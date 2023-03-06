СБУ відкрила провадження щодо відео з розстрілом українського військового

Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо відео з розстрілом українського військовослужбовця росіянами.

Про це у фейсбуці повідомив Генпрокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни", - заявив Генпрокурор.

За його словами, процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори ОГП.

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"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - зазначив Костін.

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри того, як російські загарбники розстрілюють українського військового за фразу "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.