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СБУ відкрила провадження щодо відео з розстрілом українського військового

розстріл,воїн

Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо відео з розстрілом українського військовослужбовця росіянами.

Про це у фейсбуці повідомив Генпрокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни", - заявив Генпрокурор.

За його словами, процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори ОГП.

Також читайте: Лубінець надіслав країнам-партнерам ролик із розстрілом військовополоненого як підтвердження воєнних злочинів Росії

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - зазначив Костін.

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри того, як російські загарбники розстрілюють українського військового за фразу "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.

Автор: 

військовополонені (983) розстріл (269) СБУ (12969) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+136
Стоїть худий дядько за 30, курить поволі. І на Рембо не схожий, і на Термінатора. А сили стільки, що жодної путінської мразі не зламати. Запитуєте: у чому сила? Та в тому, що вам ніколи не зрозуміти і не пізнати, потвори, честі, гідності, вірності. У тому, де вам немає місця.
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06.03.2023 21:07 Відповісти
+110
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06.03.2023 21:06 Відповісти
+76
Ні, останні слова про Україну.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
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06.03.2023 21:06 Відповісти
Остання затяжка сигаретою.......
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06.03.2023 21:08 Відповісти
Ні, останні слова про Україну.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
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06.03.2023 21:41 Відповісти
І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!" - і мільйони відповідатимуть: "Героям Слава!"

- Степан Андрійович Бандера.
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06.03.2023 21:53 Відповісти
Стоїть худий дядько за 30, курить поволі. І на Рембо не схожий, і на Термінатора. А сили стільки, що жодної путінської мразі не зламати. Запитуєте: у чому сила? Та в тому, що вам ніколи не зрозуміти і не пізнати, потвори, честі, гідності, вірності. У тому, де вам немає місця.
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06.03.2023 21:07 Відповісти
вони завжди дрочать на свого Бодрова з * в чём сила брат?* їм паскудам ніколи цього не зрозуміти, бо ось в чому сила... гідний наших величних пращурів, які також в обличчия переважаючій орді казали - Слава УКраїні... хлопці під Крутами... згадуйте також їх...
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06.03.2023 21:12 Відповісти
"Герой", якого зіграв Бодров має до реальності таке ж відношення, як рашка до цивілізованого світу.
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06.03.2023 21:21 Відповісти
ще "бригада" в них за біблію
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06.03.2023 22:15 Відповісти
ці підори все життя дрочать на Бодрова і "сила в правде", а живуть за принципом "правда в силе"
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06.03.2023 21:47 Відповісти
Оруелл у всій красі.
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06.03.2023 22:15 Відповісти
Дякую за ваші слова, біль заважає знайти самій, а ваші правильні.
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06.03.2023 21:17 Відповісти
Важко щось писати,дуже
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06.03.2023 21:21 Відповісти
ти дуже гарно сказав .
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06.03.2023 21:26 Відповісти
дякую🤝
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06.03.2023 21:29 Відповісти
Смерть маскалям.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
Smert´ USIM moskaljam, navit´ tym, hto sydyt´ v kazaps´komu tyly ale pidtrymye vbyvstva Ukrainziv.
Za 6o vy nas vbyvaete, kasabs´ki `kryvavi ludozery ?????? 👹
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06.03.2023 21:19 Відповісти
Ось такі воїни - справжня сила і міць України. На жаль, гинуть найкращі!
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06.03.2023 21:11 Відповісти
СМЕРТЬ усім московитам-кацапофашистам !
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Позивний "Магніт" 72 бригада "Чорних Запорожців". Хоробро Воював. В одному з боїв у серпні обороняв позицію під час Наступу. Підбив два ворожих Танки.
Вічна слава Герою Михаил Шнайдер
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Не він.
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06.03.2023 21:15 Відповісти
Так не він, пробачаюсь
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06.03.2023 21:21 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid025A2d7ksStTTMYtUT1QJMCXuzoVabYyu1Yj4nvo6wxEe5rTFBT9N3hG1dCrhNsdH5l
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06.03.2023 21:19 Відповісти
найприкріше те що нічого за вбивства та злочини москалям не буде.

