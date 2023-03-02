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Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ

москва,анна

Членство России в Международном агентстве по атомной энергии следует приостановить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, которое приводит The Guardian.

"Если мы хотим развивать атомную энергетику, нам нужно приостановить членство России в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Министр отметила, что Европе нужно прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией.

"И я верю, что Европе это удастся сделать. Следующий пакет ядерных санкций - это наш будущий вызов, с которым мы должны столкнуться, как бы сложно это ни было", - добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МАГАТЭ подтвердили наличие у Ирана обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному, - Reuters

Она сказала, что оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины очень большая опасность для экономики, общества и безопасности Польши.

МАГАТЭ (398) Польша (8493) россия (96018)


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02.03.2023 20:23 Ответить
На жаль, і березень один раз уже підвів і буданов не раз збрехав, але будемо сподіватись!
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02.03.2023 20:26 Ответить
БАЗА!!!
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02.03.2023 20:32 Ответить
"...окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі". Джерело:
Помиляється шановна пані. Це величезна небезпека для всього світу. Цей "інцидент" може стати "прецедентом". Якщо т.зв. "цивілізований світ" залишить це без належної реакції, це означатиме, що ядерний тероризм - дозволений. І тоді т.зв. "західній цивілізації" настане кінець вже у цьому сторіччі.
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02.03.2023 20:38 Ответить
А ещё кацапы помогают Ирану в изготовлении атомной бомбы.
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02.03.2023 21:07 Ответить
 
 