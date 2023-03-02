Фірма "Ректан", покарана за розпил харчових підрядів Міноборони у 2019 році, повернулася на підряди у 2022-му, - ЗМІ
ТОВ "Ректан" оштрафували на 1 млн грн за змову на перших харчових торгах Міноборони в системі Prozorro. Під час вторгнення вона знову стала постачальником харчів для Міноборони.
Про це пишуть "Наші гроші", повідомляє Цензор.НЕТ.
ТОВ "Ректан" було оштрафовано, коли Антимонопольний кабінет викрив змову чотирьох угрупувань на підрядах Міноборони на загальну суму 2,20 млрд грн. Тепер ця фірма знову постачає армії харчі.
"У контракті від 26 вересня 2022 року вказано, що вона мала постачати картоплю по 14,70 гривень за кілограм, тоді як її ринкова ціна не перевищувала 9 гривень у роздрібних магазинах. І капусту по 26, що було вдвічі дорожче ринку", - пишуть "Наші гроші".
Також "Ректан" фігурував у кримінальному провадженні з присвоєння коштів соціальної програми для харчування у 2018-2020 роках дітей Волинської та Рівненської областей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Не він був радником у Балоги?
Фірма "Ректум"
(cтаном на 02.03.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКТАН
Скорочена назва
ТОВ "РЕКТАН"
Статус юридичної особи
(cтаном на 02.03.2023)
Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ
35198633
Дата реєстрації
13.06.2007 (15 років 8 місяців)
Уповноважені особи
https://youcontrol.com.ua/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Драник Леонід Григорович
Розмір статутного капіталу
42 000,00 грн.
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
56.29 Постачання інших готових страв
Інші:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
це просто ....здєц, що творять зелені
і ще.
а в 2022му ціни не були завищені в 2-3 рази???
бо сьгодня брав яйця в АТБ по 6,6грн
це самі дорожчі, з доставками, накрутками і всім остальним
а резніков так шукав оптовика що знайшов по 8-9
в два рази дорожче опту, теж саме з картоплею, та й з іншими продуктами
і за який куй воює простий громадянин, як що його грабують навіть коли той, на передовій, під ст смертельною небезпекою