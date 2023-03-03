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Новини
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На Київщині виявили 30 каналів, пов’язаних із молодіжним ПВК "Редан"

редан

У Київській області натепер загалом зареєстровано 30 каналів щодо нового небезпечного молодіжного руху – як правило, це групи, що стосуються прихильників "Редану" й "АнтиРедану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

"На жаль, це (було зафіксовано – ред.) не тільки в Ірпені. На території Київської області, станом на зараз, зареєстровано 30 каналів цієї субкультури. Як правило, це (учасники таких груп, як – ред.) "АнтиРедан" і "Редан", - сказав Нєбитов.

За його словами, станом на сьогодні, поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп.

"Переважно, наша молодь … Але ми розуміємо, що це все – ІПСО РФ, з метою дестабілізувати криміногенну ситуацію. Тому ми, звичайно, проводимо спеціальні кримінологічні профілактичні заходи, які не дозволяють скоювати різні правопорушення", - заявив поліцейський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Редан": в Україні відбулося вже 41 зібрання молоді, поліція не допустила сутичок

До цих заходів, за його даними, долучені різні підрозділи: кіберполіція, патрульна та кримінальна поліція і ювенальна превенція.

Відповідаючи на запитання щодо учасників цих груп, Нєбитов уточнив, що тут фактично порівну і дівчат, і хлопців, але здебільшого це – школярі, яким від 12 до 17 років.

"Ми будемо, звичайно, давати публічну інформацію, які канали існують, у яких місцях. Як правило, це – Біла Церква, Вишгород, Бориспіль, Бровари – тобто, великі міста нашої області", - поінформував правоохоронець.

Він заявив, що питання із цим рухом є загальноукраїнською проблемою, тому на це звернув увагу і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, і тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.

"Практично по всіх навчальних закладах вже проведена робота з молоддю. Підключені вчителі, керівники військових адміністрацій", - заявив очільник поліції Київщини.

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Відповідаючи на питання щодо того, як можна ідентифікувати особу щодо приналежності до "Редану", Нєбитов зазначив, що не обов’язково, що дитина буде використовувати якусь символіку.

За словами правоохоронця,  важливими є і кримінологічні заходи, які здійснюють поліцейські, і загальносоціальні профілактичні заходи щодо цього - для того, щоб уберегти українську молодь і запобігти попередити насиллю в суспільстві.

Автор: 

підлітки (421) Нацполіція (15261) флешмоб (88) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+19
я так розумію більшість ******** молоді настільки вузьколоба,що ними можна маніпулювати як завгодно через інтернет, і здавалося би,що війна в країні і усі мали б з насторогою ставитися до подібних речей,але рівень критичного мислення у таких по суті на нулі
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03.03.2023 20:54
+10
Дегенерати вирощені на 95 кварталі.
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03.03.2023 22:02
+8
В автобус всех и в военкомат а потом на фронт. там как раз найдут с кем драться и на ком сгонять слость. Страна на грани существовании а им крови мало
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03.03.2023 21:09
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я так розумію більшість ******** молоді настільки вузьколоба,що ними можна маніпулювати як завгодно через інтернет, і здавалося би,що війна в країні і усі мали б з насторогою ставитися до подібних речей,але рівень критичного мислення у таких по суті на нулі
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03.03.2023 20:54 Відповісти
Ніде у статті не згадувалося число учасників. Тоді навіщо ви брешете про "більшість вузьколобих"? Це ІПСО з вашого боку чи просто якісь комплекси щодо української молоді?
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03.03.2023 21:22 Відповісти
За його словами, станом на сьогодні, поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп Джерело:
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03.03.2023 22:33 Відповісти
Вважаєте, що це "більшість"?
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04.03.2023 01:45 Відповісти
"Ніде у статті не згадувалося число учасників". "поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих".
Нічого я не вважаю. Тільки факти. А цим підліткам ганьба. Батькам теж.
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04.03.2023 06:40 Відповісти
Не згадувалося? Цитата:

поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп. Джерело:
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03.03.2023 22:33 Відповісти
І де тут "більшість ******** молоді"?
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04.03.2023 01:47 Відповісти
Я лише відповів на питання про кількість. Я, як і ви, не вважаю більшість молоді вузьколобими.
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04.03.2023 07:01 Відповісти
Війна ??? Та невже ? Всі займаються розпилом бабла . мусора повилазили -штампують всім підряд протоколи- заробляють гроші . А молодь ви думаєте дурніша всіх7
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03.03.2023 21:24 Відповісти
Потрібно було вийти дітям на вулицю - і тільки тоді почалася реакція.... СУПЕР роботяги!
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03.03.2023 20:54 Відповісти
Це точно.
Ця кіберполіція (про відповідний підрозділ СБУ - просто слів немає) недалеко пішла від підрозділу по боротьбі з наркотиками.
Виділяються величезні кошти, обладнання - а вони елементарні сайти і спільноти промоніторити не в змозі (чи не хочуть?).
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03.03.2023 21:19 Відповісти
В закатованій області така фуйня? А може знову хтось відволікає та таке вигадало?
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03.03.2023 20:58 Відповісти
каналів більше, ніж учасників....
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03.03.2023 21:00 Відповісти
почему йумористы-прЫколисты квартала оперативно не реагируют и не высмеивают одноклеточных долбо.бов?
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03.03.2023 21:07 Відповісти
В автобус всех и в военкомат а потом на фронт. там как раз найдут с кем драться и на ком сгонять слость. Страна на грани существовании а им крови мало
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03.03.2023 21:09 Відповісти
Какой военкомат! Это же подростковое движение, его участникам от 12 до 18 лет.
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03.03.2023 23:50 Відповісти
И,судя по агрессивности
Порой зашкаливающей
Многие из ПВК Редан
Пасутся в чатах Цензора
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03.03.2023 21:12 Відповісти
Очень нездоровая хрень, вырубать с корнем и как можно скорее иначе она захлестнет пол-страны.
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03.03.2023 21:14 Відповісти
В нашій державі давно молоді треба все розбити і розвалити -.. Кому ця молодь потрібна в цій державі ? Закінчив школу і їдь на заробітки . І що зараз робиться щоб щось змінилось ? а нічого
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03.03.2023 21:28 Відповісти
Дегенерати вирощені на 95 кварталі.
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03.03.2023 22:02 Відповісти
Путінський політтехнолог Глєб Павловський (який недавно відправився на концерт кобзона) у 2005 році порадив Медведчуку саме 95 Квартал вивести на українську шоу-політичну орбіту, як такий ефективний антимайданівський інструмент.

Головний вклад путінської росії в світову цивілізацію - це політтехнологічний винахід як за допомогою мільярдів нафтодоларів скупити талановитих, але продажних акторів щоб вони в свою чергу допомогли обдурити та ошукати десятки мільйонів довірливих співвітчизників. І цей прийом успішно взяли на озброєння представники цієї зелено-коломойської команди.

https://www.youtube.com/watch?v=E1A8YR5GM-4
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04.03.2023 00:06 Відповісти
Мне всегда казалось, что аудитория квартал 95 это пузатые мужички и домохозяйки за 40. Это уж точно не нынешняя школота
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04.03.2023 02:20 Відповісти
А виховує нинішню школоту хто?
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04.03.2023 14:43 Відповісти
Призов відмінили, шпана страх загубила - бикує, нема кому на місце поставити: старші , хто не воює, ховаються від повісток...
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03.03.2023 22:53 Відповісти
Втрачене покоління тік-току.
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03.03.2023 23:25 Відповісти
Редан існує на параші, в бульбашії і в Україні. В Естонії, Латвії, Литві, Польщі не має. Попри війну ватне бидло сидить на рашистських сайтах в рашистському інформаційному просторі.
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04.03.2023 00:01 Відповісти
Эта мерзость пришла из кацапстана. Тому, по законам военного времени с ними - рыть окопы на северной границе. Любой двенадцатилетний ублюдой вполне может махать лопатой. Норму, конечно, взрослую ему не дашь, но определенный объем выполнять будет обязан.
За первый привод - месяц, за второй - три, за третий - до окончания военного положения в стране.
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04.03.2023 00:02 Відповісти
Зачем вы повторяете за российскими провластными говносми и называете их ЧВК?
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04.03.2023 02:17 Відповісти
На параше больше обосрались от них

ОМОН приезжал и т.п.
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04.03.2023 08:06 Відповісти
Чьос заради хайпу або відволікання від чогось уваги
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04.03.2023 06:51 Відповісти
"ЧВК" тоже в кавычки нужно

А вообще слишком много внимания

Кацапы сами про них ничего не знали

Там одним нравится куртка "с паучком" а другим нет

Ниочем все это
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04.03.2023 07:58 Відповісти
А кто знает - про ЧТО этот редан?
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04.03.2023 10:19 Відповісти
ПВК Редан - это агрессивная субкультура, возникшая в РФ, где устраивала массовые драки в разных ТРЦ. Обычно ее участниками становятся подростки. Представители субкультуры называют себя пауками и носят одежду с изображением паука и четверки. Это указывает на источник появления движения - японский аниме-сериал Hunter x Hunter, что рассказывает о бандитской группировке под названием Геней Редан.

Участники субкультуры выступают против "околофутбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов".

Часть "ПВК" представители субкультуры добавили к своему названию без какой-либо цели и не имеют никакого отношения к военным формированиям. Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками - такую цель преследуют организаторы собраний молодежи, - https://www.npu.gov.ua/news/zablokovano-18-kanaliv-ta-hrup-stvorenykh-dlia-destabilizatsii-vnutrishnoi-sytuatsii-v-ukraini-cherez-novyi-molodizhnyi-rukh-natspolitsiia сообщается на официальном веб-портале Нацполиции Украины.

https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/pvk-redan-chto-nuzhno-znat-roditelyam-chtoby-zashhitit-svoego-rebenka-ot-drak/
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04.03.2023 13:57 Відповісти
 
 