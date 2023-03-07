Українка вперше стала депутаткою Берлінського парламенту

Лілія Усік родом з Донеччини стала першою українкою, яка увійшла до складу парламенту Берліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Лілія пройшла від партії "Християнсько-демократичний союз", до якої раніше входила Ангела Меркель.

На новій посаді вона збирається допомагати українцям у Берліні.

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Лілія родом із Костянтинівки Донецької облаасті. 12 років тому вона приїхала до Німеччини на навчання. Згодом почала працювати в Бундестазі в бюро різних депутатів.

За словами Лілії Усік, у Бундестазі вона опікувалася темою України та правами людини. Після окупації Криму вона почала працювати з темами медіа, фейкових новин, оборони та безпеки.

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"Коли я сюди приїхала, українська діаспора ще не була така велика. Активні діаспоряни, які займаються цією темою все життя, завжди мріяли про Український дім. Мені здається, що ця мрія має колись втілитися, щоб ми мали якусь інституцію українську, яка надаватиме можливість проводити якісь заходи, зустрічатися, проводити різноманітні формати", - розповіла Лілія журналістам.

Офіційно роботу як депутатка вона розпочне 16 березня.