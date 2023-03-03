ЗСУ збили штурмовик, ударний вертоліт та сім безпілотників, - Генштаб
Минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження російських загарбників. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 - типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет"). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Михайло Сергієнко #551872
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+11 MyronMaG mm
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+9 Саша Пончик
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Скільки ж у ка#апів ще цього лайна!
щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️