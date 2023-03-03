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Новини Війна
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Китай не постачав зброю Росії, але не зняв питання з обговорення, – Білий дім

китай

Китай поки не постачав зброю Росії для війни проти України, але це питання ще не зняте з обговорення

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кірбі зазначив, що Китай та Росія підтримують відносини. "Як видно з публічних коментарів, ці відносини продовжуються і підтримуватимуться. Я не можу сказати, чому китайці думають, що це в їхніх інтересах. Принаймні, ми переконані у зворотному", – сказав представник Білого дому.

На питання про можливі постачання зброї Китаю Росії Кірбі відповів, що в Пекіні поки що не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, але й не припинили обговорювати таку можливість.

"Китай не зняв питання з обговорення, але й нічого не зробив. Тому я не хочу розмірковувати про можливі наслідки", – сказав представник адміністрації президента США.

Також читайте: Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю Росії, - Блінкен

За його словами, Білий дім приватно сказав китайцям, що не вважає, що такий крок відповідає їхнім інтересам. "Не може бути, щоб на користь Китаю було стати на бік Путіна, коли він вбиває український народ", – наголосив Кірбі.

Автор: 

Китай (4680) росія (65883) США (23310) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+5
https://t.me/insiderUKR/50864
Главу МИД РФ Лврова обсмеяли во время выступления в Индии, когда он заявил, что "Россия не начинала войну, а хочет её закончить"

Клоун сделал своё дело.
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03.03.2023 18:08
+4
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03.03.2023 18:11
+2
Сербия готова к разрыв отношений с россией, - Вучич.
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03.03.2023 18:15
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Головне, щоб Китай не постачав зброю не тільки для війни але і для миру...
З них станеця... торгаші...
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03.03.2023 18:04 Відповісти
https://t.me/insiderUKR/50864
Главу МИД РФ Лврова обсмеяли во время выступления в Индии, когда он заявил, что "Россия не начинала войну, а хочет её закончить"

Клоун сделал своё дело.
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03.03.2023 18:08 Відповісти
У нас, к сожалению, тоже клоунов хватает. Например, Гончаренко клоун где-то в середине февраля прошлого на провокационный вопрос ведущего на передаче заявил, что "да мы выходим из Минских соглашений". На это мало кто обратил внимание, слишком часто он балаболит, но такие действия просто недопустимы, ведь выход из соглашений действительно автоматически продолжает войну без ограничений, как дальше заявил бывший прислужник кацапов Фельгенгаурэр. Десятки заявлений стоило бы не делать, потому что они чудовищно играли на руку кацапам. Они их и сейчас используют. Некоторые из этих клоунов на самом деле завербованные агенты и они сделали эти заявления не из тупости личной, а по приказу своих кураторов.
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03.03.2023 18:19 Відповісти
Та швидше балаболи і ідіоти, які не здатні "фільтрувати базар" і самі вкладають зброю в руки противника.
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03.03.2023 18:28 Відповісти
а те клоуны которые заявляли что устали от Запада и его предупреждений о готовящемся наступлении а сами при этом разоружили армию и разминировали всю границу и мосты и вывели войска с юга накануне вторжения параши-это же тоже агентура кремля -ведь не могли проукраинские силы так откровенно сдавать Украину?
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03.03.2023 18:42 Відповісти
Цією маячнею ти хочеш всіх переконати, що заява Гончаренка стала приводом і причиною повномасштабної агресії фєдєрастичєской *********? Ще може скажеш, що Майдан у 2013 був причиною "патєрі" Україною АРК?
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03.03.2023 18:58 Відповісти
Хіба не твій путлєр спочатку оголосив про включення Донецької та Лугайської областей України до складу *********? Це і було т.з. виходом з мінських договорняків, які, до слова, Україна ніколи не входила і не ратифікувала.
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03.03.2023 19:02 Відповісти
от я вважаю,що це найкращий спосіб приниження цих виродків
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03.03.2023 18:20 Відповісти
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03.03.2023 18:11 Відповісти
Сербия готова к разрыв отношений с россией, - Вучич.
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03.03.2023 18:15 Відповісти
Китайські дрони на передовій збивали...
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03.03.2023 18:21 Відповісти
Вже Ailexpress заборонив їх продаж до росії
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03.03.2023 18:35 Відповісти
Не просто запретил. Еще и удалил из аппсторр програму для упревления.
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03.03.2023 18:42 Відповісти
Пишут что вернули, алик там вроде переобулся и сменил шкуру под проект мейла. Только уши китайские торчат )
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04.03.2023 01:57 Відповісти
Нещодавно представник вищого керівного органу Китаю був в Ірані - це сенсація бо такого не було дуже багато років . Вони підписали контракти, за різною інформацією, на суми від 300 до 400 млрд доларів. Це така потужна дія підтримки Ірану як тоталітарного режиму..
Також слід відзначити візит самопроголошеного президента лукашенка до КНР де було підписано деякі документи.Про що це свідчить?Ця активність не притаманна КНР і свідчить, що китайці зацікавлені у ситуації в Україні. І що Китаю найперше не подобається те, що Україна пришвидшено перемагає москву, тому що тоді пришвидшено має бути демонтований режим путінського тероризму ,що не входить в їхні довгострокові плани.
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03.03.2023 18:25 Відповісти
Или то что Китай хочет высасывать ресурсы Ирана за копейки.
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03.03.2023 18:44 Відповісти
Что я и писал, Китай не хочет терять огромные тонны бабла ради Рашки. Китайцы хоть и хитрые но ничего с горяча не делают.
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03.03.2023 18:46 Відповісти
Да торгуется с Западом Китай и так ясно шо не поставит,зачем ему санкции.
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03.03.2023 19:33 Відповісти
 
 