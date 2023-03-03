На Київщині виявили 30 каналів, пов’язаних із молодіжним ПВК "Редан"
У Київській області натепер загалом зареєстровано 30 каналів щодо нового небезпечного молодіжного руху – як правило, це групи, що стосуються прихильників "Редану" й "АнтиРедану".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.
"На жаль, це (було зафіксовано – ред.) не тільки в Ірпені. На території Київської області, станом на зараз, зареєстровано 30 каналів цієї субкультури. Як правило, це (учасники таких груп, як – ред.) "АнтиРедан" і "Редан", - сказав Нєбитов.
За його словами, станом на сьогодні, поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп.
"Переважно, наша молодь … Але ми розуміємо, що це все – ІПСО РФ, з метою дестабілізувати криміногенну ситуацію. Тому ми, звичайно, проводимо спеціальні кримінологічні профілактичні заходи, які не дозволяють скоювати різні правопорушення", - заявив поліцейський.
До цих заходів, за його даними, долучені різні підрозділи: кіберполіція, патрульна та кримінальна поліція і ювенальна превенція.
Відповідаючи на запитання щодо учасників цих груп, Нєбитов уточнив, що тут фактично порівну і дівчат, і хлопців, але здебільшого це – школярі, яким від 12 до 17 років.
"Ми будемо, звичайно, давати публічну інформацію, які канали існують, у яких місцях. Як правило, це – Біла Церква, Вишгород, Бориспіль, Бровари – тобто, великі міста нашої області", - поінформував правоохоронець.
Він заявив, що питання із цим рухом є загальноукраїнською проблемою, тому на це звернув увагу і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, і тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.
"Практично по всіх навчальних закладах вже проведена робота з молоддю. Підключені вчителі, керівники військових адміністрацій", - заявив очільник поліції Київщини.
Відповідаючи на питання щодо того, як можна ідентифікувати особу щодо приналежності до "Редану", Нєбитов зазначив, що не обов’язково, що дитина буде використовувати якусь символіку.
За словами правоохоронця, важливими є і кримінологічні заходи, які здійснюють поліцейські, і загальносоціальні профілактичні заходи щодо цього - для того, щоб уберегти українську молодь і запобігти попередити насиллю в суспільстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого я не вважаю. Тільки факти. А цим підліткам ганьба. Батькам теж.
поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп. Джерело:
Ця кіберполіція (про відповідний підрозділ СБУ - просто слів немає) недалеко пішла від підрозділу по боротьбі з наркотиками.
Виділяються величезні кошти, обладнання - а вони елементарні сайти і спільноти промоніторити не в змозі (чи не хочуть?).
Порой зашкаливающей
Многие из ПВК Редан
Пасутся в чатах Цензора
Головний вклад путінської росії в світову цивілізацію - це політтехнологічний винахід як за допомогою мільярдів нафтодоларів скупити талановитих, але продажних акторів щоб вони в свою чергу допомогли обдурити та ошукати десятки мільйонів довірливих співвітчизників. І цей прийом успішно взяли на озброєння представники цієї зелено-коломойської команди.
https://www.youtube.com/watch?v=E1A8YR5GM-4
За первый привод - месяц, за второй - три, за третий - до окончания военного положения в стране.
ОМОН приезжал и т.п.
А вообще слишком много внимания
Кацапы сами про них ничего не знали
Там одним нравится куртка "с паучком" а другим нет
Ниочем все это
Участники субкультуры выступают против "околофутбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов".
Часть "ПВК" представители субкультуры добавили к своему названию без какой-либо цели и не имеют никакого отношения к военным формированиям. Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками - такую цель преследуют организаторы собраний молодежи, - https://www.npu.gov.ua/news/zablokovano-18-kanaliv-ta-hrup-stvorenykh-dlia-destabilizatsii-vnutrishnoi-sytuatsii-v-ukraini-cherez-novyi-molodizhnyi-rukh-natspolitsiia сообщается на официальном веб-портале Нацполиции Украины.
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/pvk-redan-chto-nuzhno-znat-roditelyam-chtoby-zashhitit-svoego-rebenka-ot-drak/