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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ уничтожили штурмовик, ударный вертолет и семь беспилотников, - Генштаб

знищення

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ.

"Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 - типа "Суперкам", 2 - "Орлан" и 4 - "Ланцет"). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ за прошлые сутки отбили более 85 атак врага на 5 направлениях, - Генштаб

авиация (2839) беспилотник (3723) Генштаб ВС (6426) вертолёт (1107)


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Топ комментарии
+12
От, гад!
Скільки ж у ка#апів ще цього лайна!
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03.03.2023 07:20
+11
"Нужно просто пєрєстать лєтать"
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03.03.2023 07:28
+9
А що буде кагда НАТА нападьот. Україна порядком підчистила і летунів і залізяччя.
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03.03.2023 07:49
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От, гад!
Скільки ж у ка#апів ще цього лайна!
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03.03.2023 07:20 Ответить
"Нужно просто пєрєстать лєтать"
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03.03.2023 07:28 Ответить
Ланцети - небезпечні
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03.03.2023 07:39 Ответить
А що буде кагда НАТА нападьот. Україна порядком підчистила і летунів і залізяччя.
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03.03.2023 07:49 Ответить
щось мало їх тепер збивають...
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03.03.2023 07:50 Ответить
Молодці наші воіни ,
щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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03.03.2023 07:52 Ответить
!!! Мадяр щойно повідомив, що поступив наказ покинути Бахмут. Наших вже там нема, сподіваюсь відійшли спокійно без втрат
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03.03.2023 07:54 Ответить
Посилання в студію, де саме каже про наказ покинути Бахмут
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03.03.2023 08:01 Ответить
https://youtu.be/3tcaFFYi4l8 https://youtu.be/3tcaFFYi4l8
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03.03.2023 08:04 Ответить
дякую
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03.03.2023 08:05 Ответить
Наказ був минулої ночі, відео виклали щойно, тому з хлопцями все гаразд, котла не було...
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03.03.2023 08:05 Ответить
Поки що лише підрозділ самого Мядяра отрима наказ залишити Бахмут
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03.03.2023 08:04 Ответить
То всього лиш мосьввоку замітає сліди.
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03.03.2023 08:55 Ответить
нове поповнення до авіаційної армії ім. І. Д. Кобзона!
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03.03.2023 09:39 Ответить
 
 