бо наша влада має звернуту в бік заходу шию і боїться навіть слово таке вимовити - ПОЗАСУДОВА ПОМСТА.

а захід перетворився на овечок - мордяки злочинцям заблююруть, момент вибуху чи смерти замальовують, називати зло злом без суду забороняють, геть подуріли.

а з ними і ми...
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Не переживай, Друже, все зроблять як має бути. Просто не будуть викладати у мережі.
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06.03.2023 21:18 Відповісти
У ********* світі подія, яка не потрапила "до мережі", ніби і не відбулася...
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06.03.2023 21:23 Відповісти
Потрапила, рівно як і слова, що зе робить помилки за помилками в керуванні подіями на фронті. Фото своїх депутатів тільки на фоні Кличко. Герой невідомий і Бахмут. Це на сторінках Європи
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06.03.2023 21:32 Відповісти
захід за боїнг стерпів
поляки за свій борт №1 стерпіли
але я памятаю як на початку війни наші обстріляли точкою московитський аеродром. Бутусов ще тоді написав що наші продемонстрували волю і рішучість і не шукають щоб собі постелити на всяк випадок.
так що вся надія на ЗСУ
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06.03.2023 21:18 Відповісти
пілять, ну що ти верзеш?
ти звинувачуєш владу європейської країни, що вона не виступає позасудову помсту?

це не влади справа
це як раз той випадок, коли треба робити самому, а не владі
і зроблять, будь певен. ті хто звик діяти, а не чекати від влади всього, аж до посудової помсти
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06.03.2023 21:34 Відповісти
витри соплі, все буде норм
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06.03.2023 21:57 Відповісти
В тому що нарід вибрав у владу аморфних блазнів знову Захід винний? Виявляється Захід не дає блазням воювати? Хто хоче - робить, хто не хоче - шукає причину
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07.03.2023 09:42 Відповісти
ви хочете обговорити владу аморфних блазнів?
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07.03.2023 10:09 Відповісти
Обговорити?!!!!
у чоловіка спитали: -
Ви прожили з дружиною 50 років, ніколи не хотіли розлучитися?
- Розлучитися?… Вбити хотів, а розлучитися - ні.
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07.03.2023 10:19 Відповісти
Слава Герою ! Смерть ворогам!

Це - солдат на псевдо "Магніт", військовослужбовець 48 осб 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

В серпні його позиція, на яку вони щойно зайшли, була піддана масованому штурму супротивником. Ворог спочатку наніс вогневе ураження всіма засобами в своєму розпорядженні, а потім пішов в атаку силами 4 танків, декількох БМП та піхотою.

Дочекавшись, поки танки під'їдуть до позиції на 70-90 метрів, Магніт з побратимами взяв РПГ та відкрив по ним вогонь. Кумулятивних зарядів в них не було, довелось перетворити кількість в якість. Здійснивши більше 20 пострілів підряд Магніт особисто знищив два ворожих танка, повернувши хід битви в трошки іншу сторону. Стріляв він в них поки РПГ не розплавилось від інтенсивного вогню. (с)
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06.03.2023 21:13 Відповісти
Магніт живий. Бутусов наразі написав.
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06.03.2023 21:19 Відповісти
Якщо так, то дуже рада. Багато років йому життя та щастя! І, звісно, найперше - Перемоги над кацапами.
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06.03.2023 22:16 Відповісти
Бутусов написав що це не Магніт.
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06.03.2023 21:21 Відповісти
на його місці мають бути зелені гниди
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06.03.2023 21:17 Відповісти
А что это первый раз? Или вы не видели видео других расстрелов, видео других жертв. Расстрелянных детей, женщин, стариков? Этот герой солдат и он знал, что так может быть.
А дети?
Кацапскую саранчу надо уничтожать!!!

