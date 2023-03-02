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Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской военной администрации

мрочко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской городской военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской ВГА Галину Луговую.

Ранее Роман Мрочко занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

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Напомним, 24 января Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

7 февраля президент назначил новым главой Днепропетровской области Сергея Лысака, Запорожской области Юрия Малашко и Херсонской области – Александра Прокудина.

Зеленский Владимир (20734) назначение (2179) Херсон (2868) Янушкевич Ярослав (77) Роман Мрочко (31)


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Топ комментарии
+6
Підбір кадрів за принципом «вдруг откуда нє возьмись».
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02.03.2023 18:54
+5
прокурорський... все ясно
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02.03.2023 18:35
+3
Это тот, который незадекларировал свой элитный внедорожник
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02.03.2023 18:34
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Хоч не ватника...
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02.03.2023 18:22 Ответить
Може й не ватник, але фахівець із розмінування
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02.03.2023 18:24 Ответить
А сексологиня краще?
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02.03.2023 18:28 Ответить
их есть у зэбилов

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02.03.2023 18:40 Ответить
Ось вибрали "Сльози народу" і тепер розхльобуємо. 73% - ви задоволенні?
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02.03.2023 20:19 Ответить
Ну на найцікавіше місце поставили банер і тепер важко оцінити!
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02.03.2023 20:29 Ответить
мозги?
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02.03.2023 20:35 Ответить
Это тот, который незадекларировал свой элитный внедорожник
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02.03.2023 18:34 Ответить
прокурорський... все ясно
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02.03.2023 18:35 Ответить
Підбір кадрів за принципом «вдруг откуда нє возьмись».
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02.03.2023 18:54 Ответить
Може хоч цей буде розрізняти цифри та числа...
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02.03.2023 19:39 Ответить
Матіоса людина...
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02.03.2023 19:42 Ответить
А посвідчення фсбшника у нього є? Ну, хоча б мордорський паспорт? Чи дружина з запарєбріка?..
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02.03.2023 20:02 Ответить
Я - адвокат, и защищал военнослужащего, в отношении которого этот мерзавец Мрочко в 2017м году, возглавляя военную прокуратуру Луганского гарнизона, на ровном месте отправил обвинительный акт в Попаснянский райсуд. Причём, настолько безосновательно, что судьи вплоть до вторжения не знали, что с этим актом делать. Сейчас я и обвиняемый воюем, а этот горе-специалист греет свой афедрон в теплом кресле.
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02.03.2023 21:09 Ответить
він не морочко?. той теж з Луганська.
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02.03.2023 21:20 Ответить
 
 