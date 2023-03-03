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Новости Санкции против России Война
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Не может быть компромиссов относительно санкций против России, - Зеленский

росія,санкції

В вопросе введения государствами-партнерами Украины санкций против России за совершенное ею полномасштабное вторжение не может быть компромиссов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не может быть компромиссов по санкциям. Мы видим, что это происходит постоянно... Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции, кто им помогает. К сожалению, есть государства и даже члены ЕС, которые не готовы действовать мощно. Поэтому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы", – заявил Зеленский.

Компромиссы, как он подчеркнул, "исключают скорую победу", поскольку от них зависит функционирование военной инфраструктуры России.

"Мы должны сделать все, чтобы не дать им (России.- Ред.) возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти. Но санкции действуют. Важно "дожать" партнеров и в ЕС, и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии", – сказал президент Украины.

При этом он выразил благодарность Латвии, а также Литве, Эстонии и Польше за то, что эти государства максимально поддерживают Украину в ЕС по санкционным вопросам.

Читайте: Артиллерия и большое количество снарядов - это номер 1 из того, что нам нужно - Зеленский

Также, по словам Зеленского, помощь Латвии очень важна и нужна Украине на международных площадках, в том числе на заседаниях государств - членов НАТО или формата "Рамштайн", где Украина объявляет военную помощь и решает вопросы ускорения ее предоставления.

Зеленский Владимир (20769) россия (96057) санкции (11433) Евросоюз (17263)


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Топ комментарии
+9
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03.03.2023 15:42
+7
Послухаешь майже залізний канцлер, а хто знімав три рокі штани та хотів здатися, відпускав вагнеровців, розмінував перешийок, сьогодні розворовує державні кошти та гуманітарку?!
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03.03.2023 15:36
+7
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03.03.2023 15:38
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Послухаешь майже залізний канцлер, а хто знімав три рокі штани та хотів здатися, відпускав вагнеровців, розмінував перешийок, сьогодні розворовує державні кошти та гуманітарку?!
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03.03.2023 15:36 Ответить
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03.03.2023 15:39 Ответить
Не може бути компромісів що до Phaizer та Modena!
(короновірус)
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03.03.2023 15:37 Ответить
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03.03.2023 15:38 Ответить
Ну, ну... А от розмінування владою Чонгару часом не компроміс з загарбниками ? Ніхто з влади цього не заперечує і не спростовує. Навіть не намагаються дати якісь пояснення. А навіщо. Краще байки розповідати..
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03.03.2023 15:41 Ответить
Згоден, але як пан Зе пояснить, що до цього часу свинособаки все ще мають бізнес та майно в Україні та заробляють гроші, які ідуть в т.ч. і на фінансування амії агресора?
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03.03.2023 15:41 Ответить
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03.03.2023 15:42 Ответить
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03.03.2023 15:59 Ответить
Вава, май совість.
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03.03.2023 15:49 Ответить
Весь час, з 24 лютого 2022 р.,агенти московії у ВРУ справно, під відповідальним контролем Стефанчука та керОвніка апарату ВРУ, отримують ВСІ ВИПЛАТИ з ВРУ !!!
Тобто за зраду та втечу з України оплачують, і плюс до цього ще утримується купа їх прихвостнів-памощнікаф, ад'ютантів, корабельних сосен, секс-експертів, оплата житла, гаражів, ….. Витрачають млн грн зібраних з Українців, на зрадників України!!!
Привладний маразм на 10 році кривавої агресії московії в Україні!!!
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03.03.2023 19:32 Ответить
 
 