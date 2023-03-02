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Новости Война
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Стратегия деоккупации Крыма нуждается в новой редакции, - Данилов

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что деоккупация Автономной Республики Крым будет осуществляться по плану, утвержденному Президентом Украины. Сейчас над ним работают.

"Я хочу сказать, что те, кто следят за нормативно-правовыми документами в нашей стране, они должны помнить и должны знать, что у нас есть указ Президента № 117 от 24 марта 2021 года, фиксировавший решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этой стратегии было определенное видение, каким образом наша страна должна освободить эту территорию. Там первичная редакция и предложение о политико-дипломатическом пути освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополя. С учетом происходящего вполне понятно, что в наши нормативно-правовые акты должны быть внесены изменения для того, чтобы было понятно, каким образом мы будем это делать", - отметил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он пояснил, что "окончательное решение будет за Президентом нашей страны, как за председателем Совета нацбезопасности и обороны, так и за членами Совета нацбезопасности и обороны".

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"Именно этим вопросом мы занимаемся совместно с нашими коллегами, с нашими представителями, которые на сегодняшний день находятся на территории Автономной Республики Крым, закреплены, есть в Кабинете Министров", - рассказал секретарь СНБО.

По его словам, необходимо привести нормативно-правовые документы Украины в соответствие с реальным временем и событиями.

"На сегодняшний день вопрос деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя будет производиться по тому плану, который будет утвержден Президентом нашей страны", - подчеркнул Данилов.

Данилов Алексей (1066) Крым (26419) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+20
"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють."

Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
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02.03.2023 19:14
+16
А этот ветеринар по образованию и браток с погонялом "Мячик" по жизни, что то понимает в военном деле?
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02.03.2023 19:15
+11
Стратєх, хрінів!
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02.03.2023 19:15
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"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють."

Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
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02.03.2023 19:14 Ответить
Пригадуються слова відомого мультика: «містер Фікс, у вас єсть план?»
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02.03.2023 19:19 Ответить
Це якийсь *******! Скрізь тулять того президента...
Він закінчив військову академію? Чи училище?
Хоч знає з якої сторони автомат стріляє? А, йому Арестович показав!
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02.03.2023 19:41 Ответить
Це мабуть тоді коли по лёші стріляли, зплутавши його з дрг.
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02.03.2023 19:44 Ответить
А этот ветеринар по образованию и браток с погонялом "Мячик" по жизни, что то понимает в военном деле?
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02.03.2023 19:15 Ответить
А спеціальність ветеринар допомогла йому знайти підхід до арахамії!
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02.03.2023 19:57 Ответить
🤮🤮🤮
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02.03.2023 19:15 Ответить
Стратєх, хрінів!
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02.03.2023 19:15 Ответить
Зеля погодить її з товаришем Сі !
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02.03.2023 19:19 Ответить
Навіщо про ту деокупацію зараз вобше писати, для цього немає ні зброї, ні можлтвостей..Аби морозити..
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02.03.2023 19:25 Ответить
Зелену сволоту зобов'язали кожного хоча би три рази на тиждень згадувати нашого геніального Дуче, шоб бува отара 73% не забувала?
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02.03.2023 19:49 Ответить
Хоча б ДО Криму вирішити те, що на першому плані
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02.03.2023 19:27 Ответить
"деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України"

Это случайно не тот самый план, благодаря которому Боневтік постоянно кривится, моргает и шморгает?
Страшно представить результат этого плана...
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02.03.2023 19:27 Ответить
Писюн-пианист працює над законом, та має свое бачення та тлумачення його.
Жека та Юзик теж законотворці.
БезДупла займается обороною та безпекою.
Коля-котлета дипломат.
Сивохо радник в РНБО.
Трухин відповідає за фінанси.
Гетьманцев професор єкономики, пише книги.
*баний цирк-шапито у владі, постійний карнавал, Бамболейло.
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02.03.2023 19:27 Ответить
да, зеля большой стратег, только недавно в глаз куйла хотел заглядывать
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02.03.2023 19:32 Ответить
Він завжди бажає це робити !
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02.03.2023 20:42 Ответить
може пора забути про крим до деокупації материка???
а то по переду паровоза один з перед другого
ти, мудак, підеш на штурм криму?????????????
нікуя, пошлеш мене
бо тобі ***** моє життя...
ВР не голосує за гроші для ЗСУ
місяць почекають, каже очкаста ****...
хлопці в окопах почекають????
а ти, **** не чекаєш...
вже нарахувала собі 100% надбавки....
а в оковах почекають, і снарядів і мін
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02.03.2023 19:33 Ответить
во беса гонит этот зелёный редактор. хотя там все такие
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02.03.2023 19:35 Ответить
План не той завезли?
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02.03.2023 19:36 Ответить
Не мели дурні, пане Данілов! Запам"ятай та заруби на своєму носі - те, що було захоплено військовою силою - повернути назад потрібно робити виключно військовою силою! А "політико-дипломатичним шляхом" ти Крим ніколи не повернеш! До речі - а чого ти нічого не глаголиш про "кримську платформу", розроблену "генієм" дипломатії Володимиром Зелєнським? Чи її вже забули? А скільки зусиль потратили...І коштів, які можна було б пустити "на дороги"...
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02.03.2023 19:39 Ответить
Знову діпломатія і Севастопіль на 1000 років у рабство?
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02.03.2023 19:46 Ответить
Зеля ж великий дипломат чи як ?
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02.03.2023 20:40 Ответить
Як на мене зараз головне Бахмут а Крим може на завтра .
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02.03.2023 19:39 Ответить
План по деокупації на якусь там довготривалу перспективу зайва зараз штука. Має бути документ на умовних перших три місяці, не публічний, який передбачає різні ситуації і варіанти подолання кризи у кожній сфері і галузі від зв'язку, телебачення, електро та водопостачання, до освіти і охорони здоров'я, архівів, реєстрів і так далі. В процесі подолання проблем, проводити аудити, за результатами яких запропонувати вже план деокупації на 5-10 років
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02.03.2023 19:44 Ответить
***** им что бы освобождать Украину нужны какие то документы!?
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02.03.2023 19:57 Ответить
Можна якось ближче до реальності. Мелітополь рік в окупації. Невідомо що з тим робити і якою кров'ю те вдасться. Своїх трьох відправ з за бугра на штурм перешийків.
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02.03.2023 20:15 Ответить
Нихуя у него планы. Для начала было бы хорошо дойти до Азова и не потерять при этом наступающий потенциал.
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02.03.2023 20:22 Ответить
"Ох уж и тяжелая работа-планы деокупации менять",ворчал Лешка Денилов,натягивая сиреневые штаны и оранжевый пиджак."-Никакого гардеробу на вас не напасешся."
"-Моему президенту виднее",возразил ему его тезка Резников,скромно пряча лоток яиц под ролу флисовой куртки.
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02.03.2023 20:31 Ответить
Под полу.Очепятка.
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02.03.2023 20:43 Ответить
 
 