Вы же не пытаетесь вести переговоры с саранчей?
Вы не пытаетесь вести переговоры с гангреной, уничтожающей ваше тело.
Кацапы, украинская вата, чиновники и депутатишки ворующие гуманитарку и деньги у армии должны быть уничтоженны.
А так же ***** ватные которых сейчас награждают, и те кто награждает.
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06.03.2023 21:17 Відповісти
Справжній фашизм розцвів в кацапстані. Жах
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06.03.2023 21:20 Відповісти
а хіба він там у тих підарів коли-небудь не квітнув?
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06.03.2023 21:22 Відповісти
тільки змінював вивіски і кольори щоб дурних заплутати
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06.03.2023 21:25 Відповісти
кацапія і фашизм - синоніми, браття... вже не одну сотню років - розкривайте очі і розум.
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06.03.2023 21:34 Відповісти
«фашисты будущего будут называть себя антифашистами»
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07.03.2023 00:10 Відповісти
Вроде бы погибший был из 72-ой бригады значит вероятней всего его расстреляли морпехи,хотя там еще дагестанцы подошли но вроде акцента не было слышно.
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06.03.2023 21:23 Відповісти
Воїн - Син України!! про який "один народ" хрюкає фашистський кремль??? свині кацапські і свині кремлівські, це і є один народ, однієї породи, вартої тільки швайки...
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06.03.2023 21:26 Відповісти
Лють, страшенна лють і невимовна жага помсти.Герою Слава! Рідним- мої співчуття.Цвиноцобак в полон не брати! Помстимося!
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06.03.2023 21:26 Відповісти
Німеччина,уже опубліковано відео розстріляного полоненого. Україна понад усе
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06.03.2023 21:27 Відповісти
США, тоже на всех ведущих каналах. Смерть русне! ВСЕЙ.
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06.03.2023 21:30 Відповісти
Это видео нужно включать в ООН и парламенте США на больших экранах, чтобы из голосующих ни у кого не дернулась рука нажать кнопку против рашистов. Это куда действеннее чем расстрелять с десяток пленных и опозорится на весь мир.
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06.03.2023 21:31 Відповісти
де саме?
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06.03.2023 21:59 Відповісти
Кари, московітам *****, страшної кари!!

PS
Мабуть, командувач оперативного командування, комбриг, комбатальйону щось проґавили при плануванні бойової задачі….взаємодії з сусідами… Та її забезпеченні… Прикра помилка та відсутність броні для евакуації …
Можливо, понадіятися на відповідальність отого в очочках, у камуфляжі, а воно он, як неловко вийшло …
Такі Захисники України, дають можливість відказнику «героїчно говорити» в Конгресі та Парламенті … Ну, то таке….
Вибач, Захиснику Україна нас …

Пробачте, рідні та близькі Героя !!
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06.03.2023 21:37 Відповісти
Да хватит везде писать как попугаи, что воина убили ЗА "Слава Украине". Они хладнокровно планировали убить заранее - заставили выкопать себе могилу, заранее включили телефон.

Слава Украине - это были последние слова героя, которые он бросил в их подлые свинособачьи хари

Не нужно писать, что мол, его убили ЗА что-то, типа спровоцированные
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06.03.2023 21:39 Відповісти
Сразу после "Слава Украине" они начали остервенело стрелять. Может он еще что-то сказать хотел.
Формулировка "за Слава Украине" неточная конечно. Наверное это как-то надо было поточнее сформулировать. Но с этим у наших журналистов традиционно туго.
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06.03.2023 21:45 Відповісти
Все вірно кацапи вбили воїна героя за те що він Українець.
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06.03.2023 21:49 Відповісти
хотіли зафіксувати на відео як він знімає шеврон, включили запис і сказали "СНИМАЙ", він їм відповів...саме це розлютило, звісно і без гасла вбили ли б...
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06.03.2023 22:02 Відповісти
Вы видели, что воин стоял на краю ямы? Думаете, что то был окоп?

И что он курил - это явно "благородные" русские дали последнюю сигарету.

Он точно знал, что его сейчас убьют.
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06.03.2023 23:35 Відповісти
спробуй перечитати що я написав, особливо кінцеву тезу...скористайся транслейт, якщо не зрозумів мене с першого разу...
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07.03.2023 11:06 Відповісти
Друже, я добре розумію українську, і мені не потрібні якісь транслейти, щоб читати і писати солов'їною - тож ваш під'*** про "зрозуміти з першого разу" - мимо каси.

