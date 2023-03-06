СБУ відкрила провадження щодо відео з розстрілом українського військового
Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо відео з розстрілом українського військовослужбовця росіянами.
Про це у фейсбуці повідомив Генпрокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.
"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни", - заявив Генпрокурор.
За його словами, процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори ОГП.
"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - зазначив Костін.
Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри того, як російські загарбники розстрілюють українського військового за фразу "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.
6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.
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- Степан Андрійович Бандера.
Za 6o vy nas vbyvaete, kasabs´ki `kryvavi ludozery ?????? 👹
Вічна слава Герою Михаил Шнайдер
бо наша влада має звернуту в бік заходу шию і боїться навіть слово таке вимовити - ПОЗАСУДОВА ПОМСТА.
а захід перетворився на овечок - мордяки злочинцям заблююруть, момент вибуху чи смерти замальовують, називати зло злом без суду забороняють, геть подуріли.
а з ними і ми...
поляки за свій борт №1 стерпіли
але я памятаю як на початку війни наші обстріляли точкою московитський аеродром. Бутусов ще тоді написав що наші продемонстрували волю і рішучість і не шукають щоб собі постелити на всяк випадок.
так що вся надія на ЗСУ
ти звинувачуєш владу європейської країни, що вона не виступає позасудову помсту?
це не влади справа
це як раз той випадок, коли треба робити самому, а не владі
і зроблять, будь певен. ті хто звик діяти, а не чекати від влади всього, аж до посудової помсти
у чоловіка спитали: -
Ви прожили з дружиною 50 років, ніколи не хотіли розлучитися?
- Розлучитися?… Вбити хотів, а розлучитися - ні.
Це - солдат на псевдо "Магніт", військовослужбовець 48 осб 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
В серпні його позиція, на яку вони щойно зайшли, була піддана масованому штурму супротивником. Ворог спочатку наніс вогневе ураження всіма засобами в своєму розпорядженні, а потім пішов в атаку силами 4 танків, декількох БМП та піхотою.
Дочекавшись, поки танки під'їдуть до позиції на 70-90 метрів, Магніт з побратимами взяв РПГ та відкрив по ним вогонь. Кумулятивних зарядів в них не було, довелось перетворити кількість в якість. Здійснивши більше 20 пострілів підряд Магніт особисто знищив два ворожих танка, повернувши хід битви в трошки іншу сторону. Стріляв він в них поки РПГ не розплавилось від інтенсивного вогню. (с)
А дети?
Кацапскую саранчу надо уничтожать!!!
Вы же не пытаетесь вести переговоры с саранчей?
Вы не пытаетесь вести переговоры с гангреной, уничтожающей ваше тело.
Кацапы, украинская вата, чиновники и депутатишки ворующие гуманитарку и деньги у армии должны быть уничтоженны.
А так же ***** ватные которых сейчас награждают, и те кто награждает.
PS
Мабуть, командувач оперативного командування, комбриг, комбатальйону щось проґавили при плануванні бойової задачі….взаємодії з сусідами… Та її забезпеченні… Прикра помилка та відсутність броні для евакуації …
Можливо, понадіятися на відповідальність отого в очочках, у камуфляжі, а воно он, як неловко вийшло …
Такі Захисники України, дають можливість відказнику «героїчно говорити» в Конгресі та Парламенті … Ну, то таке….
Вибач, Захиснику Україна нас …
Пробачте, рідні та близькі Героя !!
Слава Украине - это были последние слова героя, которые он бросил в их подлые свинособачьи хари
Не нужно писать, что мол, его убили ЗА что-то, типа спровоцированные
Формулировка "за Слава Украине" неточная конечно. Наверное это как-то надо было поточнее сформулировать. Но с этим у наших журналистов традиционно туго.
И что он курил - это явно "благородные" русские дали последнюю сигарету.
Он точно знал, что его сейчас убьют.
Я не вважаю, що "Знімаєш?" було адресовано нашому герою. Це той, хто потім за кадром обурювався на "Слава Україні", сказав камерамену.
Але все те неважливо, щоб зараз сперечатися в коментах під такою новиною.
Ця свино-собача руснява пошесть повинна за цей вчинок сконати в муках.
Пусть безымянные порой её сыны,
Их слава из развалин мир отстроит,
Вернувшись отомщённою с войны.
Україна понад Усе!!!
Плачу...