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Всі три версії катастрофи у Броварах залишаються робочими, - Клименко

клименко,ігор

Розслідування щодо авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло попереднє керівництво МВС, ведеться за трьома основними версіями.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Слідство щодо катастрофи у Броварах, яка забрала життя попереднього керівництва МВС, триває. Очільник МВС уточнив, що "На сьогодні всі три основні версії (щодо інциденту у Броварах — ред.) залишаються робочими". Йдеться про такі версії: порушення правил польоту (помилка пілота), технічна несправність гелікоптера та диверсія.

Робити остаточні висновки, на думку Клименка, ще зарано, він вважає, що краще "дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, спеціалістів".

Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер, що перевозив вище керівництво МВС, впав на дитячий садок. Внаслідок цього загинуло 18 осіб, зокрема попередній очільник МВС Денис Монастирський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Матеріали з чорної скриньки збережені", - Шмигаль щодо розслідування аварії вертольота в Броварах

авіакатастрофа (1101) Бровари (280) МВС (3511) Клименко Ігор (490)


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А "чорний ящик" дістали, розшифрували? Думаю там є всі відповіді
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07.03.2023 12:22 Відповісти
..старі ментівськи кадри вже тягнуть час... сором отбеліватєлям мундиру
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07.03.2023 12:23 Відповісти
Та, дуже спішать перейменувати пару вулиць іменами розпіздяів.
Слуги урода вже законопроект внесли.
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07.03.2023 12:48 Відповісти
А шо кажуть "горе експерти", може бачили клишоногого "терориста" який кидав муляж протипіхотної міни і попав у гвинт ? А......а ?
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07.03.2023 12:38 Відповісти
Єто висяк от власти они его не расследуют будет много бе бе бе но результат 0 догадайтесь почему
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07.03.2023 13:18 Відповісти
Монастирського прибрав Татаров - антимайданщик кремлівська потвора татаров ненавидів активіста Майдану Монастирського
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07.03.2023 23:00 Відповісти
Вигідно це й Єрмаку, бо Монастирський міг стати дуже шановним політиком
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07.03.2023 23:01 Відповісти
 
 