Стратегия деоккупации Крыма нуждается в новой редакции, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что деоккупация Автономной Республики Крым будет осуществляться по плану, утвержденному Президентом Украины. Сейчас над ним работают.

"Я хочу сказать, что те, кто следят за нормативно-правовыми документами в нашей стране, они должны помнить и должны знать, что у нас есть указ Президента № 117 от 24 марта 2021 года, фиксировавший решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этой стратегии было определенное видение, каким образом наша страна должна освободить эту территорию. Там первичная редакция и предложение о политико-дипломатическом пути освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополя. С учетом происходящего вполне понятно, что в наши нормативно-правовые акты должны быть внесены изменения для того, чтобы было понятно, каким образом мы будем это делать", - отметил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он пояснил, что "окончательное решение будет за Президентом нашей страны, как за председателем Совета нацбезопасности и обороны, так и за членами Совета нацбезопасности и обороны".

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"Именно этим вопросом мы занимаемся совместно с нашими коллегами, с нашими представителями, которые на сегодняшний день находятся на территории Автономной Республики Крым, закреплены, есть в Кабинете Министров", - рассказал секретарь СНБО.

По его словам, необходимо привести нормативно-правовые документы Украины в соответствие с реальным временем и событиями.

"На сегодняшний день вопрос деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя будет производиться по тому плану, который будет утвержден Президентом нашей страны", - подчеркнул Данилов.