Молдова може приєднатися до санкцій ЄС проти Росії - глава МЗС Попеску
Молдова найближчим часом перегляне перелік санкцій Європейського союзу щодо Росії, до яких може приєднатися.
Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.
"Було вирішено, що Молдова не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, включно із санкціями. Тепер же ми переоцінюємо деякі рішення, ухвалені раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав Попеску.
Міністр зазначив, що в ЄС діють 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розроблення санкцій, з яких Молдова приєдналася до 21.
"Будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій у наших установах, фінансових установах або установах, які відстежують приплив і відтік коштів із Молдови. Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме в певних сферах. У тому, що стосується санкцій, наша позиція абсолютно зрозуміла. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - додав він.
Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. До десятого пакету санкцій ЄС проти РФ увійшла 121 фізична та юридична особа.
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