповісти
Ашипка! Эта ашипка! Скоро все выяснится!! орал Тиньков год назад.
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02.03.2023 09:51 Відповісти
Кстати в ЕС разрабатывается закон, по которому они могут забрать все и у их детей, на которых они все переписали. Из-за этого Абрахамович даже предлагал Украине взятку, кажется 2 миллиарда долларов.
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02.03.2023 09:54 Відповісти
Тиньков уже давно не банкир, а пенсионер. Но считает своим хорошим другом Дмитрия Пескова, так что санкции по отношению к Тинькову правильно применили
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02.03.2023 13:34 Відповісти
откуда в говнорашке оппозиционеры?!там всё та же мразота только другого цвета!
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02.03.2023 14:46 Відповісти
 
 