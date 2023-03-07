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Новини Війна
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Пєсков про війну проти України: Передумов для переходу ситуації в "мирне русло" немає

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що передумов для миру в Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло немає", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія досягає "цілей за допомогою спецоперації" (війни проти України. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, - глава МЗС Цінь Ган

Автор: 

Пєсков Дмитро (1689) росія (66037)


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Топ коментарі
+20
О, криса, піськов висрався. Навіщо постити цих істот, на гілляку.
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07.03.2023 11:52 Відповісти
+12
Передумови у процесі створення. Гор трупів, що фоткає пригожин поки що не вистачає, а коли вони перевищать донецькі терикони, тоді буде жест доброї волі без усяких перемов
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07.03.2023 11:56 Відповісти
+11
Хай здохне рашиський путін!
Це головна передумова!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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07.03.2023 11:53 Відповісти
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О, криса, піськов висрався. Навіщо постити цих істот, на гілляку.
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07.03.2023 11:52 Відповісти
"Навіщо постити"? Так для многих "война уже выиграна", "закончится в этом году" и т.п.
Пока армия РФ не будет разбита (не путать с отступлениями и бегством), война не закончится. И Песков это в очередной раз подтверждает.
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07.03.2023 12:05 Відповісти
Так, навіть коли орків вибють за кордони України на 2013 рік, це не означатиме кінець війни
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07.03.2023 17:14 Відповісти
ВСЕ идет по плану да ********** ершик -- скоро за 200 тыс перевалим по утилизации кровожадных ублюдков
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07.03.2023 18:25 Відповісти
Хай здохне рашиський путін!
Це головна передумова!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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07.03.2023 11:53 Відповісти
Там таких рашистов, что хотят уничтожить Украину, как государство, и сгноить в концлагерях в Сибири украинский народ - 140 миллионов.
Сдохнет ***** - останется таких же ублюдков миллионы
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07.03.2023 21:13 Відповісти
Уверен, что в РФ нет 140 млн населения. Численность рашки завышена властями и пропагандистами. Там 100-110 млн максимум. У них смертность под 2 млн в год, а рождаемость постоянно падает, даже кавказцы мусульмане уже не вывозят
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07.03.2023 22:13 Відповісти
Тут прав дуполиз *****! Русла для переговорів немає є тількі один шанс ******* та вбивати побільше окупантів в Україні, це і шлях до перемир'я
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07.03.2023 11:53 Відповісти
А чому не додав, що ще є охочі померти в Україні, 155 мільйонів населення всеж таки.
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07.03.2023 11:54 Відповісти
Знову це рашиське чмо вилізло ,ти злочинець **** і твоє місце в гаазькому трибуналі.
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07.03.2023 11:54 Відповісти
Для этих ссученных моцковских манкуртов - никаких Гаагских трибуналов с комфортабельными камерами, как в отелях 4 **** :

