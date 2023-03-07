Пєсков про війну проти України: Передумов для переходу ситуації в "мирне русло" немає

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що передумов для миру в Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло немає", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія досягає "цілей за допомогою спецоперації" (війни проти України. - Ред.).

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