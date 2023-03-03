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Молдова може приєднатися до санкцій ЄС проти Росії - глава МЗС Попеску

молдова

Молдова найближчим часом перегляне перелік санкцій Європейського союзу щодо Росії, до яких може приєднатися.

Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску, повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Було вирішено, що Молдова не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, включно із санкціями. Тепер же ми переоцінюємо деякі рішення, ухвалені раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав Попеску.

Міністр зазначив, що в ЄС діють 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розроблення санкцій, з яких Молдова приєдналася до 21.

"Будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій у наших установах, фінансових установах або установах, які відстежують приплив і відтік коштів із Молдови. Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме в певних сферах. У тому, що стосується санкцій, наша позиція абсолютно зрозуміла. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - додав він.

Також читайте: Не може бути компромісів щодо санкцій проти РФ, - Зеленський

Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. До десятого пакету санкцій ЄС проти РФ увійшла 121 фізична та юридична особа.

Автор: 

Молдова (2086) росія (65883) санкції (12058) Євросоюз (13632)


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Так може,чи ще вчора приєдналася?!
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03.03.2023 17:31 Відповісти
Частина Молдови окупована лапотними смєрдами а молдавани розмірковують чи варто приєднуватись до санкцій проти тих самих смєрдов-це якийсь сюр взагалі...
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03.03.2023 17:32 Відповісти
Довго ви ,сусіде,мамалигу їсте та не бачите,що вже й до вашої хати орда лізе…
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03.03.2023 17:32 Відповісти
Неужели русских пускать не будут? А кто на митингах будет картинку создавать или своей ваты достаточно?😂
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03.03.2023 17:45 Відповісти
Молдова може приєднатися... А може і не приєднатися... Схоже на те, що Кишинів таким чином у мацкви дозволу просить. мацква ж молдованам газ у кредит надавала; нізя сваритися.
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03.03.2023 21:06 Відповісти
Он воно чим лікується. Дійшло?
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04.03.2023 23:27 Відповісти
 
 