Пєсков про війну проти України: Передумов для переходу ситуації в "мирне русло" немає
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що передумов для миру в Україні немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло немає", - сказав він.
За словами Пєскова, Росія досягає "цілей за допомогою спецоперації" (війни проти України. - Ред.).
Топ коментарі
+20 Анатолий Воробей #551657
показати весь коментар07.03.2023 11:52 Відповісти Посилання
+12 Птн Пнх #550862
показати весь коментар07.03.2023 11:56 Відповісти Посилання
+11 Николай Харченко #401460
показати весь коментар07.03.2023 11:53 Відповісти Посилання
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Пока армия РФ не будет разбита (не путать с отступлениями и бегством), война не закончится. И Песков это в очередной раз подтверждает.
Це головна передумова!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Сдохнет ***** - останется таких же ублюдков миллионы
только Мариупольский трибунал с приговорами к пожизненному заключением в каторжной тюрьме с принудительными работами в шахтах.
Звичайно, в параші повно зомбаків, що ладні здохнути за *****, але без бронетехніки, авіації, артилерії, вони ніщо.
І кацапи це чудово розуміють.
5-я цель будет - отстоять Москву.
вони впевнені у тому, що після смерті - пустота. І відповідати за всю мазуту не треба. Ну... але це вже питання гентичного IQ.
Не сплотила навеки Московия.