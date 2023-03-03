Не може бути компромісів щодо санкцій проти РФ, - Зеленський

У питанні запровадження державами-партнерами України санкцій проти Росії за вчинене нею повномасштабне вторгнення не може бути компромісів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не може бути компромісів щодо санкцій. Ми бачимо, що це відбувається постійно ... Ми працюємо з аналітикою: як росіяни обходять санкції, хто їм допомагає. На жаль, є держави й навіть члени ЄС, які не готові діяти потужно. Тому знаходять у деяких санкційних кроках компроміси", - заявив Зеленський.

Компроміси, як він наголосив, "унеможливлюють швидку перемогу", оскільки від них залежить функціонування військової інфраструктури Росії.

"Ми маємо зробити все, щоб не дати їм (Росії.- Ред.) можливості виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходили і ще можуть прийти. Але санкції діють. Важливо "дотиснути" партнерів і в ЄС, і в усьому світі. Це те, в чому нам потрібна допомога Латвії", - сказав президент України.

При цьому він висловив подяку Латвії, а також Литві, Естонії та Польщі за те, що ці держави максимально підтримують Україну в ЄС щодо санкційних питань.

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Також, за словами Зеленського, допомога Латвії дуже важлива й потрібна Україні на міжнародних майданчиках, зокрема на засіданнях держав - членів НАТО або формату "Рамштайн", де Україні оголошують військову допомогу та вирішують питання щодо прискорення її наданн