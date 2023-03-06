Україна запросила у США касетні боєприпаси для скидання з безпілотників, - Reuters

За даними Reuters, Україна звернулась до США з проханням передати касетні бомби MK-20, які планують застосовувати з безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. За їхніми словами, це доповнення до 155-мм артилерійських касетних снарядів, які Україна вже запросила.

Україна закликала членів Конгресу США чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправлення зброї, але немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду.

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