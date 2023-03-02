УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14836 відвідувачів онлайн
Новини
4 605 16

Зеленський призначив Романа Мрочка новим начальником Херсонської військової адміністрації

мрочко

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Мрочка новим начальником Херсонської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідне розпорядження глави держави.

Іншим розпорядженням президент звільнив з посади начальника Херсонської МВА Галину Лугову.

Зазначимо, що раніше Роман Мрочко обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

Також читайте: Начальником Чернігівської ВМА призначено екскомандира 93 бригади Брижинського

Нагадаємо, 24 січня Зеленський своїми указами відправив у відставку голову Київської ОВА Олексія Кулебу, голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

7 лютого президент призначив новим головою Дніпропетровської області Сергія Лисака, Запорізької області Юрія Малашка та Херсонської області - Олександра Прокудіна.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) призначення (2295) Херсон (3418) Янушевич Ярослав (131) Мрочко Роман (39)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Підбір кадрів за принципом «вдруг откуда нє возьмись».
показати весь коментар
02.03.2023 18:54
+5
прокурорський... все ясно
показати весь коментар
02.03.2023 18:35
+3
Это тот, который незадекларировал свой элитный внедорожник
показати весь коментар
02.03.2023 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч не ватника...
показати весь коментар
02.03.2023 18:22 Відповісти
Може й не ватник, але фахівець із розмінування
показати весь коментар
02.03.2023 18:24 Відповісти
А сексологиня краще?
показати весь коментар
02.03.2023 18:28 Відповісти
их есть у зэбилов

показати весь коментар
02.03.2023 18:40 Відповісти
Ось вибрали "Сльози народу" і тепер розхльобуємо. 73% - ви задоволенні?
показати весь коментар
02.03.2023 20:19 Відповісти
Ну на найцікавіше місце поставили банер і тепер важко оцінити!
показати весь коментар
02.03.2023 20:29 Відповісти
мозги?
показати весь коментар
02.03.2023 20:35 Відповісти
Это тот, который незадекларировал свой элитный внедорожник
показати весь коментар
02.03.2023 18:34 Відповісти
прокурорський... все ясно
показати весь коментар
02.03.2023 18:35 Відповісти
Підбір кадрів за принципом «вдруг откуда нє возьмись».
показати весь коментар
02.03.2023 18:54 Відповісти
Може хоч цей буде розрізняти цифри та числа...
показати весь коментар
02.03.2023 19:39 Відповісти
Матіоса людина...
показати весь коментар
02.03.2023 19:42 Відповісти
А посвідчення фсбшника у нього є? Ну, хоча б мордорський паспорт? Чи дружина з запарєбріка?..
показати весь коментар
02.03.2023 20:02 Відповісти
Я - адвокат, и защищал военнослужащего, в отношении которого этот мерзавец Мрочко в 2017м году, возглавляя военную прокуратуру Луганского гарнизона, на ровном месте отправил обвинительный акт в Попаснянский райсуд. Причём, настолько безосновательно, что судьи вплоть до вторжения не знали, что с этим актом делать. Сейчас я и обвиняемый воюем, а этот горе-специалист греет свой афедрон в теплом кресле.
показати весь коментар
02.03.2023 21:09 Відповісти
він не морочко?. той теж з Луганська.
показати весь коментар
02.03.2023 21:20 Відповісти
 
 