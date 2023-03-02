У Росії заявили про підрив на міні машини Росгвардії в Брянській області
У Брянській області РФ автомобіль Росгвардії підірвався на міні під час "зачистки території" біля села Сушани Климівського району. Повідомляється про чотирьох поранених.
Про це повідомив колишній прессекретар відомства, голова думського комітету з інформаційної політики Олександр Хінштейн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК.
"Серед поранених троє співробітників брянського СОБРу — командир відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. За даними Хінштейна, у них легкі осколкові поранення, життю та здоров'ю службовців нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Зі слів Хінштейна, на місці перебуває зведений загін ОМОН і СОБР разом із ПДВ і групи вибухотехніків.
"Надалі силами Росгвардії було проведено зачистку с. Любечани та розмінування території с.Сушани", - заявив Хінштейн.
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Прозріння не приходить?
"Серед поранених троє співробітників брянського СОБРу - командир відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. Джерело:
Вибухотехнік!!! На міні!!! Так то просто рукожопий вибухотехнік не зміг влаштувати шоу піротехнікою і підірвав і себе і своїх свинорилих колег ))