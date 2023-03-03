Не может быть компромиссов относительно санкций против России, - Зеленский
В вопросе введения государствами-партнерами Украины санкций против России за совершенное ею полномасштабное вторжение не может быть компромиссов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Не может быть компромиссов по санкциям. Мы видим, что это происходит постоянно... Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции, кто им помогает. К сожалению, есть государства и даже члены ЕС, которые не готовы действовать мощно. Поэтому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы", – заявил Зеленский.
Компромиссы, как он подчеркнул, "исключают скорую победу", поскольку от них зависит функционирование военной инфраструктуры России.
"Мы должны сделать все, чтобы не дать им (России.- Ред.) возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти. Но санкции действуют. Важно "дожать" партнеров и в ЕС, и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии", – сказал президент Украины.
При этом он выразил благодарность Латвии, а также Литве, Эстонии и Польше за то, что эти государства максимально поддерживают Украину в ЕС по санкционным вопросам.
Также, по словам Зеленского, помощь Латвии очень важна и нужна Украине на международных площадках, в том числе на заседаниях государств - членов НАТО или формата "Рамштайн", где Украина объявляет военную помощь и решает вопросы ускорения ее предоставления.
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Тобто за зраду та втечу з України оплачують, і плюс до цього ще утримується купа їх прихвостнів-памощнікаф, ад'ютантів, корабельних сосен, секс-експертів, оплата житла, гаражів, ….. Витрачають млн грн зібраних з Українців, на зрадників України!!!
Привладний маразм на 10 році кривавої агресії московії в Україні!!!