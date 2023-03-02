Фірма "Ректан", покарана за розпил харчових підрядів Міноборони у 2019 році, повернулася на підряди у 2022-му, - ЗМІ

ТОВ "Ректан" оштрафували на 1 млн грн за змову на перших харчових торгах Міноборони в системі Prozorro. Під час вторгнення вона знову стала постачальником харчів для Міноборони.

Про це пишуть "Наші гроші", повідомляє Цензор.НЕТ.

ТОВ "Ректан" було оштрафовано, коли Антимонопольний кабінет викрив змову чотирьох угрупувань на підрядах Міноборони на загальну суму 2,20 млрд грн. Тепер ця фірма знову постачає армії харчі.

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"У контракті від 26 вересня 2022 року вказано, що вона мала постачати картоплю по 14,70 гривень за кілограм, тоді як її ринкова ціна не перевищувала 9 гривень у роздрібних магазинах. І капусту по 26, що було вдвічі дорожче ринку", - пишуть "Наші гроші".

Також "Ректан" фігурував у кримінальному провадженні з присвоєння коштів соціальної програми для харчування у 2018-2020 роках дітей Волинської та Рівненської областей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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