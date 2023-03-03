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Новини Війна
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Данілов про ситуацію в Бахмуті: "Вкрай складна, але контрольована"

данілов

Українські військові продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області. Ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", - наголосив він.

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Данілов зазначив, що саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.

"Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована", - додав він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+5
Дурне та брехливе зе ЧМО!!!
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03.03.2023 21:42
+4
Данілов не має права озвучувати щось стосовно ведення бойових дій в реальному часі. Він не є фахівцем, свідком або учасником. Піариться на "чужій території". За таке морду бють.
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03.03.2023 21:54
+3
Данілов став блохером?
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03.03.2023 21:32
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Данілов став блохером?
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03.03.2023 21:32 Відповісти
Дурне та брехливе зе ЧМО!!!
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03.03.2023 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H7TWvHdQeFE
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03.03.2023 21:44 Відповісти
Данілов не має права озвучувати щось стосовно ведення бойових дій в реальному часі. Він не є фахівцем, свідком або учасником. Піариться на "чужій території". За таке морду бють.
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Путинский РБК спокойно работает и зарабатывает в Украине прибыль, потом тратит ее на оболванивание путинского быдла.
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03.03.2023 22:15 Відповісти
Якщо це каже Данілов, значить треба помножити на 5т…
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03.03.2023 22:27 Відповісти
На мапі горловина мішка звузилася до 3 км...
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03.03.2023 22:27 Відповісти
ну десь 4 км
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03.03.2023 22:37 Відповісти
 
 