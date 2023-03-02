Стратегия деоккупации Крыма нуждается в новой редакции, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что деоккупация Автономной Республики Крым будет осуществляться по плану, утвержденному Президентом Украины. Сейчас над ним работают.
"Я хочу сказать, что те, кто следят за нормативно-правовыми документами в нашей стране, они должны помнить и должны знать, что у нас есть указ Президента № 117 от 24 марта 2021 года, фиксировавший решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этой стратегии было определенное видение, каким образом наша страна должна освободить эту территорию. Там первичная редакция и предложение о политико-дипломатическом пути освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополя. С учетом происходящего вполне понятно, что в наши нормативно-правовые акты должны быть внесены изменения для того, чтобы было понятно, каким образом мы будем это делать", - отметил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он пояснил, что "окончательное решение будет за Президентом нашей страны, как за председателем Совета нацбезопасности и обороны, так и за членами Совета нацбезопасности и обороны".
"Именно этим вопросом мы занимаемся совместно с нашими коллегами, с нашими представителями, которые на сегодняшний день находятся на территории Автономной Республики Крым, закреплены, есть в Кабинете Министров", - рассказал секретарь СНБО.
По его словам, необходимо привести нормативно-правовые документы Украины в соответствие с реальным временем и событиями.
"На сегодняшний день вопрос деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя будет производиться по тому плану, который будет утвержден Президентом нашей страны", - подчеркнул Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо план буде затрверджувати Зеленський, деокупації Криму не буде. ******* історія тому підтвердження.
Він закінчив військову академію? Чи училище?
Хоч знає з якої сторони автомат стріляє? А, йому Арестович показав!
Это случайно не тот самый план, благодаря которому Боневтік постоянно кривится, моргает и шморгает?
Страшно представить результат этого плана...
Жека та Юзик теж законотворці.
БезДупла займается обороною та безпекою.
Коля-котлета дипломат.
Сивохо радник в РНБО.
Трухин відповідає за фінанси.
Гетьманцев професор єкономики, пише книги.
*баний цирк-шапито у владі, постійний карнавал, Бамболейло.
а то по переду паровоза один з перед другого
ти, мудак, підеш на штурм криму?????????????
нікуя, пошлеш мене
бо тобі ***** моє життя...
ВР не голосує за гроші для ЗСУ
місяць почекають, каже очкаста ****...
хлопці в окопах почекають????
а ти, **** не чекаєш...
вже нарахувала собі 100% надбавки....
а в оковах почекають, і снарядів і мін
"-Моему президенту виднее",возразил ему его тезка Резников,скромно пряча лоток яиц под ролу флисовой куртки.