Оборона Бахмуту продовжує виснажувати сили з обох боків, - британська розвідка

ЗСУ обороняють Бахмут попри сильний тиск та руйнування шляхів підвезення боєприпасів. Російській армії важко підтримувати темп наступу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох боків. На вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх наступів росіян на північну частину міста.

За даними британської розвідки, російський удар приблизно 2 березня зруйнував міст на єдиній асфальтовій дорозі постачання до Бахмута, яка все ще перебуває під контролем України. Болотяні умови, ймовірно, перешкоджають зусиллям українських сил щодо поповнення запасів, у той час як вони дедалі частіше вдаються до використання ґрунтових доріг.

"Публічні розбіжності між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність підтримки високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їхньою нинішньою тактикою", - зазначають у Міноборони Британії.

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