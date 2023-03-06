Україна запросила у США касетні боєприпаси для скидання з безпілотників, - Reuters
За даними Reuters, Україна звернулась до США з проханням передати касетні бомби MK-20, які планують застосовувати з безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. За їхніми словами, це доповнення до 155-мм артилерійських касетних снарядів, які Україна вже запросила.
Україна закликала членів Конгресу США чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправлення зброї, але немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду.
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А якби працював ленліз, то все б нам давали БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. І дозволу у байлена ніхто б не питав. Але ж всі мовчать і роблять вигляд, що так і треба.
Цей закон містить в собі фактично одну просту тезу: президент США "може уповноважити уряд надавати в борг або давати в оренду засоби оборони Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн і захистити цивільне населення".
Таке нововведення дозволяє значно спростити бюрократичний процес, яким зазвичай супроводжується продаж зброї: у цьому випадку американські озброєння можна буде здавати Україні та іншим країнам Східної Європи в оренду.
"Без закону про ленд-ліз при взятті військової техніки в оренду Україна має повернути її США протягом п'яти років і відшкодувати збитки за будь-які ушкодження, - пояснював виданню Defenseone політичний аналітик Інституту Катона Джордан Коен. - Законопроєкт скасовує подібні обмеження".
Цей закон прийнято на той випадок, якщо Конгрес не захоче підтримувати Україну або співпрацювати з Україною, але поки що Конгрес підтримує, а закон є запасним варіантом.
Після того, як я читаю подібні коментарі, у мене виникає враження, що вони пишуться заради одного: виправдати небажання байдена надавати нам необхідну зброю у потрібних кількостях. Ось Ви все так добре "пояснили" (ніби самі брали участь у написанні цього закону) - і що? Легше нам всім від цього стало? Зброї у нас більше з'явилося? Ситуація на фронті покращилася? Які у нас ще є інструменти для того, щоб претендувати на отримання всього необхідного для перемоги у цій війні?
Будь ласка, цитату з будь-якого з перерахованих Вами видань, де саме так і написано.
+ Закон є МУСОВИМ для виконання.
А деменційний "козачок" на закони плює вже не вперше.
І можете казати про це ще 100 мільйонів разів: брехнею воно від цього бути не перестане.
Ви - свідомий брехун, який відпрацьовує лівацьку повісточку. Текст закону про ленд-ліз не читали, як і ті барани, які лайкають вашу брехню.
кацапських звірів треба гасити гектарами.
moje hochut' rozibraty bombu i skydaty "bomblets" poshtuchno?
Корпус бомби (касету) розкривають, вилучають ************ і споряджають безпілотник Він відносно не дорогий, не важкий, але ефективний для будь-якого виду бронетехніки
шоб усі кацапи здохли разом з путлером
https://youtu.be/*********** A-10 releasing Mk20 cluster bombs
і ше, щоб двічі не вставати.
люди, не пишіть ***** про ленд-ліз.
той ленд-ліз прописаний так щоб у байдена був гарантований канал надання зброї Україні якщо трампісти саботують ті напрямки, що є зараз.
жодного набою та жодного снаряду той канал нам не додає зверху, він просто убезпечує передачу, не більше.
тож, єдине на що нам треба сподіватися це виборець байдена, який хоче поразки росії.
поки він є, поки його багато, поки він не заморився - американський тил у нас є.
Закон не пишеться для того, аби лежав десь там захований про всяк випадок.
Більше того, деменційному надано термін - макс 60 днів.
Чи воно призначило уповноваженого, гидота ? Де розроблена прискорена процедура постачання зброї ?
і ніяких вонючих відео.
2. Де ми брали попередні, які успішно використовували ?