Данілов про ситуацію в Бахмуті: "Вкрай складна, але контрольована"

Українські військові продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області. Ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", - наголосив він.

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Данілов зазначив, що саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.

"Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована", - додав він.