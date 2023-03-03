РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости Война
6 570 48

В "Вагнер-центре" в Санкт-Петербурге для работы с молодежью открыли клуб "Вагнерёнок"

вагнер

В российском Санкт-Петербурге в центре частной военной компании "Вагнер" заработал клуб "Вагнерёнок", позиционирующий себя как молодежный патриотический клуб, имеющий целью "привить молодому поколению любовь к Отчизне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что пока деятельность "Вагнерёнка" сводится к проведению встреч школьников и студентов с представителями власти, военными и блогерами. На последней из таких встреч бывший спецназовец Виктор Шмарковский рассказывал подросткам о принципах вербовки в ЧВК и применении гипноза. "Вагнерёнок" уже посетили некоторые депутаты Госдумы и провластные блоггеры.

Ранее сообщалось, что наемник ЧВК "Вагнер" провел лекцию для старшеклассников московской школы №183, во время которой предлагал им вступить в ряды ЧВК. После встречи он раздал школьникам "анкеты молодого бойца" с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовки и готовности защищать родину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Любые попытки заговорить на своем языке - нарушение порядка, - пропагандист Якеменко об украинских детях. ВИДЕО

дети (6549) россия (96018) ЧВК Вагнер (1333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
наконец-то. Я всё ждал - что же придёт взамен октябрятам. Вагнерята.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:20
+37
Вагнерята, майте на увазi -
якщо шось не так, то на вас чекає кувалдочка.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:23
+20
Растят молодых петушков?
показать весь комментарий
03.03.2023 01:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вагнерьониш..
показать весь комментарий
03.03.2023 01:17 Ответить
А може кращою назвою буде "Петерьонок?"
показать весь комментарий
03.03.2023 05:50 Ответить
Поварёнок *********
показать весь комментарий
03.03.2023 08:29 Ответить
наконец-то. Я всё ждал - что же придёт взамен октябрятам. Вагнерята.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:20 Ответить
Пришёл Мальчиш-Вагнериш.
показать весь комментарий
03.03.2023 03:00 Ответить
Да всё проще **********-ну где-то так...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:53 Ответить
Угу..По аналогии с комуняцкими октябрятами,пионерами,комсомольцами не за горами создание ВСПМ-всеросийский союз пригожинской молодежи.Будут носить значки с двумя скрещенными кувалдами.
показать весь комментарий
03.03.2023 07:06 Ответить
этот союз был уже давно, еще когда пригожин еще официантом был
показать весь комментарий
03.03.2023 08:12 Ответить
Та у них на гербі і так два півні, що трахаються. Все по пригожинським принципам.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:17 Ответить
Будут носить значки с двумя скрещенными кувалдами.

"Пінк Флойд. Стіна" - фільм бачили? Ну чи не пророцтво?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:08 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 09:35 Ответить
Каждому будет пакет на любой вкус и размер:
показать весь комментарий
03.03.2023 08:09 Ответить
И будет у них герой Павлик Кувалдов, зарезанный злыми родственниками украми.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:56 Ответить
Растят молодых петушков?
показать весь комментарий
03.03.2023 01:20 Ответить
Вагнерята, майте на увазi -
якщо шось не так, то на вас чекає кувалдочка.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:23 Ответить
спочатку шваброчка.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:01 Ответить
Учитывая статус тюремный Женька пригожина, название должно быть "Петушонок" или "Гребешок"
показать весь комментарий
03.03.2023 01:23 Ответить
ага, будут учить их разминать себе очко бутылкой.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:25 Ответить
Гітлер: а що, так можна було?..
показать весь комментарий
03.03.2023 01:29 Ответить
Так вони його й копіюють!
показать весь комментарий
03.03.2023 09:13 Ответить
А кувалдочки там є для практичних занять з прищеплення любові до батьківщини?
показать весь комментарий
03.03.2023 01:34 Ответить
От вагнеренка до винегрета один шаг на территорию Украины.
показать весь комментарий
03.03.2023 01:42 Ответить
там еще за пять лет до вагнерят этого говна полно было
показать весь комментарий
03.03.2023 02:02 Ответить
Только идиоты, которые пятнадцать лет смотрели медведчуковское квартальное говно, которое вытиснило их мозг, могли проголосовать за "перестать стрелять".







показать весь комментарий
03.03.2023 02:23 Ответить
На другому курсі їм будуть викладати "Кувалдологію"... Тому до третього курсу доживуть не всі.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:03 Ответить
А на третьем "набутыливание"
показать весь комментарий
03.03.2023 03:16 Ответить
Мрак🤦
показать весь комментарий
03.03.2023 02:09 Ответить
Треба буде наробити маленьких чорних пакетиків...
показать весь комментарий
03.03.2023 02:16 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 03:12 Ответить
Це що там будуть тусуватися юні некрофіли-самогубці з пластмасовими кувалдочками на шиях?
показать весь комментарий
03.03.2023 02:17 Ответить
для людей, которые знают историю, не было никакой неожиданности, поэтому часть из них после стадиона уехали из страны, а часть начала себя готовить к еще большей войне.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:27 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 03:08 Ответить
упырёнок
показать весь комментарий
03.03.2023 03:43 Ответить
путинята

показать весь комментарий
03.03.2023 05:43 Ответить
рекомендую всем посмотреть первоисточник
https://www.dailymotion.com/video/x2ls4cg
показать весь комментарий
03.03.2023 05:50 Ответить
речь сама по себе если абстрагироваться окуенная
прекрасная литературная речь
но дьявол как всегда в деталях
показать весь комментарий
03.03.2023 05:59 Ответить
И малолетки с колоний тоже туда вступят.
показать весь комментарий
03.03.2023 06:38 Ответить
Кружок детского творчества "Кувалдка".
показать весь комментарий
03.03.2023 06:40 Ответить
суповый набор "ихтамнет"
показать весь комментарий
03.03.2023 07:04 Ответить
Взяли ****** и опошлили фамилию композитора.
показать весь комментарий
03.03.2023 07:40 Ответить
Все по комуно- фашистських сценаріях: октябренок- вагнерьонок. Але ж як Путіну ...абідно - не путіньонок, а вагнеррьонок...
показать весь комментарий
03.03.2023 08:00 Ответить
їм будуть видавати дитячі шомпурі "для мяса" і маленькі чорні мішечки?
показать весь комментарий
03.03.2023 08:21 Ответить
Вообще то на этом останавливаться не собираются. Проект будет развиваться в обе возрастные стороны и охватит практически все население. В Питере для этого выделят для начала один роддом и один дом престарелых. В случае успеха власти обещают расширить перечень подобных учреждений. Страна на пороге перемен.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:17 Ответить
"привить молодому поколению любовь к Отчизне? или может к кувалде?
показать весь комментарий
03.03.2023 10:04 Ответить
Клуб маленьких ***********.
показать весь комментарий
03.03.2023 10:26 Ответить
Юный МАНЬЯЧЁНОК...
показать весь комментарий
03.03.2023 10:44 Ответить
Самое правильное название это клуб *********.
показать весь комментарий
03.03.2023 11:08 Ответить
 
 