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Новини Війна
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Україна запросила у США касетні боєприпаси для скидання з безпілотників, - Reuters

сша,зброя,боєприпаси

За даними Reuters, Україна звернулась до США з проханням передати касетні бомби MK-20, які планують застосовувати з безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. За їхніми словами, це доповнення до 155-мм артилерійських касетних снарядів, які Україна вже запросила.

Україна закликала членів Конгресу США чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправлення зброї, але немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду.

Також читайте: Пентагон повідомив зміст нового пакету військової допомоги Україні: боєприпаси та бронетранспортерні мости

Автор: 

зброя (7532) США (23390)


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Топ коментарі
+17
Слава націі ‼️ Смерть ворогам ‼️‼️

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07.03.2023 01:50 Відповісти
+14
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07.03.2023 01:24 Відповісти
+12
А не допускаєш, що на безпілотник хочуть установлювать ************? Його вага - 600 гр Пробиває броню до 190 мм Ні один танк у світі не має такої товщини броні верхньої частини башти та трансмісійно-моторного відділення
Корпус бомби (касету) розкривають, вилучають ************ і споряджають безпілотник Він відносно не дорогий, не важкий, але ефективний для будь-якого виду бронетехніки
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07.03.2023 02:02 Відповісти
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Україна закликала членів Конгресу США чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправлення зброї, але немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду.

 А якби працював ленліз, то все б нам давали БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. І дозволу у байлена ніхто б не питав. Але ж всі мовчать і роблять вигляд, що так і треба.
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06.03.2023 23:51 Відповісти
Але ті то зараз мовчать,коли ленд ліз підписувався,то казали,що то є велика перемога і пророкували по ленд лізі все,навіть F-16,Апачі і ракети тд.
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07.03.2023 00:12 Відповісти
Колись лише пророкували Джавеліни, Хаймарси, Леопарди, Петріоти, а над ними сміялися і казали, що Захід не стане на нас витрачати кошти, що він нас використає і кине, що взагалі не надасть нам летальну зброю. А наші польські друзі кажуть навпаки - тисніть на захід і будуть літаки і от їм я довіряю, бо вони нас не підводили
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07.03.2023 07:26 Відповісти
В 105000 раз вкажу - ленд - ліз це фактично форма фінансування оборонних поставок. Ніякого "без обмежень" там немає. Ніякого "дозволу у байдена ніхто б не питав" там немає.

Цей закон містить в собі фактично одну просту тезу: президент США "може уповноважити уряд надавати в борг або давати в оренду засоби оборони Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн і захистити цивільне населення".

Таке нововведення дозволяє значно спростити бюрократичний процес, яким зазвичай супроводжується продаж зброї: у цьому випадку американські озброєння можна буде здавати Україні та іншим країнам Східної Європи в оренду.

"Без закону про ленд-ліз при взятті військової техніки в оренду Україна має повернути її США протягом п'яти років і відшкодувати збитки за будь-які ушкодження, - пояснював виданню Defenseone політичний аналітик Інституту Катона Джордан Коен. - Законопроєкт скасовує подібні обмеження".
Цей закон прийнято на той випадок, якщо Конгрес не захоче підтримувати Україну або співпрацювати з Україною, але поки що Конгрес підтримує, а закон є запасним варіантом.
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07.03.2023 01:24 Відповісти
Ви почитайте коментарі конгресменів (та й представників адміністрації) одразу ж після прийняття закону. Про жодні "запасні варанти" у них не йдеться. Всі вони говорять про те, шо це інструмент, який дозволить Україні отримувати зброю швидко та у потрібних кількостях. Знайдіть мені ХОЧ ОДНЕ висловлювання авторів закону, в якому вони говорять, що закон не буде застосовуватися, а лежатиме на поличці "про всяк випадок".

