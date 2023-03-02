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Новини
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У Росії заявили про підрив на міні машини Росгвардії в Брянській області

сушаны

У Брянській області РФ автомобіль Росгвардії підірвався на міні під час "зачистки території" біля села Сушани Климівського району. Повідомляється про чотирьох поранених.

Про це повідомив колишній прессекретар відомства, голова думського комітету з інформаційної політики Олександр Хінштейн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК.

"Серед поранених троє співробітників брянського СОБРу — командир відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. За даними Хінштейна, у них легкі осколкові поранення, життю та здоров'ю службовців нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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Зі слів Хінштейна, на місці перебуває зведений загін ОМОН і СОБР разом із ПДВ і групи вибухотехніків.

"Надалі силами Росгвардії було проведено зачистку с. Любечани та розмінування території с.Сушани", - заявив Хінштейн.

Автор: 

Брянськ (133) ліквідація (4050) мінування (1218) росія (65883) знищення (7483) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+43
2022 -****** вам хАхлы, Киев в за 2 дня ,Харьков за 2 часа
2023-пАмАгите,хАхлы напали на Брянск
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02.03.2023 22:49
+33
Після "ростовского сахарку" кацапам вірить не можна
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02.03.2023 22:40
+27
Повірю в цю движуху з повстанцями,тільки тоді, коли побачу відео,як ці партизани встромляють Ху@йлу в дупу здоровенного дрина з акації.
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02.03.2023 22:46
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Після "ростовского сахарку" кацапам вірить не можна
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02.03.2023 22:40 Відповісти
Перепрошую, але ...рязанського
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02.03.2023 23:16 Відповісти
Бог з ним ! Люди ж зрозуміли
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02.03.2023 23:36 Відповісти
Який чудовий день
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02.03.2023 22:41 Відповісти
зачистили, но их
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02.03.2023 22:44 Відповісти
Повірю в цю движуху з повстанцями,тільки тоді, коли побачу відео,як ці партизани встромляють Ху@йлу в дупу здоровенного дрина з акації.
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02.03.2023 22:46 Відповісти
2022 -****** вам хАхлы, Киев в за 2 дня ,Харьков за 2 часа
2023-пАмАгите,хАхлы напали на Брянск
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02.03.2023 22:49 Відповісти
Не новина, а анекдот про те як росія воювало з Нато, а Нато ще не приїхало... щось там росії пу зовсім.
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02.03.2023 22:50 Відповісти
Хтось тут писав годину тому про "провокацію фсб", невдалу операцію гур мо" та іншу подібну хрєнь.
Прозріння не приходить?
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02.03.2023 22:50 Відповісти
Доказів зворотнього поки недостатньо.Будемо чекати
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02.03.2023 22:52 Відповісти
А хто це зробив? Хто загубив міну? Одне зрозуміло, хто знайшов.
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02.03.2023 22:51 Відповісти
топ- коментар за сьогодні
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02.03.2023 23:02 Відповісти
Не подумайте, що я повторююсь: але ж, йшов якийсь там день взяття Київа за три дні. Вибухи в українському Криму, засоби протиповітряної оборони на даху ГШ МО РФ в центрі Москви, якась метушня на території РФ, частина ядерної триади всралась і втекла у Мурманськ, Україна в черговий раз не замерзла. В мене ще на годину записів, аби не забанили
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02.03.2023 22:52 Відповісти
Ще один,зі з'їденим кацапською пропагандою мозком.🤦
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02.03.2023 23:52 Відповісти
Хоч якась користь з цієї движухи.
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02.03.2023 22:53 Відповісти
ну як мінімум їм там не скучно було ))
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02.03.2023 23:03 Відповісти
куда смотрит ООН?! Кремлевский режим начал карательные операции против собственного народа!
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02.03.2023 22:55 Відповісти
партизани знов підірвали власівців ?
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02.03.2023 23:03 Відповісти
Кремлевскому нацистскому режиму нужно прекратить стрелять по рузкоговорящим жителям Брянской Народной Республики и сесть за стол переговоров с представителями молодой республики без предварительных условий.

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02.03.2023 23:03 Відповісти
И с учетом возникших территориальных реалий..
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02.03.2023 23:08 Відповісти
Надалі силами Росгвардії було проведено зачистку с. Любечани та розмінування території с. Сушани Джерело: - то вони так розміновували.
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02.03.2023 23:04 Відповісти
Зато тепер вони точно знають скільки часу від відділення скоби гранати до вибуху.
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02.03.2023 23:04 Відповісти
Солдат упал, зачистка захлебнулась.
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02.03.2023 23:09 Відповісти
Всі звернули увагу на назви сел? Не думаю що це деревні.
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02.03.2023 23:11 Відповісти
так це окуповані українські землі брянська, воронежська, курська обл.
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03.03.2023 08:17 Відповісти
Нова провокація фсб?
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02.03.2023 23:13 Відповісти
Розмінування по російському...
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03.03.2023 07:51 Відповісти
Ну шо за непотріб у нас в ГРУ штани протирає і відоси записує? Не змогли навіть додуматись закинути туди нормальних мін і патронів з гранатами на всякий випадок. Вони ж зайняті були - трусилися, щоб їх в провокації не запідозрили.
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02.03.2023 23:16 Відповісти
У Брянській області РФ автомобіль Росгвардії підірвався на міні Джерело:
"Серед поранених троє співробітників брянського СОБРу - командир відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. Джерело:

Вибухотехнік!!! На міні!!! Так то просто рукожопий вибухотехнік не зміг влаштувати шоу піротехнікою і підірвав і себе і своїх свинорилих колег ))
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02.03.2023 23:43 Відповісти
По п'яні помінували, а тепер самі на своїх мінах і підриваються.
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02.03.2023 23:48 Відповісти
Членовредительство, чтоб на фронт не кинули
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03.03.2023 00:24 Відповісти
Громадянська війна. Московія угнітає та воює з вільним народом БрНР.
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03.03.2023 00:34 Відповісти
Машина росгвардії.

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03.03.2023 04:11 Відповісти
країна-анекдот🤦
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03.03.2023 05:48 Відповісти
 
 