Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ
Членство России в Международном агентстве по атомной энергии следует приостановить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, которое приводит The Guardian.
"Если мы хотим развивать атомную энергетику, нам нужно приостановить членство России в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
Министр отметила, что Европе нужно прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией.
"И я верю, что Европе это удастся сделать. Следующий пакет ядерных санкций - это наш будущий вызов, с которым мы должны столкнуться, как бы сложно это ни было", - добавила министр.
Она сказала, что оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины очень большая опасность для экономики, общества и безопасности Польши.
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Помиляється шановна пані. Це величезна небезпека для всього світу. Цей "інцидент" може стати "прецедентом". Якщо т.зв. "цивілізований світ" залишить це без належної реакції, це означатиме, що ядерний тероризм - дозволений. І тоді т.зв. "західній цивілізації" настане кінець вже у цьому сторіччі.