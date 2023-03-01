Російські опозиціонери вимагають послаблення санкцій проти низки олігархів, зокрема банкіра Тінькова, - Bloomberg

Російські опозиціонери та бізнесмени, які публічно критикують Володимира Путіна, звертаються до керівництва Великої Британії та ЄС із проханням викреслити їх із санкційних списків.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Бізнесмен у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів роки в російській в'язниці після конфлікту з президентом Володимиром Путіним, цього тижня надіслав до Міністерства закордонних справ Великої Британії заклик зняти санкції з мільярдера Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення Путіна та відмовився від російського громадянства.

Оскільки війна затягується, багато багатіїв оскаржують правову основу для включення їх до західних санкційних списків. Жодному ще не вдалося, зауважує видання.

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Цього тижня Тіньков офіційно подав заяву до Міністерства закордонних справ Великої Британії на виключення зі списку санкцій.

"Я схвалюю рішення уряду Великої Британії застосувати санкції до людей, які підтримують Путіна або сприяють війні, - сказав Тіньков у заяві. - На жаль, вони помилково вважали мене одним із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а лише проти тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення".

Міністерство закордонних справ відповіло Bloomberg, що не коментує окремі санкції. "Кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний шлях", - йдеться в заяві.

Видання зауважує, що Ходорковський - не єдиний російський опозиціонер, який закликає прив’язати санкції до публічної критики війни.

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Голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Леонід Волков закликав, з одного боку, розширити санкції та включити до списків 6000 російських чиновників і помічників Кремля, а з іншого - встановити чіткі критерії, як окремих осіб можна виключити зі списку, в тому числі шляхом засудження війни та виплати збитків Україні. Волков також мав на увазі зняття санкцій з Тінькова та інших бізнесменів, які засуджують війну і "не мають відношення до злочинів, скоєних путінським режимом".

Представник Європейської комісії заявив, що блок бачить припинення війни та беззастережне виведення російських військ серед основних передумов для послаблення санкцій.