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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ збили штурмовик, ударний вертоліт та сім безпілотників, - Генштаб

знищення

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження російських загарбників. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 - типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет"). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України, події в Брянській області РФ - зухвала московська провокація, - Генштаб

Автор: 

авіація (4151) безпілотник (4296) Генштаб ЗС (6737) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+12
От, гад!
Скільки ж у ка#апів ще цього лайна!
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03.03.2023 07:20
+11
"Нужно просто пєрєстать лєтать"
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03.03.2023 07:28
+9
А що буде кагда НАТА нападьот. Україна порядком підчистила і летунів і залізяччя.
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03.03.2023 07:49
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От, гад!
Скільки ж у ка#апів ще цього лайна!
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03.03.2023 07:20 Відповісти
"Нужно просто пєрєстать лєтать"
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03.03.2023 07:28 Відповісти
Ланцети - небезпечні
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03.03.2023 07:39 Відповісти
А що буде кагда НАТА нападьот. Україна порядком підчистила і летунів і залізяччя.
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03.03.2023 07:49 Відповісти
щось мало їх тепер збивають...
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03.03.2023 07:50 Відповісти
Молодці наші воіни ,
щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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03.03.2023 07:52 Відповісти
!!! Мадяр щойно повідомив, що поступив наказ покинути Бахмут. Наших вже там нема, сподіваюсь відійшли спокійно без втрат
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03.03.2023 07:54 Відповісти
Посилання в студію, де саме каже про наказ покинути Бахмут
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03.03.2023 08:01 Відповісти
https://youtu.be/3tcaFFYi4l8 https://youtu.be/3tcaFFYi4l8
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03.03.2023 08:04 Відповісти
дякую
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03.03.2023 08:05 Відповісти
Наказ був минулої ночі, відео виклали щойно, тому з хлопцями все гаразд, котла не було...
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03.03.2023 08:05 Відповісти
Поки що лише підрозділ самого Мядяра отрима наказ залишити Бахмут
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03.03.2023 08:04 Відповісти
То всього лиш мосьввоку замітає сліди.
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03.03.2023 08:55 Відповісти
нове поповнення до авіаційної армії ім. І. Д. Кобзона!
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03.03.2023 09:39 Відповісти
 
 