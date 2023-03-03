ВСУ уничтожили штурмовик, ударный вертолет и семь беспилотников, - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ.

"Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 - типа "Суперкам", 2 - "Орлан" и 4 - "Ланцет"). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов", - говорится в сообщении.

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