Після того, як я читаю подібні коментарі, у мене виникає враження, що вони пишуться заради одного: виправдати небажання байдена надавати нам необхідну зброю у потрібних кількостях. Ось Ви все так добре "пояснили" (ніби самі брали участь у написанні цього закону) - і що? Легше нам всім від цього стало? Зброї у нас більше з'явилося? Ситуація на фронті покращилася? Які у нас ще є інструменти для того, щоб претендувати на отримання всього необхідного для перемоги у цій війні?
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07.03.2023 06:43 Відповісти
Ви ставите політичні заяви конгресменів вище формулювань "Закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні 2022 року" ? Якщо ми замість розуміння того що там написано, будемо жити якимись своїми фантазіями, то що? Легше нам всім від цього стане? Зброї у нас більше з'явиться? Ситуація на фронті покращиться?
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07.03.2023 16:14 Відповісти
Тобто не можете. А все інше просто нікчемна балаканина... До того ж, Ваше "пояснення" сутності лендлізу насправді не є Вашим. Ви просто ретранслюєте маячню, яку тиражують причетні до ОП блохєри. Тому подальші дискусії з цього приводу я особисто вважаю безплідними та контрпродуктивними. Оригінального та нового я все одно від Вас не почую...
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08.03.2023 13:20 Відповісти
Так моє пояснення сутності лендлізу не є моїм. Я ретранслюю інформацію з сайтів BBC Україна, CBS, The Washington Post, Голосу Америки. Якщо Ви вважаєте їх інформацію та аналіз законопроекту "маячнею", а їх "причетними до ОП блохєрами", то........ не знаю, про що тоді вже мені, з Вами спілкуватись. Для мене їх пояснення щодо американського закону значно, ЗНАЧНО, більш правдиве і обґрунтоване ніж маячня від різного роду коментаторів, котрі, я впевнений, навіть сам цей закон не читали, а не те що аналізували його, спираючись на знання в американському законодавстві. Dixi.
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08.03.2023 18:45 Відповісти
Цей закон прийнято на той випадок, якщо Конгрес не захоче підтримувати Україну або співпрацювати з Україною, але поки що Конгрес підтримує, а закон є запасним варіантом.

Будь ласка, цитату з будь-якого з перерахованих Вами видань, де саме так і написано.
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08.03.2023 19:11 Відповісти
Ви абсолютно нахабно брешете, перекручуєте текст і зумисно поширюєте це гидоття, яке не має нічого спільного з реальністю.

+ Закон є МУСОВИМ для виконання.

А деменційний "козачок" на закони плює вже не вперше.

І можете казати про це ще 100 мільйонів разів: брехнею воно від цього бути не перестане.
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07.03.2023 07:39 Відповісти
Я розумію що ситуація складна, але істерикою справі не допоможеш. Тому заспокойтесь будь-ласка і поверніться до реалій цього життя. Не потрібно жити примарними ілюзіями і затягувати туди других, реальність дещо інша. Вже дочекались таких нафантазованих травневих шашликів, не треба вмовляти ще і до очікувань тисяч ленд-лізовських танків та сотень літаків. Розуміння реальних проблем прискорить пошук шляхів їх подолання.
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07.03.2023 16:20 Відповісти
Свої "лекції" лишіть собі або вашій пастві.

Ви - свідомий брехун, який відпрацьовує лівацьку повісточку. Текст закону про ленд-ліз не читали, як і ті барани, які лайкають вашу брехню.
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07.03.2023 20:48 Відповісти
нихрена. всем рулит президент (и его желание). конгресс просто разрешил лендлизом (Рузвельту?) право без заморочек и сверх-согласований давать в помощь союзникам нужные приблуды в (не)посильных количествах. Рузвельт сам хотел помочь\как минимум понимал (возможно еще какие причины) что несет фашизм и что такого миру не надо совсем. сейчас как видим - нет. кацапы спокойно сидят в оон, магате и т.д. и т.п., чего-то там вякают на фоне сотен тысяч трупов, и практически в онлайне задокументированных военных преступлений. да и с Хйлом все "разговаривают" несмотря на то, что он де-факто уже хз сколько лет какой-то нелегитимный хрен, с уголовным сроком по кацапской же конституции. мораль как видим в 21 веке не фонтан, хотя это вроде как еще поколение "то".
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07.03.2023 01:27 Відповісти
Насамперед лендліз це і є передача зброї за рішенням президента, в обхід конгресу
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07.03.2023 10:08 Відповісти
Так де зброя?
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07.03.2023 10:11 Відповісти
Я теж почекаю, що ви відповісте на поставлене запитання.
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07.03.2023 20:49 Відповісти
Якби зелебоби яйця не крали, то давно вже могли б десь тихцем закупитися неконвенціонкою.
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06.03.2023 23:54 Відповісти
Касетні ********** не заборонені. Існує ряд країн, що приєдналися до самообмежень. США, Україна, рф -ні.
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07.03.2023 00:08 Відповісти
Щоб цапня ніде вкритися не змогла!
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06.03.2023 23:54 Відповісти
і якомога більше.
кацапських звірів треба гасити гектарами.
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06.03.2023 23:56 Відповісти
MK-20 має масу 222кг - навіть не знаю з якого безпілотника її можна зкинути
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07.03.2023 00:02 Відповісти
Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників

