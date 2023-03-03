Російська агресія ускладнила для Китаю відносини зі світом, - Білий дім

Війна, розв’язана кремлем проти України, поставила Китай у складне становище, коли будь-яка підтримка рф з його боку ускладнить відносини між Пекіном та країнами Європи й рештою світу.

Як інформу Цензор.НЕТ, про цео це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми ще не бачили, щоби Китай зробив якісь кроки щодо (надання рф – ред.) летальної зброї. Ми вважаємо, що російська війна в Україні поставила Китай у складне становище", - зауважила офіційна представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що кожен крок Китаю назустріч росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу.

Жан-П'єр зауважила, що США неодноразово висловлювали свою позицію китайській стороні, у тому числі під час зустрічі в Мюнхені держсекретаря Блінкена і китайського представника Ван Ї.

Ця тема, за словами речниці Білого дому, проговорювалася "дуже чітко".

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