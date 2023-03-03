У "Вагнер-центрі" в Санкт-Петербурзі для роботи з молоддю відкрили клуб "Вагнерьонок"

У російському Санкт-Петербурзі у центрі приватної військової компанії "Вагнер" запрацював клуб "Вагнерьонок", який позиціонує себе як молодіжний патріотичний клуб, що має на меті "прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що поки діяльність "Вагнерьонка" зводиться до проведення зустрічей школярів та студентів з представниками влади, військовими та блогерами. На останній із таких зустрічей колишній спецназівець Віктор Шмарковський розповідав підліткам про принципи вербування у ПВК та застосування гіпнозу. "Вагнерьонок" вже відвідали деякі депутати Держдуми і провладні блогери.

Раніше повідомлялося, що найманець ПВК "Вагнер" провів лекцію для старшокласників московської школи №183, під час якої пропонував їм вступити до лав ПВК. Після зустрічі він роздав школярам "анкети молодого бійця" з питаннями про наявність у них родичів у недружніх країнах, базову військову підготовку та готовність захищати батьківщину.

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