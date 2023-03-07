Парамедик Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної жіночої премії від Держдепу США

Українська парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії International Women of Courage (IWOC), яку вручає Державний департамент США.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

У Держдепі зазначили, що Юлія (Тайра) Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від російської агресії.

Читайте: Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців

"Російські силовики затримали Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, незважаючи на її чіткий некомбатантський статус. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кілограмів та зазнала катувань і побиття. Більше того, кремлівські пропагандисти брехливо затаврували її на міжнародному рівні як фашистку та воєнну злочинницю. Однак Паєвська відмовилася замовкнути і після звільнення переконливо виступила на захист української демократії та незалежності як вдома, так і за кордоном", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джилл Байден.

Також читайте: Волонтерка Паєвська (Тайра) та Бронюк передали газові плити та генератори на Херсонщину і Миколаївщину. ФОТОрепортаж

Крім Паєвської, лауреатками премії стали представниці ще 10 країн - Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

Премію IWOC присуджують вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які "продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності - часто з великими особистими ризиками й жертвами".

Кандидаток на премію щороку висувають дипломатичні представництва США за кордоном - по одній жінці від країни. Фіналісток обирають високопоставлені представники Держдепартаменту.