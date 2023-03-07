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Новини
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Українка вперше стала депутаткою Берлінського парламенту

усік,лілія

Лілія Усік родом з Донеччини стала першою українкою, яка увійшла до складу парламенту Берліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Лілія пройшла від партії "Християнсько-демократичний союз", до якої раніше входила Ангела Меркель.

На новій посаді вона збирається допомагати українцям у Берліні.

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Лілія родом із Костянтинівки Донецької облаасті. 12 років тому вона приїхала до Німеччини на навчання. Згодом почала працювати в Бундестазі в бюро різних депутатів.

За словами Лілії Усік, у Бундестазі вона опікувалася темою України та правами людини. Після окупації Криму вона почала працювати з темами медіа, фейкових новин, оборони та безпеки.

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"Коли я сюди приїхала, українська діаспора ще не була така велика. Активні діаспоряни, які займаються цією темою все життя, завжди мріяли про Український дім. Мені здається, що ця мрія має колись втілитися, щоб ми мали якусь інституцію українську, яка надаватиме можливість проводити якісь заходи, зустрічатися, проводити різноманітні формати", - розповіла Лілія журналістам.

Офіційно роботу як депутатка вона розпочне 16 березня.

Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7480) українці (2547)


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Топ коментарі
+9
не правильное название ПЕРВАЯ БАБМАСЯТИНА И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ сколько горя и бед принес ев**аный Бабмбас что я сомневаюсь и так оно и было что эти вы**лядки там вообще хотя бы формально отождествляли себя с УУУС или Украиной как впрочем и Крысчане я знаю тему моя родня по линии мамы из Луганска....а родня супруги по линии с Донецку.. а Крым я бывал там аккурат перед Оранжевой революцией и уже тогда ждуны ждали когда Раша заберет их к себе повторяю до Майдана первого 2003-2004 года... а до этого кто забыл Президент Крыма Мещков пророссийские законы Верховного Совета Республики Крым и прочая лабуда...
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07.03.2023 12:44 Відповісти
+6
Маю великі сумніви шо уродженка бамбаса справжня УКРАЇНКА
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07.03.2023 12:54 Відповісти
+6
Хтось на фронті за той бамабас гине, а ця пані на темі українства до парламенту пролізла, щоб там свої спаплюжени погляди видавати за українські ‼️‼️
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07.03.2023 12:56 Відповісти
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не правильное название ПЕРВАЯ БАБМАСЯТИНА И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ сколько горя и бед принес ев**аный Бабмбас что я сомневаюсь и так оно и было что эти вы**лядки там вообще хотя бы формально отождествляли себя с УУУС или Украиной как впрочем и Крысчане я знаю тему моя родня по линии мамы из Луганска....а родня супруги по линии с Донецку.. а Крым я бывал там аккурат перед Оранжевой революцией и уже тогда ждуны ждали когда Раша заберет их к себе повторяю до Майдана первого 2003-2004 года... а до этого кто забыл Президент Крыма Мещков пророссийские законы Верховного Совета Республики Крым и прочая лабуда...
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07.03.2023 12:44 Відповісти
и да 12 лет тому назад ЭПОХА БАБМБАСКОГО ****** УРКИ ЯНЫКА ШАПКОКРАДА ДИРЕТКОРА АВТОБАЗЫ С ЯНА**УЕВО...эта студенточка выбралась с барака в Бамбассе...и сразу у Ежопу...
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07.03.2023 12:46 Відповісти
УСИК это мордовская фамилия УКРАИНКА ИЛИ БЫВШАЯ ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ ПО 5 ГРАФЕ НАЦИ ОНАЛЬНОСТЬ КАЦАПКА...???????????????
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07.03.2023 12:48 Відповісти
Иди лечись, придурок. Конкретно яныка к власти привёл бесхребетный ющ, который занимался хер зна чем, вместо построения сильного государства. И ещё передай привет правоохранительной системе, которая лужкова не упаковала в СИЗО, а просто выдворила из страны.
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07.03.2023 13:41 Відповісти
та приветов передавать не напередаваться...я б вообще з Кучми начал..."овощ" це його вирощений кадр
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07.03.2023 15:12 Відповісти
Усік - українське поизвище.
забий у вікі, мудило вульва
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07.03.2023 14:55 Відповісти
чого ти стіки поноса висрав? прийми вже щось
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07.03.2023 15:10 Відповісти
Кацапи тягнуть москалів, щоб ті виражали кацапські наративи . Може я помиляюсь, но українським націоналізмом від ціеі пані точно не буде віяти
Так що рано радіти
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07.03.2023 12:53 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вона завербована ФСБ
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07.03.2023 12:55 Відповісти
краще здивуйтесь ОПі ЗЄлі

"по ділах їх судіть"
Біблія
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07.03.2023 14:56 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.03.2023 21:32 Відповісти
Маю великі сумніви шо уродженка бамбаса справжня УКРАЇНКА
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07.03.2023 12:54 Відповісти
Хтось на фронті за той бамабас гине, а ця пані на темі українства до парламенту пролізла, щоб там свої спаплюжени погляди видавати за українські ‼️‼️
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07.03.2023 12:56 Відповісти
Та нехай робить там, що хоче. Це все одно не буде мати ніякого значення. Не плутайте Бундестаг з парламентом Берліна. В парламенті Берліна десь 150 мандатів і рішення вони приймають тільки стосовно Берліна.
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07.03.2023 16:28 Відповісти
Мабудь і українською мовою не спілкуется
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07.03.2023 12:57 Відповісти
В любого політика повинен бути спонсор. Навіть з самого початку кар'єри. Хто надолужив цю «українську біженку» іти в політику? Емігранти, в любій країні, в першу чергу зайняті виживанням. Н
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07.03.2023 13:02 Відповісти
Українці -ті хто живе в Україні. А ця - просто насєлєніє, якому від народження держава Україна подарувала синій паспорт з тризубом.
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07.03.2023 13:03 Відповісти
Ну ви і злі.
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Вiд Матвiя 7:16
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07.03.2023 13:06 Відповісти
Ну то такі плоди були з донбасу
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07.03.2023 13:23 Відповісти
Що вже всі наїлися
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07.03.2023 13:26 Відповісти
сміттєва новина - на 17 секунд
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07.03.2023 13:12 Відповісти
Cечас в 3-х часовых(по Баку) новостях тв.Россия показали Путина.Этот двойник даже на предыдущего двоника ВООБЩЕ НЕ ПОХОЖ.Кто там во власти ? Калантаряно -Мишустяны (по матери)???Которые оружие в АхырБах(Конец Смотрящего=Конец Пакровского собора)Карабах посылают??
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07.03.2023 13:17 Відповісти
Это не страна, а оккупационная зона до сих пор, что всякие иностранцы депутатами могут становится? Ой, погодите-ка, агрохімія..
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07.03.2023 13:43 Відповісти
Це все неважливо. Головне, щоб людина порядною була. Якщо очередні актори - інша справа.
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07.03.2023 14:58 Відповісти
Понабирают по объявлению всяких не красивых баб. А потом Украине расхлёбывать.
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07.03.2023 15:52 Відповісти
сподівання що вона не така як та криклива зі штатів,
що блокувала допомогу Україні
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07.03.2023 22:37 Відповісти
 
 