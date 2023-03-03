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У "Вагнер-центрі" в Санкт-Петербурзі для роботи з молоддю відкрили клуб "Вагнерьонок"

вагнер

У російському Санкт-Петербурзі у центрі приватної військової компанії "Вагнер" запрацював клуб "Вагнерьонок", який позиціонує себе як молодіжний патріотичний клуб, що має на меті "прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що поки діяльність "Вагнерьонка" зводиться до проведення зустрічей школярів та студентів з представниками влади, військовими та блогерами. На останній із таких зустрічей колишній спецназівець Віктор Шмарковський розповідав підліткам про принципи вербування у ПВК та застосування гіпнозу. "Вагнерьонок" вже відвідали деякі депутати Держдуми і провладні блогери.

Раніше повідомлялося, що найманець ПВК "Вагнер" провів лекцію для старшокласників московської школи №183, під час якої пропонував їм вступити до лав ПВК. Після зустрічі він роздав школярам "анкети молодого бійця" з питаннями про наявність у них родичів у недружніх країнах, базову військову підготовку та готовність захищати батьківщину.

Також читайте: На честь ліквідованого в Україні "вагнерівця" назвали школу у Владивостоці

Автор: 

діти (5130) росія (65883) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+37
наконец-то. Я всё ждал - что же придёт взамен октябрятам. Вагнерята.
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03.03.2023 01:20
+37
Вагнерята, майте на увазi -
якщо шось не так, то на вас чекає кувалдочка.
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03.03.2023 01:23
+20
Растят молодых петушков?
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03.03.2023 01:20
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Вагнерьониш..
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03.03.2023 01:17 Відповісти
А може кращою назвою буде "Петерьонок?"
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03.03.2023 05:50 Відповісти
Поварёнок *********
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03.03.2023 08:29 Відповісти
наконец-то. Я всё ждал - что же придёт взамен октябрятам. Вагнерята.
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03.03.2023 01:20 Відповісти
Пришёл Мальчиш-Вагнериш.
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03.03.2023 03:00 Відповісти
Да всё проще **********-ну где-то так...
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03.03.2023 09:53 Відповісти
Угу..По аналогии с комуняцкими октябрятами,пионерами,комсомольцами не за горами создание ВСПМ-всеросийский союз пригожинской молодежи.Будут носить значки с двумя скрещенными кувалдами.
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03.03.2023 07:06 Відповісти
этот союз был уже давно, еще когда пригожин еще официантом был
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03.03.2023 08:12 Відповісти
Та у них на гербі і так два півні, що трахаються. Все по пригожинським принципам.
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03.03.2023 08:17 Відповісти
Будут носить значки с двумя скрещенными кувалдами.

"Пінк Флойд. Стіна" - фільм бачили? Ну чи не пророцтво?
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03.03.2023 09:08 Відповісти
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03.03.2023 09:35 Відповісти
Каждому будет пакет на любой вкус и размер:
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03.03.2023 08:09 Відповісти
И будет у них герой Павлик Кувалдов, зарезанный злыми родственниками украми.
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03.03.2023 08:56 Відповісти
Растят молодых петушков?
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03.03.2023 01:20 Відповісти
Вагнерята, майте на увазi -
якщо шось не так, то на вас чекає кувалдочка.
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03.03.2023 01:23 Відповісти
спочатку шваброчка.
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03.03.2023 08:01 Відповісти
Учитывая статус тюремный Женька пригожина, название должно быть "Петушонок" или "Гребешок"
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03.03.2023 01:23 Відповісти
ага, будут учить их разминать себе очко бутылкой.
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03.03.2023 01:25 Відповісти
Гітлер: а що, так можна було?..
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03.03.2023 01:29 Відповісти
Так вони його й копіюють!
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03.03.2023 09:13 Відповісти
А кувалдочки там є для практичних занять з прищеплення любові до батьківщини?
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03.03.2023 01:34 Відповісти
От вагнеренка до винегрета один шаг на территорию Украины.
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03.03.2023 01:42 Відповісти
там еще за пять лет до вагнерят этого говна полно было
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03.03.2023 02:02 Відповісти
Только идиоты, которые пятнадцать лет смотрели медведчуковское квартальное говно, которое вытиснило их мозг, могли проголосовать за "перестать стрелять".







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03.03.2023 02:23 Відповісти
На другому курсі їм будуть викладати "Кувалдологію"... Тому до третього курсу доживуть не всі.
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03.03.2023 02:03 Відповісти
А на третьем "набутыливание"
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03.03.2023 03:16 Відповісти
Мрак🤦
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03.03.2023 02:09 Відповісти
Треба буде наробити маленьких чорних пакетиків...
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03.03.2023 02:16 Відповісти
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03.03.2023 03:12 Відповісти
Це що там будуть тусуватися юні некрофіли-самогубці з пластмасовими кувалдочками на шиях?
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03.03.2023 02:17 Відповісти
для людей, которые знают историю, не было никакой неожиданности, поэтому часть из них после стадиона уехали из страны, а часть начала себя готовить к еще большей войне.
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03.03.2023 02:27 Відповісти
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03.03.2023 03:08 Відповісти
упырёнок
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03.03.2023 03:43 Відповісти
путинята

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03.03.2023 05:43 Відповісти
рекомендую всем посмотреть первоисточник
https://www.dailymotion.com/video/x2ls4cg
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03.03.2023 05:50 Відповісти
речь сама по себе если абстрагироваться окуенная
прекрасная литературная речь
но дьявол как всегда в деталях
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03.03.2023 05:59 Відповісти
И малолетки с колоний тоже туда вступят.
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03.03.2023 06:38 Відповісти
Кружок детского творчества "Кувалдка".
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03.03.2023 06:40 Відповісти
суповый набор "ихтамнет"
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03.03.2023 07:04 Відповісти
Взяли ****** и опошлили фамилию композитора.
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03.03.2023 07:40 Відповісти
Все по комуно- фашистських сценаріях: октябренок- вагнерьонок. Але ж як Путіну ...абідно - не путіньонок, а вагнеррьонок...
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03.03.2023 08:00 Відповісти
їм будуть видавати дитячі шомпурі "для мяса" і маленькі чорні мішечки?
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03.03.2023 08:21 Відповісти
Вообще то на этом останавливаться не собираются. Проект будет развиваться в обе возрастные стороны и охватит практически все население. В Питере для этого выделят для начала один роддом и один дом престарелых. В случае успеха власти обещают расширить перечень подобных учреждений. Страна на пороге перемен.
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03.03.2023 09:17 Відповісти
"привить молодому поколению любовь к Отчизне? или может к кувалде?
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03.03.2023 10:04 Відповісти
Клуб маленьких ***********.
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03.03.2023 10:26 Відповісти
Юный МАНЬЯЧЁНОК...
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03.03.2023 10:44 Відповісти
Самое правильное название это клуб *********.
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03.03.2023 11:08 Відповісти
 
 