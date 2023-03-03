В "Вагнер-центре" в Санкт-Петербурге для работы с молодежью открыли клуб "Вагнерёнок"
В российском Санкт-Петербурге в центре частной военной компании "Вагнер" заработал клуб "Вагнерёнок", позиционирующий себя как молодежный патриотический клуб, имеющий целью "привить молодому поколению любовь к Отчизне".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что пока деятельность "Вагнерёнка" сводится к проведению встреч школьников и студентов с представителями власти, военными и блогерами. На последней из таких встреч бывший спецназовец Виктор Шмарковский рассказывал подросткам о принципах вербовки в ЧВК и применении гипноза. "Вагнерёнок" уже посетили некоторые депутаты Госдумы и провластные блоггеры.
Ранее сообщалось, что наемник ЧВК "Вагнер" провел лекцию для старшеклассников московской школы №183, во время которой предлагал им вступить в ряды ЧВК. После встречи он раздал школьникам "анкеты молодого бойца" с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовки и готовности защищать родину.
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"Пінк Флойд. Стіна" - фільм бачили? Ну чи не пророцтво?
якщо шось не так, то на вас чекає кувалдочка.
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прекрасная литературная речь
но дьявол как всегда в деталях