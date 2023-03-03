Китай не постачав зброю Росії, але не зняв питання з обговорення, – Білий дім

Китай поки не постачав зброю Росії для війни проти України, але це питання ще не зняте з обговорення

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кірбі зазначив, що Китай та Росія підтримують відносини. "Як видно з публічних коментарів, ці відносини продовжуються і підтримуватимуться. Я не можу сказати, чому китайці думають, що це в їхніх інтересах. Принаймні, ми переконані у зворотному", – сказав представник Білого дому.

На питання про можливі постачання зброї Китаю Росії Кірбі відповів, що в Пекіні поки що не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, але й не припинили обговорювати таку можливість.

"Китай не зняв питання з обговорення, але й нічого не зробив. Тому я не хочу розмірковувати про можливі наслідки", – сказав представник адміністрації президента США.

Також читайте: Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю Росії, - Блінкен

За його словами, Білий дім приватно сказав китайцям, що не вважає, що такий крок відповідає їхнім інтересам. "Не може бути, щоб на користь Китаю було стати на бік Путіна, коли він вбиває український народ", – наголосив Кірбі.