только Мариупольский трибунал с приговорами к пожизненному заключением в каторжной тюрьме с принудительными работами в шахтах.
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07.03.2023 14:25 Відповісти
піськов, чьмо ссучєне, іді к йбєнєй матєрі.
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07.03.2023 11:54 Відповісти
Добре - сидячи в бункері роздибендувати шо миру нам не треба .
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07.03.2023 11:55 Відповісти
Передумови у процесі створення. Гор трупів, що фоткає пригожин поки що не вистачає, а коли вони перевищать донецькі терикони, тоді буде жест доброї волі без усяких перемов
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07.03.2023 11:56 Відповісти
Песков, так бери шинель, что ты скулишь !
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07.03.2023 11:58 Відповісти
..какая шинель??? труселя....
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07.03.2023 12:24 Відповісти
Якщо Піськова не стане ніхто не помітить цього. Його промови позбавлені конкретики, здається він не має ніякого відношення до кремля взагалі.
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07.03.2023 12:00 Відповісти
Якраз він і має стосунок до Кремля - бо і там і там немає "конкретики" Бо звідки вона візьметься? Розраховували на "бліцкріг" та "пабедітєлев не судят""... а влізли в криваве болото з якого один шлях - Гаага От і "булькають"!
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07.03.2023 12:19 Відповісти
Ну яка наглюка! А якого ж ляда ви пуляєте ракети по Україні?
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07.03.2023 12:00 Відповісти
******** ДНЯ зачем нам эти высеры ...
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07.03.2023 12:01 Відповісти
Буданов, треба мабудь ПЕСКОВА вбити Одним гадом буде менше
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07.03.2023 12:02 Відповісти
А Буданов, здається, тільки язиком стрілять навчений!
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07.03.2023 12:21 Відповісти
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07.03.2023 12:33 Відповісти
Буданов , офіційне звено , яке забовязане робить таки речі. Я ж не можу звертатись до брянських месників
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07.03.2023 12:36 Відповісти
Так він не вміє! Коли я побачив його "пещену" пику, то зрозумів що він з "вояк паркетних" А коли прочитав тут "неприховане обурення чиєсь: "Да он же в Крым" ходил! На первые дверсии!" - то сильно реготав: уявив, як він - такий "пончик розгодований" та "напомаджений", повзе, по-пластунському, через лінію фронту, по грязюці!
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07.03.2023 12:55 Відповісти
Семейку этого рыжего таракана еще по миру не пустили?
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07.03.2023 12:06 Відповісти
Може варто оголосити збір коштів для найму персонального кіллера для піськова , що не ****** всіляку хєрню, як його господар казав😁 Цікаво якої довжини була б на рашці черга бажаючих виконати замовлення, але не вбивати, а тільки піську відрізати тупим радянським штик-ножем від АКМ і най тащиться разом з нявкою 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.03.2023 12:07 Відповісти
Значить, пора створювати передумови. Я погано розумію, чому ще не конфіскована нерухомість і гроші на рахунках у тих, хто вбиває українців і грабує усіх, а насолоджується життям в Європі, сонячній Флоріді і сонячному Дубаї. Смерть російським окупантам! Трибунал фюреру і пєсковим!
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07.03.2023 12:08 Відповісти
З кожним знищеним кацапським танком, бтр, гарматою, сау, рсзв, літаком чи гелікоптером, контури «передумов» стають все більше чіткішими.
Звичайно, в параші повно зомбаків, що ладні здохнути за *****, але без бронетехніки, авіації, артилерії, вони ніщо.
І кацапи це чудово розуміють.
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07.03.2023 12:10 Відповісти
А якщо розстріляти Пєскова - може вони з'являться? А Шойгу? Чи нарешті плєшивого щура?
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07.03.2023 12:13 Відповісти
…і не буде, поки живий злочинець путін.
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07.03.2023 12:19 Відповісти
Напомню,как католик.Одну истину,быдлонасекомыши болот мацковии должны сдохнуть...
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07.03.2023 12:22 Відповісти
Це що виходить, що воно перечить позиції "хазяїна" ?
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07.03.2023 12:28 Відповісти
Коли з'являться ці "передумови" ми це побачимо по відсутності потіння на дзеркальці, підставленому під роздерті в лахміття ноздрі мордору...
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07.03.2023 12:30 Відповісти
Так, бо ваше зомбі-стадо ще вхлам не розтрощили. Але як тільки, так відразу.
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07.03.2023 12:31 Відповісти
******* ідеальний рупор...))
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07.03.2023 12:31 Відповісти
