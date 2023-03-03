УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12407 відвідувачів онлайн
Новини
3 465 10

Російська агресія ускладнила для Китаю відносини зі світом, - Білий дім

жан-п’єр,карін

Війна, розв’язана кремлем проти України, поставила Китай у складне становище, коли будь-яка підтримка рф з його боку ускладнить відносини між Пекіном та країнами Європи й рештою світу.

Як інформу Цензор.НЕТ, про цео це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми ще не бачили, щоби Китай зробив якісь кроки щодо (надання рф – ред.) летальної зброї. Ми вважаємо, що російська війна в Україні поставила Китай у складне становище", - зауважила офіційна представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що кожен крок Китаю назустріч росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу.

Жан-П'єр зауважила, що США неодноразово висловлювали свою позицію китайській стороні, у тому числі під час зустрічі в Мюнхені держсекретаря Блінкена і китайського представника Ван Ї.

Ця тема, за словами речниці Білого дому, проговорювалася "дуже чітко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай звинувачує Росію у витоку інформації щодо переговорів про постачання зброї, – The Economist

Автор: 

Китай (4680) росія (65883) Жан-П’єр Карін (69)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Не російська агресія, а власна хитродубпість створила проблеми Китаю.
показати весь коментар
03.03.2023 21:59
+2
лет 5 еще протянут на хайпе 2000-х а потом опять в каменный век без технологий.... думали что самые хитрожопые узкоглазые... еще за ковид ответят
показати весь коментар
03.03.2023 22:14
+1
Китай дуже чутливий до своєї як би "нейтральної" репутації,
кацапцячі понти і розпальцовка його дратує
показати весь коментар
03.03.2023 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не російська агресія, а власна хитродубпість створила проблеми Китаю.
показати весь коментар
03.03.2023 21:59 Відповісти
Китай дуже чутливий до своєї як би "нейтральної" репутації,
кацапцячі понти і розпальцовка його дратує
показати весь коментар
03.03.2023 22:13 Відповісти
лет 5 еще протянут на хайпе 2000-х а потом опять в каменный век без технологий.... думали что самые хитрожопые узкоглазые... еще за ковид ответят
показати весь коментар
03.03.2023 22:14 Відповісти
Здається, ту річку, на березі якої сидів Китай і чекав труп московії, чи то дамбою перегородили, чи то русло їй змінили...
Цікаво: чи з'являться в росії тепер "білоруські" безпілотники (як "білоруські" креветки" свого часу)?
показати весь коментар
03.03.2023 22:18 Відповісти
Ще одні йолопи, які думали на двох стільцях усидіти...
показати весь коментар
03.03.2023 22:45 Відповісти
Ну, якщо гратися з гівном - гівном від тебе й тхниме...
показати весь коментар
03.03.2023 22:47 Відповісти
Хитрожопые коммунофашисты переиграли сами себя.
показати весь коментар
03.03.2023 23:48 Відповісти
нахер китаю здалася та параша,

чи ще одному карліку маленької країни стало замало землі
показати весь коментар
04.03.2023 01:55 Відповісти
здалася - Сибір!
показати весь коментар
04.03.2023 08:42 Відповісти
Начинали с риса, и возвратятся к истокам, аминь.
показати весь коментар
04.03.2023 07:25 Відповісти
 
 