Я не вважаю, що "Знімаєш?" було адресовано нашому герою. Це той, хто потім за кадром обурювався на "Слава Україні", сказав камерамену.

Але все те неважливо, щоб зараз сперечатися в коментах під такою новиною.
Ця свино-собача руснява пошесть повинна за цей вчинок сконати в муках.
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07.03.2023 11:36 Відповісти
У тих хероїв явний каZaпський акцент ,не заховаєш
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06.03.2023 21:39 Відповісти
Кацапы это те же немецкие нацисты только в быдлоисполнении.
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06.03.2023 21:40 Відповісти
Злочинці мають бути покарані!
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06.03.2023 21:42 Відповісти
Историю страны творят Герои.
Пусть безымянные порой её сыны,
Их слава из развалин мир отстроит,
Вернувшись отомщённою с войны.
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06.03.2023 21:45 Відповісти
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06.03.2023 21:47 Відповісти
роль і реальність....
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06.03.2023 22:27 Відповісти
Якого хера ти сюди приліпив окупаційну армію ліворуч, валянку?! Ми саме з нею зараз воюємо.
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06.03.2023 23:33 Відповісти
Мудню, Аты-баты, шли солдаты…») - український радянський художній фільм кіностудії ім. Олександра Довженка, остання режисерська робота 49-річного Леоніда Бикова і його остання роль у кіно…
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07.03.2023 00:24 Відповісти
Рашисткий ***** дострелил меня, убив того, который не смолчал.
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06.03.2023 22:06 Відповісти
Тобто тепер обвинуваченим у карній справі повинен бути наданий адвокат?
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06.03.2023 22:14 Відповісти
Надеюсь найдут кацапских ********* и их семьи и перережут им глотки,не зависимо от пола и возраста.
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06.03.2023 22:24 Відповісти
На таких Героях тримається нація, Герой - приклад для нації! Не скорений і не зляканий.
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06.03.2023 22:25 Відповісти
Героям Слава!
Україна понад Усе!!!
Плачу...
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06.03.2023 22:31 Відповісти
Перечислите какие громкие дела сбу довела до конца?
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06.03.2023 22:32 Відповісти
А те сбу у нас з літінантами бакановими на чолі фунуціонує у нас в необхідному під час війни руслі? Я дуже сумніваюсь!
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06.03.2023 23:14 Відповісти
Ну як може робити те, що мертве.... Воно на доїння бізнесу заточене.
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07.03.2023 11:09 Відповісти
Москалів на палю разом з батальоном "Монако"
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06.03.2023 23:37 Відповісти
Знаєте що? Неймовірно те, що ніякої відповіді немає. Немає помсти, немає наступів... немає нічого. Тільки скиглення влади... Дістало вже.
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07.03.2023 00:36 Відповісти
Щодо помсти це пусті балачки,нажаль,згадайте жахливе відео коли орк кастрував нашого воїна,встановлена особа злочинця, адреса,навіть інтервью брали і ,що? Всі ці погрози до слідуючого жахливого випадку. Нажаль відсутній підрозділ,що займається поза судовим покаранням військових злочинців. А скільки фактів невідомих чи мало відомих, які встановлені після деокупації територій.
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07.03.2023 08:53 Відповісти
Для спеців вичіслить цих кацапів і їх підрозділ без проблем, а Залужний і ще пару партнерів, повинні показово знищіти ту бригаду в пиль!!!
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07.03.2023 09:16 Відповісти
СБУ буде зараз піаром піаром займатися. А Генпрокурор потім їх всіх розстріляє ... заочно.
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07.03.2023 09:30 Відповісти
Нехай здохнуть всі россіянє,їх жінки,їх діти ,і самки що їх народжували
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07.03.2023 09:42 Відповісти
Героям Слава! Смерть москалям!
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07.03.2023 11:03 Відповісти
 
 