moje hochut' rozibraty bombu i skydaty "bomblets" poshtuchno?
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07.03.2023 00:22 Відповісти
А не допускаєш, що на безпілотник хочуть установлювать ************? Його вага - 600 гр Пробиває броню до 190 мм Ні один танк у світі не має такої товщини броні верхньої частини башти та трансмісійно-моторного відділення
Корпус бомби (касету) розкривають, вилучають ************ і споряджають безпілотник Він відносно не дорогий, не важкий, але ефективний для будь-якого виду бронетехніки
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07.03.2023 02:02 Відповісти
це єдине що приходить в голову - але ж в дописі написано інше
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07.03.2023 09:49 Відповісти
Ти "погано читав" допис: Представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. ("окремі вибухові речовини" - це і є "*************" Просто у "Цензора" перекладач - "піджак", що не володіє військовою термінологією)
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07.03.2023 09:55 Відповісти
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07.03.2023 01:24 Відповісти
Слава націі ‼️ Смерть ворогам ‼️‼️

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07.03.2023 01:50 Відповісти
Це фото стане символом цієї війни Символом нескореності українців І вічною ганьбою для росіян
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07.03.2023 03:07 Відповісти
Сколько боли во взгляде. Такие фото во второй мировой были тоже символичными

шоб усі кацапи здохли разом з путлером
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07.03.2023 04:54 Відповісти
Класна штучка!

https://youtu.be/*********** A-10 releasing Mk20 cluster bombs
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07.03.2023 01:33 Відповісти
Ну, если ВСУ будут скидовать с дронов такие боеприпасы, как на картинке к статье....
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07.03.2023 01:53 Відповісти
Цікаво, який геній в ОП це вигадав? А чому не ядерну зброю одразу?
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07.03.2023 04:06 Відповісти
НАМ ВЖЕ ОДИН РАЗ ВІДМОВИЛИ, ВІДМОВЛЯТЬ ЩЕ, ЇМ НЕ ДАВАТИ ЗБРОЮ НАМ ЯК ДВА ПАЛЬЦІ ОБ АСФАЛЬТ.

і ше, щоб двічі не вставати.

люди, не пишіть ***** про ленд-ліз.

той ленд-ліз прописаний так щоб у байдена був гарантований канал надання зброї Україні якщо трампісти саботують ті напрямки, що є зараз.

жодного набою та жодного снаряду той канал нам не додає зверху, він просто убезпечує передачу, не більше.

тож, єдине на що нам треба сподіватися це виборець байдена, який хоче поразки росії.

поки він є, поки його багато, поки він не заморився - американський тил у нас є.
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07.03.2023 05:16 Відповісти
Чергова брехня.
Закон не пишеться для того, аби лежав десь там захований про всяк випадок.

Більше того, деменційному надано термін - макс 60 днів.
Чи воно призначило уповноваженого, гидота ? Де розроблена прискорена процедура постачання зброї ?
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07.03.2023 07:41 Відповісти
після цієї казні українця - всю свинокацапію тупо ногтями шо б собі могили рили....
і ніяких вонючих відео.
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07.03.2023 06:27 Відповісти
пощада не до кацапів...
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07.03.2023 08:59 Відповісти
Російські війська постійно використовують касетні снаряди у тому числі і проти мирного насебення. Чому ми не повинні їм цим же відповідати? Кастні снаряди лише не заборонені у деяких країнах і тотальної заборони іх використовувати немє і ми не підписали жодного документу, який нам забороняє їх використовувати. НАТО в наявності має мільйон таких снарядів і ніщо нам не завадило їх отримати та використати там, тож це вже питання вчорашнього дня, як успішно вирішене для нас і ми вже маємо усвішний досвід їх отримання та використання
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07.03.2023 07:30 Відповісти
1. американці вже відмовляли у постачанні касетних ***********. "подяка" їм за це.
2. Де ми брали попередні, які успішно використовували ?
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07.03.2023 07:42 Відповісти
Ніт! Ніззя!
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07.03.2023 08:47 Відповісти
Боже, витрави з мене і всіх нас чоловічність до кацапні...
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07.03.2023 09:04 Відповісти
Ошибка американцев в том что они в русских всегда хотели увидеть людей. Но орки не когда не станут людьми пора уже понять наивным простакам.
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07.03.2023 09:07 Відповісти
Мова йде про використання суббоэприпасів. Але переклад зроблений "чуточку по дєбільному"....
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07.03.2023 09:27 Відповісти
 
 