Стратегія деокупації Криму потребує нової редакції, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють.
"Я хочу сказати, що ті, хто слідкують за нормативно-правовими документами в нашій країні, вони мають пам’ятати і мають знати, що в нас є указ Президента № 117 від 24 березня 2021 року, який фіксував рішення Ради нацбезпеки і оборони відносно стратегії деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. В цій стратегії було певне бачення, в який спосіб наша країна мала би звільнити цю територію. Там первинна редакція і пропозиція стосовно політико-дипломатичного шляху звільнення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. З урахуванням того, що відбувається, цілком зрозуміло, що в наші нормативно-правові акти маємо внести зміни для того, щоб було зрозуміло, в який спосіб ми будемо це робити", - зазначив Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він пояснив, що "остаточне рішення буде за Президентом нашої країни як за головою Ради нацбезпеки і оборони, і за членами Ради нацбезпеки і оборони".
"Саме цим питанням ми займаємося спільно з нашими колегами, з нашими представниками, які на сьогоднішній день є на території Автономної Республіки Крим, закріплені, є в Кабінеті Міністрів", - розповів секретар РНБО.
За його словами, необхідно привести нормативно-правові документи України у відповідність до реального часу і подій.
"На сьогоднішній день питання деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя буде здійснюватися за тим планом, який буде затверджений Президентом нашої країни", - підкреслив Данілов.
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Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
Він закінчив військову академію? Чи училище?
Хоч знає з якої сторони автомат стріляє? А, йому Арестович показав!
Это случайно не тот самый план, благодаря которому Боневтік постоянно кривится, моргает и шморгает?
Страшно представить результат этого плана...
Жека та Юзик теж законотворці.
БезДупла займается обороною та безпекою.
Коля-котлета дипломат.
Сивохо радник в РНБО.
Трухин відповідає за фінанси.
Гетьманцев професор єкономики, пише книги.
*баний цирк-шапито у владі, постійний карнавал, Бамболейло.
а то по переду паровоза один з перед другого
ти, мудак, підеш на штурм криму?????????????
нікуя, пошлеш мене
бо тобі ***** моє життя...
ВР не голосує за гроші для ЗСУ
місяць почекають, каже очкаста ****...
хлопці в окопах почекають????
а ти, **** не чекаєш...
вже нарахувала собі 100% надбавки....
а в оковах почекають, і снарядів і мін
"-Моему президенту виднее",возразил ему его тезка Резников,скромно пряча лоток яиц под ролу флисовой куртки.