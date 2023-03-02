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Польща закликала призупинити членство Росії в МАГАТЕ

москва,анна

Членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерку клімату та довкілля Польщі Анни Москви, яку наводить The Guardian.

"Якщо ми хочемо розвивати атомну енергетику, нам потрібно призупинити членство Росії у МАГАТЕ", - йдеться у заяві.

Міністерка зазначила, що Європі потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією.

"І я вірю, що Європі це вдасться зробити. Наступний пакет ядерних санкцій - це наш майбутній виклик, з яким ми маємо зіткнутися, хоч би як складно це було", - додала пані міністр.

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Вона сказала, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі.

Автор: 

МАГАТЕ (721) Польща (8613) росія (65883)


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02.03.2023 20:23 Відповісти
На жаль, і березень один раз уже підвів і буданов не раз збрехав, але будемо сподіватись!
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02.03.2023 20:26 Відповісти
БАЗА!!!
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02.03.2023 20:32 Відповісти
"...окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі". Джерело:
Помиляється шановна пані. Це величезна небезпека для всього світу. Цей "інцидент" може стати "прецедентом". Якщо т.зв. "цивілізований світ" залишить це без належної реакції, це означатиме, що ядерний тероризм - дозволений. І тоді т.зв. "західній цивілізації" настане кінець вже у цьому сторіччі.
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02.03.2023 20:38 Відповісти
А ещё кацапы помогают Ирану в изготовлении атомной бомбы.
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02.03.2023 21:07 Відповісти
 
 