На Київщині виявили 30 каналів, пов’язаних із молодіжним ПВК "Редан"

У Київській області натепер загалом зареєстровано 30 каналів щодо нового небезпечного молодіжного руху – як правило, це групи, що стосуються прихильників "Редану" й "АнтиРедану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

"На жаль, це (було зафіксовано – ред.) не тільки в Ірпені. На території Київської області, станом на зараз, зареєстровано 30 каналів цієї субкультури. Як правило, це (учасники таких груп, як – ред.) "АнтиРедан" і "Редан", - сказав Нєбитов.

За його словами, станом на сьогодні, поліцейські нарахували вже близько 1 600 учасників цих груп.

"Переважно, наша молодь … Але ми розуміємо, що це все – ІПСО РФ, з метою дестабілізувати криміногенну ситуацію. Тому ми, звичайно, проводимо спеціальні кримінологічні профілактичні заходи, які не дозволяють скоювати різні правопорушення", - заявив поліцейський.

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До цих заходів, за його даними, долучені різні підрозділи: кіберполіція, патрульна та кримінальна поліція і ювенальна превенція.

Відповідаючи на запитання щодо учасників цих груп, Нєбитов уточнив, що тут фактично порівну і дівчат, і хлопців, але здебільшого це – школярі, яким від 12 до 17 років.

"Ми будемо, звичайно, давати публічну інформацію, які канали існують, у яких місцях. Як правило, це – Біла Церква, Вишгород, Бориспіль, Бровари – тобто, великі міста нашої області", - поінформував правоохоронець.

Він заявив, що питання із цим рухом є загальноукраїнською проблемою, тому на це звернув увагу і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, і тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.

"Практично по всіх навчальних закладах вже проведена робота з молоддю. Підключені вчителі, керівники військових адміністрацій", - заявив очільник поліції Київщини.

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Відповідаючи на питання щодо того, як можна ідентифікувати особу щодо приналежності до "Редану", Нєбитов зазначив, що не обов’язково, що дитина буде використовувати якусь символіку.

За словами правоохоронця, важливими є і кримінологічні заходи, які здійснюють поліцейські, і загальносоціальні профілактичні заходи щодо цього - для того, щоб уберегти українську молодь і запобігти попередити насиллю в суспільстві.