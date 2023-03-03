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Не може бути компромісів щодо санкцій проти РФ, - Зеленський

росія,санкції

У питанні запровадження державами-партнерами України санкцій проти Росії за вчинене нею повномасштабне вторгнення не може бути компромісів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не може бути компромісів щодо санкцій. Ми бачимо, що це відбувається постійно ... Ми працюємо з аналітикою: як росіяни обходять санкції, хто їм допомагає. На жаль, є держави й навіть члени ЄС, які не готові діяти потужно. Тому знаходять у деяких санкційних кроках компроміси", - заявив Зеленський.

Компроміси, як він наголосив, "унеможливлюють швидку перемогу", оскільки від них залежить функціонування військової інфраструктури Росії.

"Ми маємо зробити все, щоб не дати їм (Росії.- Ред.) можливості виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходили і ще можуть прийти. Але санкції діють. Важливо "дотиснути" партнерів і в ЄС, і в усьому світі. Це те, в чому нам потрібна допомога Латвії", - сказав президент України.

При цьому він висловив подяку Латвії, а також Литві, Естонії та Польщі за те, що ці держави максимально підтримують Україну в ЄС щодо санкційних питань.

Також читайте: Кілька країн ЄС блокують санкції проти найбагатшого російського мільярдера Лісіна, – EUobserver

Також, за словами Зеленського, допомога Латвії дуже важлива й потрібна Україні на міжнародних майданчиках, зокрема на засіданнях держав - членів НАТО або формату "Рамштайн", де Україні оголошують військову допомогу та вирішують питання щодо прискорення її наданн

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) росія (65883) санкції (12058) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+9
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03.03.2023 15:42
+7
Послухаешь майже залізний канцлер, а хто знімав три рокі штани та хотів здатися, відпускав вагнеровців, розмінував перешийок, сьогодні розворовує державні кошти та гуманітарку?!
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03.03.2023 15:36
+7
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03.03.2023 15:38
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Послухаешь майже залізний канцлер, а хто знімав три рокі штани та хотів здатися, відпускав вагнеровців, розмінував перешийок, сьогодні розворовує державні кошти та гуманітарку?!
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03.03.2023 15:36 Відповісти
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03.03.2023 15:39 Відповісти
Не може бути компромісів що до Phaizer та Modena!
(короновірус)
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03.03.2023 15:37 Відповісти
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03.03.2023 15:38 Відповісти
Ну, ну... А от розмінування владою Чонгару часом не компроміс з загарбниками ? Ніхто з влади цього не заперечує і не спростовує. Навіть не намагаються дати якісь пояснення. А навіщо. Краще байки розповідати..
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03.03.2023 15:41 Відповісти
Згоден, але як пан Зе пояснить, що до цього часу свинособаки все ще мають бізнес та майно в Україні та заробляють гроші, які ідуть в т.ч. і на фінансування амії агресора?
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03.03.2023 15:41 Відповісти
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03.03.2023 15:42 Відповісти
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03.03.2023 15:59 Відповісти
Вава, май совість.
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03.03.2023 15:49 Відповісти
Весь час, з 24 лютого 2022 р.,агенти московії у ВРУ справно, під відповідальним контролем Стефанчука та керОвніка апарату ВРУ, отримують ВСІ ВИПЛАТИ з ВРУ !!!
Тобто за зраду та втечу з України оплачують, і плюс до цього ще утримується купа їх прихвостнів-памощнікаф, ад'ютантів, корабельних сосен, секс-експертів, оплата житла, гаражів, ….. Витрачають млн грн зібраних з Українців, на зрадників України!!!
Привладний маразм на 10 році кривавої агресії московії в Україні!!!
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03.03.2023 19:32 Відповісти
 
 