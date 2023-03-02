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Фірма "Ректан", покарана за розпил харчових підрядів Міноборони у 2019 році, повернулася на підряди у 2022-му, - ЗМІ

харчування

ТОВ "Ректан" оштрафували на 1 млн грн за змову на перших харчових торгах Міноборони в системі Prozorro. Під час вторгнення вона знову стала постачальником харчів для Міноборони.

Про це пишуть "Наші гроші", повідомляє Цензор.НЕТ.

ТОВ "Ректан" було оштрафовано, коли Антимонопольний кабінет викрив змову чотирьох угрупувань на підрядах Міноборони на загальну суму 2,20 млрд грн. Тепер ця фірма знову постачає армії харчі.

Читайте: Міноборони досі не розпочало пошиття літньої військової форми, - волонтерка Ярова про "недопоставки" і зірвані контракти міністерства

"У контракті від 26 вересня 2022 року вказано, що вона мала постачати картоплю по 14,70 гривень за кілограм, тоді як її ринкова ціна не перевищувала 9 гривень у роздрібних магазинах. І капусту по 26, що було вдвічі дорожче ринку", - пишуть "Наші гроші".

Також "Ректан" фігурував у кримінальному провадженні з присвоєння коштів соціальної програми для харчування у 2018-2020 роках дітей Волинської та Рівненської областей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також читайте: За більше ніж місяць Міноборони не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому, - Шабунін про контракти на харчування

Фірма Ректан, покарана за розпил харчових підрядів Міноборони у 2019 році, повернулася на підряди у 2022-му, - ЗМІ 01

Автор: 

Міноборони (7456) продукти (1166) тендер (2413) торги (130) закупівлі (3419)


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Топ коментарі
+22
Кто бы сомневался. А как фирмы зеленого барыги Халимона допустили до контрактов если против их были судебные дела за поставку просроченных и гнилых продуктов?


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02.03.2023 15:28
+11
А хто власник ?
І все буде ясно...
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02.03.2023 15:22
+10
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02.03.2023 15:30
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А хто власник ?
І все буде ясно...
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02.03.2023 15:22 Відповісти
Компанія ТОВ "РЕКТАН" зареєстрована 13.06.2007 за юридичною адресою Україна, **0, Київська обл., Іванківський р-н, місто Чорнобиль(з), будинок **-А (вулиця Богдана Хмельницького). Керівником організації є Драник Леонід Григорович. Розмір статутного капіталу складає 42 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.03.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
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02.03.2023 15:25 Відповісти
29.09.2022Змінився керівникhttps://opendatabot.ua/p/1JMZ388 Пашкевич Сергій Леонідович
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02.03.2023 15:28 Відповісти
оце махінатори....цікаво а як фірма з капіталом 40тис.грн змогла сплатити штраф у 1млн.грн чи може вони не платили а занесли хабар?
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02.03.2023 15:35 Відповісти
За рахунок прибутку, або власник вніс на рахунок поворотну фінансовудопомогу.
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02.03.2023 16:53 Відповісти
Так як були фінансові махінації у дуже великих обсягах Україна мала повідомити міжурядову організацію ФАТФ яка вивчає способи відмивання грошей ,розробляє заходи протидії, сприяє запровадженню стандартів боротьби з відмиванням грошей,хабарництво тощо..
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02.03.2023 17:08 Відповісти
Я не проти, просто відповів на ваше питання - як змогла сплати штраф, при меншому за штраф статутном капіталі.
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02.03.2023 17:28 Відповісти
просто зелені урядовці роблять здивоване обличчя коли їх на Заході питають про корупцію..
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02.03.2023 17:34 Відповісти
То вони просто «думають», що в тіні «найвеличнішого» ніхто нічого не бачить і не розуміє. Будуть потім робити здивовані обличчя з іншого приводу.
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02.03.2023 18:07 Відповісти
Далі шукаємо Пашкевич Леонід
https://opendatabot.ua/p/7GDO583
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02.03.2023 15:43 Відповісти
СИНОК в нього Є?
Не він був радником у Балоги?
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02.03.2023 15:48 Відповісти
Фірма "Ректан"

