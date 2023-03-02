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Новини Війна
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Стратегія деокупації Криму потребує нової редакції, - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють.

"Я хочу сказати, що ті, хто слідкують за нормативно-правовими документами в нашій країні, вони мають пам’ятати і мають знати, що в нас є указ Президента № 117 від 24 березня 2021 року, який фіксував рішення Ради нацбезпеки і оборони відносно стратегії деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. В цій стратегії було певне бачення, в який спосіб наша країна мала би звільнити цю територію. Там первинна редакція і пропозиція стосовно політико-дипломатичного шляху звільнення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. З урахуванням того, що відбувається, цілком зрозуміло, що в наші нормативно-правові акти маємо внести зміни для того, щоб було зрозуміло, в який спосіб ми будемо це робити", - зазначив Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він пояснив, що "остаточне рішення буде за Президентом нашої країни як за головою Ради нацбезпеки і оборони, і за членами Ради нацбезпеки і оборони".

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"Саме цим питанням ми займаємося спільно з нашими колегами, з нашими представниками, які на сьогоднішній день є на території Автономної Республіки Крим, закріплені, є в Кабінеті Міністрів", - розповів секретар РНБО.

За його словами, необхідно привести нормативно-правові документи України у відповідність до реального часу і подій.

"На сьогоднішній день питання деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя буде здійснюватися за тим планом, який буде затверджений Президентом нашої країни", - підкреслив Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14183) деокупація (950)


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Топ коментарі
+20
"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють."

Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
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02.03.2023 19:14
+16
А этот ветеринар по образованию и браток с погонялом "Мячик" по жизни, что то понимает в военном деле?
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02.03.2023 19:15
+11
Стратєх, хрінів!
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02.03.2023 19:15
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"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють."

Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
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02.03.2023 19:14 Відповісти
Пригадуються слова відомого мультика: «містер Фікс, у вас єсть план?»
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02.03.2023 19:19 Відповісти
Це якийсь *******! Скрізь тулять того президента...
Він закінчив військову академію? Чи училище?
Хоч знає з якої сторони автомат стріляє? А, йому Арестович показав!
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02.03.2023 19:41 Відповісти
Це мабуть тоді коли по лёші стріляли, зплутавши його з дрг.
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02.03.2023 19:44 Відповісти
А этот ветеринар по образованию и браток с погонялом "Мячик" по жизни, что то понимает в военном деле?
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02.03.2023 19:15 Відповісти
А спеціальність ветеринар допомогла йому знайти підхід до арахамії!
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02.03.2023 19:57 Відповісти
🤮🤮🤮
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02.03.2023 19:15 Відповісти
Стратєх, хрінів!
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02.03.2023 19:15 Відповісти
Зеля погодить її з товаришем Сі !
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02.03.2023 19:19 Відповісти
Навіщо про ту деокупацію зараз вобше писати, для цього немає ні зброї, ні можлтвостей..Аби морозити..
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02.03.2023 19:25 Відповісти
Зелену сволоту зобов'язали кожного хоча би три рази на тиждень згадувати нашого геніального Дуче, шоб бува отара 73% не забувала?
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02.03.2023 19:49 Відповісти
Хоча б ДО Криму вирішити те, що на першому плані
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02.03.2023 19:27 Відповісти
"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України"

Это случайно не тот самый план, благодаря которому Боневтік постоянно кривится, моргает и шморгает?
Страшно представить результат этого плана...
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02.03.2023 19:27 Відповісти
Писюн-пианист працює над законом, та має свое бачення та тлумачення його.
Жека та Юзик теж законотворці.
БезДупла займается обороною та безпекою.
Коля-котлета дипломат.
Сивохо радник в РНБО.
Трухин відповідає за фінанси.
Гетьманцев професор єкономики, пише книги.
*баний цирк-шапито у владі, постійний карнавал, Бамболейло.
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02.03.2023 19:27 Відповісти
да, зеля большой стратег, только недавно в глаз куйла хотел заглядывать
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02.03.2023 19:32 Відповісти
Він завжди бажає це робити !
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02.03.2023 20:42 Відповісти
може пора забути про крим до деокупації материка???
а то по переду паровоза один з перед другого
ти, мудак, підеш на штурм криму?????????????
нікуя, пошлеш мене
бо тобі ***** моє життя...
ВР не голосує за гроші для ЗСУ
місяць почекають, каже очкаста ****...
хлопці в окопах почекають????
а ти, **** не чекаєш...
вже нарахувала собі 100% надбавки....
а в оковах почекають, і снарядів і мін
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02.03.2023 19:33 Відповісти
во беса гонит этот зелёный редактор. хотя там все такие
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02.03.2023 19:35 Відповісти
План не той завезли?
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02.03.2023 19:36 Відповісти
Не мели дурні, пане Данілов! Запам"ятай та заруби на своєму носі - те, що було захоплено військовою силою - повернути назад потрібно робити виключно військовою силою! А "політико-дипломатичним шляхом" ти Крим ніколи не повернеш! До речі - а чого ти нічого не глаголиш про "кримську платформу", розроблену "генієм" дипломатії Володимиром Зелєнським? Чи її вже забули? А скільки зусиль потратили...І коштів, які можна було б пустити "на дороги"...
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02.03.2023 19:39 Відповісти
Знову діпломатія і Севастопіль на 1000 років у рабство?
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02.03.2023 19:46 Відповісти
Зеля ж великий дипломат чи як ?
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02.03.2023 20:40 Відповісти
Як на мене зараз головне Бахмут а Крим може на завтра .
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02.03.2023 19:39 Відповісти
План по деокупації на якусь там довготривалу перспективу зайва зараз штука. Має бути документ на умовних перших три місяці, не публічний, який передбачає різні ситуації і варіанти подолання кризи у кожній сфері і галузі від зв'язку, телебачення, електро та водопостачання, до освіти і охорони здоров'я, архівів, реєстрів і так далі. В процесі подолання проблем, проводити аудити, за результатами яких запропонувати вже план деокупації на 5-10 років
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02.03.2023 19:44 Відповісти
***** им что бы освобождать Украину нужны какие то документы!?
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02.03.2023 19:57 Відповісти
Можна якось ближче до реальності. Мелітополь рік в окупації. Невідомо що з тим робити і якою кров'ю те вдасться. Своїх трьох відправ з за бугра на штурм перешийків.
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02.03.2023 20:15 Відповісти
Нихуя у него планы. Для начала было бы хорошо дойти до Азова и не потерять при этом наступающий потенциал.
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02.03.2023 20:22 Відповісти
"Ох уж и тяжелая работа-планы деокупации менять",ворчал Лешка Денилов,натягивая сиреневые штаны и оранжевый пиджак."-Никакого гардеробу на вас не напасешся."
"-Моему президенту виднее",возразил ему его тезка Резников,скромно пряча лоток яиц под ролу флисовой куртки.
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02.03.2023 20:31 Відповісти
Под полу.Очепятка.
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02.03.2023 20:43 Відповісти
 
 