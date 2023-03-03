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Троє електриків підірвались на міні в Херсонській області

міни,розмінування

Троє працівників РЕС підірвалися на міні під час ремонту електромережі в селі Солонці Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Олешківського міського голову Євгена Рищука.

Як зазначається, один з електриків помер на місці, один залишився без нижніх кінцівок та зараз у дуже тяжкому стані, третій вижив.

Нагадаємо, вчора в Ізюмському районі Харківщини автомобіль з чотирма чоловіками наїхав на міну, усі  загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині одна людина загинула, ще одна поранена через міни

Автор: 

мінування (1218) ремонт (2318) електроенергія (6247) Херсонська область (5851)


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