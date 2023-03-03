Троє електриків підірвались на міні в Херсонській області
Троє працівників РЕС підірвалися на міні під час ремонту електромережі в селі Солонці Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Олешківського міського голову Євгена Рищука.
Як зазначається, один з електриків помер на місці, один залишився без нижніх кінцівок та зараз у дуже тяжкому стані, третій вижив.
Нагадаємо, вчора в Ізюмському районі Харківщини автомобіль з чотирма чоловіками наїхав на міну, усі загинули.
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