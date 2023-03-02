Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской городской военной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.
Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской ВГА Галину Луговую.
Ранее Роман Мрочко занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.
Напомним, 24 января Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
7 февраля президент назначил новым главой Днепропетровской области Сергея Лысака, Запорожской области Юрия Малашко и Херсонской области – Александра Прокудина.
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