Фірма "Ректум"
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02.03.2023 15:22 Відповісти
Так, звучить якось ректально... Фу.
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02.03.2023 15:25 Відповісти
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02.03.2023 15:30 Відповісти
скоріше "ректальня".
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02.03.2023 16:24 Відповісти
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ПАШКЕВИЧ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, 8621, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДАНИЛІВКА, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО № 21, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 14.
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02.03.2023 15:26 Відповісти
Это зиц-председатель. Бенина школа. У Халимона тоже так-же было.
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02.03.2023 15:29 Відповісти
І щуку кинули в річку.
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02.03.2023 15:23 Відповісти
Назва викликає якісь дивні неапетитні асоціації..
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02.03.2023 15:24 Відповісти
Ректальні...
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02.03.2023 15:25 Відповісти
як неочікувано..., хе-хе, хто ж їх від цієї великої годівниці відірве..., там дуже серйозні гроші...
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02.03.2023 15:25 Відповісти
Правильніше "Рєктал". Тому що у нас все в керуванні йде оцим шляхом.
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02.03.2023 15:25 Відповісти
Это фирма прокладка,над названием никто не морочился,кто то с юмором немного и назвал почти ректал .У меня почта есть,под которой на серьезных ресурсах с нее регаюсь по причине названия почты
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02.03.2023 15:31 Відповісти
А різникофф коли буде покараний!!! Чи яйка по 17 дозволяють відкупитися?!
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02.03.2023 15:27 Відповісти
Кто бы сомневался. А как фирмы зеленого барыги Халимона допустили до контрактов если против их были судебные дела за поставку просроченных и гнилых продуктов?


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02.03.2023 15:28 Відповісти
jak znajty na nyh upravu?
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02.03.2023 16:30 Відповісти
Я не очень знаю курс обмена, но в сентябре 120 гривен за баклажаны - это разве не космическая цена? Или это цена за баклажаны зимой? А нафига они нужны зимой свежие.... В смысле не тот продукт, который нужен круглогодично свежим. Осенью свежий, зимой консервированный в любом виде.
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02.03.2023 15:28 Відповісти
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.03.2023)


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКТАН

Скорочена назва


ТОВ "РЕКТАН"

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.03.2023)


Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


35198633

Дата реєстрації


13.06.2007 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи


https://youcontrol.com.ua/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Драник Леонід Григорович

Розмір статутного капіталу


42 000,00 грн.

Організаційно-правова форма


Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності


Недержавна власність

Види діяльності


Основний:
56.29 Постачання інших готових страв

Інші:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
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02.03.2023 15:28 Відповісти
Драник в корєшах у дєрьмака?
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02.03.2023 15:31 Відповісти
ректан - черед дупу чи що ?
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02.03.2023 15:42 Відповісти
власник змінився.....
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02.03.2023 15:51 Відповісти
Так переможемо👍
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02.03.2023 15:30 Відповісти
якби фірму назвали "Рєктал-Табу" то нічого би не змінилось, так же як і власник бомж з Мухосранська. Це "прокладка" і за нею стоять Рєзніков і Ко з ОП
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02.03.2023 15:42 Відповісти
Ви нє панімаєтє! Ета є савсєм другоє. Тагда билі барігі, і армію раскрадівалі. Тєпєрь епоха"жіть стала лучшє, жіть стала вєсєлєє!". Нє вєрітє, пасматрітє марафон імєні зєлєнскага.
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02.03.2023 15:44 Відповісти
не забрана ліцензія, ні хто не сів, навіть не відсторонили, а постачають далі
це просто ....здєц, що творять зелені
і ще.
а в 2022му ціни не були завищені в 2-3 рази???
бо сьгодня брав яйця в АТБ по 6,6грн
це самі дорожчі, з доставками, накрутками і всім остальним
а резніков так шукав оптовика що знайшов по 8-9
в два рази дорожче опту, теж саме з картоплею, та й з іншими продуктами
і за який куй воює простий громадянин, як що його грабують навіть коли той, на передовій, під ст смертельною небезпекою
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02.03.2023 15:46 Відповісти
Зелені мародери барижать на всьму, не один не пішов країну захищати...
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02.03.2023 15:47 Відповісти
Хто скаже, що винен зеленський, нехай кине у мене камінь., ай, ой, ой-йой,....
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02.03.2023 15:50 Відповісти
Спрут треба вбивати в голову,а не відрізати йому щупальця.
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02.03.2023 15:56 Відповісти
Тому Ректану з оборотами у 2,20 млрд грн той штраф у мільйон як слону дробина
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02.03.2023 15:59 Відповісти
зеленый дерибан воюющей страны......
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02.03.2023 15:59 Відповісти
І хто в МО підписав постачання? Того під арешт.
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02.03.2023 16:04 Відповісти
А почему карают продавца, Покупатель согласился по такой цене, вот с него и надо спрашивать. А то ищут стрелочников.
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02.03.2023 16:55 Відповісти
так за згодою сторін
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02.03.2023 17:10 Відповісти
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02.03.2023 17:09 Відповісти
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Пока ларечник Ермак с официальным доходом за 2019 год 225000 грн и Татаров который шил дела на активистов майдана при Януковиче крируют СБУ ДБР Прокуратуру и БЭБ будет беспредел хуже чем при Януковиче
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02.03.2023 23:24 Відповісти
 
 