якось пох що це вусате унітазне висере
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07.03.2023 12:37 Відповісти
Зараз будь які заяви щодо "миру" не мають ніякого сенсу, тим паче від полулюдей з північних боліт. Маховик війни розігнався, хз коли і як зупиниться.
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07.03.2023 12:38 Відповісти
Витягнуло бошку з унітаза і гімно почало стікати з "усов".
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07.03.2023 12:47 Відповісти
Судя по всему, СВО пока что на 4-й цели - защитить границы РФии.
5-я цель будет - отстоять Москву.
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07.03.2023 12:52 Відповісти
6-я - отбить атаки на бункер.
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07.03.2023 14:05 Відповісти
Вони не відмовляться від війни поки тут мають Зелю.
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07.03.2023 12:58 Відповісти
вони не відмовляться в будь-якому разі : зеля-не зеля. ха що яник їх влаштує - бо здасть державу за 2 сек.
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07.03.2023 17:28 Відповісти
Ну то готовся до Гааги! Зубну щітку покласти в тормозок не забудь...
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07.03.2023 13:08 Відповісти
Йоршик туалетний,забирай науй своїх чмобиків за парєбрік,інакше всі кацапські довбні в Україні будуть дохлими.ВСУ перемовини ведуть виключно зброєю,з чим прийшли,від того й задвохсотитесь,зайвехромосомні
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07.03.2023 13:43 Відповісти
Ясное дело что нет. Проект "Клован" провалился, санкций только добавилось и теперь путлер если скажет своему рабссейскому быдлу, что он будет договариваться с Украиной, его же это самое быдло и порвет после стольких гробов. Ладами откупиться уже не получится.
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07.03.2023 14:16 Відповісти
бабуїни навесні вирішили, що переговори будуть вести тільки із Диким Заходом, на менше товариш Пу не згідний. Вся надія на Рижого, коли він стане президентом Америки. Але Рижий щось програє вибори раз за разом. Його товаришок сидів у Херсоні, ждав проміжних виборів, а всі 14 майбутніх конгресменів, яких особисто пдтримував Рижий, програли. І бабуїни швиденько дременули з Херсону. І коли Рижого забалотують на Преза, тоді для йоршика і Байден підійде. Стратеги.....
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07.03.2023 14:32 Відповісти
нема передумов, щоб не садовити піськіна на палю - жодних
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07.03.2023 14:43 Відповісти
- 200000 І НЕМА !?)
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07.03.2023 14:46 Відповісти
Яке кончене.
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07.03.2023 15:27 Відповісти
грубо говоря, насильник ******** , ищет пути как договориться с жертвой, но не вынимая из жертвы торчащего ножа. рядом стоит китай и призывает жертву с ножом в спине срочно привыкать жить так всегда. поскольку песков лижет жопу путину по 24 часа в день, ничего кроме говна с его уст слететь не может
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07.03.2023 17:06 Відповісти
а путлер лижет жопу сі - і китаю це подобається
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07.03.2023 17:26 Відповісти
Письков, отмой уже наконец-то свои усы от путлеровских фекалий, а потом воняй своим ртом дальше.
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07.03.2023 17:24 Відповісти
про яке "мирне русло" може йти мова, якщо рашистам потрібні "цілі"? і ці "цілі" не мають на увазі існування України як держави в принципі.
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07.03.2023 17:25 Відповісти
якщо США-НАТО надасть ЗСУ необхідну брою- то передумови зявляться одразу...- а сьогоднішне кацапію ще 3- 5 років буде влаштовувати ..все на руку путлеру та його кліці...
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07.03.2023 17:26 Відповісти
🤮
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07.03.2023 18:38 Відповісти
Проблема свинособак:
вони впевнені у тому, що після смерті - пустота. І відповідати за всю мазуту не треба. Ну... але це вже питання гентичного IQ.
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07.03.2023 18:49 Відповісти
Як не дивно, але для більшості це ні до чого....Вони давно поза грою... І даремно їх переконувати...Бо вони- вже мертві...
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07.03.2023 21:18 Відповісти
піськов, іди в піську (не чоловічу).
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07.03.2023 19:35 Відповісти
Прально Письков говорит, нам договариваться не о чем. Кацапы здохнут, рашка розвалится, мы вернём себе все территории и возьмём репарации. Так о чём договариваться?
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07.03.2023 22:05 Відповісти
Союз разрушимый, республик несвободных
Не сплотила навеки Московия.
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07.03.2023 22:13 Відповісти
 
 