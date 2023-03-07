Всі три версії катастрофи у Броварах залишаються робочими, - Клименко

Розслідування щодо авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло попереднє керівництво МВС, ведеться за трьома основними версіями.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Слідство щодо катастрофи у Броварах, яка забрала життя попереднього керівництва МВС, триває. Очільник МВС уточнив, що "На сьогодні всі три основні версії (щодо інциденту у Броварах — ред.) залишаються робочими". Йдеться про такі версії: порушення правил польоту (помилка пілота), технічна несправність гелікоптера та диверсія.

Робити остаточні висновки, на думку Клименка, ще зарано, він вважає, що краще "дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, спеціалістів".

Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер, що перевозив вище керівництво МВС, впав на дитячий садок. Внаслідок цього загинуло 18 осіб, зокрема попередній очільник МВС Денис Монастирський.

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