Німеччині не вистачає танків для сил найвищого рівня боєготовності НАТО, - Spiegel
Бундесвер не в змозі виконати свої зобов’язання перед оперативно-тактичними силами НАТО надвисокого рівня готовності (VJTF) або ж виконує їх зі значними викривленнями.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Бундесвер вже кілька років готується до участі в VJTF цього року. Проте через нові проблеми з танками Leopard 2 військам доводиться знову збирати системи озброєння по всій країні.
Для міністра оборони Бориса Пісторіуса, який з моменту вступу на посаду неодноразово підкреслював, що Берлін є надійним партнером в рамках альянсу, ця новина пролунала дуже невчасно.
Як з'ясувалося, танковий батальйон 393, який наразі надає частину німецьких сил для VJTF НАТО, бореться зі значними поломками основних бойових танків Leopard 2 A7. У разі надзвичайної ситуації об'єднання повинно фактично мати щонайменше 30 надсучасних бойових машин, доступних протягом кількох днів для швидкого військового реагування альянсу на можливі напади. Принаймні, це те, що Німеччина пообіцяла НАТО.
Однак, як свідчать цифри, цієї мети досягти не вдасться. Натомість з'єднанню з Тюрингії, яке готувалося до місії VJTF щонайменше два роки, доведеться в екстреному порядку позичати танки в інших частинах, щоб виконати обіцянки. Саме це збирання матеріалу, яке у військах недвозначно назвали "динамічним управлінням наявністю", Бундесвер насправді хотів припинити для виконання завдань НАТО. Натомість підрозділи, призначені для VJTF, мають бути повністю забезпечені матеріальними засобами.
Згідно з внутрішньою інформацією німецької армії, лише 20 з приблизно 40 танків батальйону з Тюрингії є справними. У січні так званий "чистий статус" був ще нижчим і становив лише 17 бойових танків Leopard 2. У документі також робиться прогноз на наступний рік, який не виглядає особливо райдужним. Планувальники не очікують, що батальйон зможе самостійно забезпечити 30 танків Leopard 2, обіцяних НАТО до кінця 2023 року.
Нові проблеми є досить незручними для Німеччини. VJTF, яку також часто називають передовим загоном альянсу, вважається доказом того, що альянс може ефективно реагувати на агресію з боку Росії. Той факт, що Бундесвер, який роками готувався до цього завдання, слабкий саме тут, знову підживлює сумніви в надійності німців. VJTF передбачають 8 тисяч солдатів, і в надзвичайній ситуації вони повинні бути готові до розгортання протягом декількох днів.
"Зобов'язання VJTF можуть бути виконані лише за допомогою танкового батальйону 104", - йдеться у внутрішньому документі Бундесверу. Цей підрозділ дислокується в Баварії, тому в надзвичайній ситуації танки доведеться передислокувати звідти до Тюрингії.
У колах Бундесверу говорили, що ситуація більш ніж незручна. Тим не менш, Бундесвер може виконати свої зобов'язання перед НАТО, доклавши чимало зусиль. На озброєнні армії наразі перебуває 40 оперативних моделей Leopard 2 A7V, а це означає, що 30 можуть бути виділені для НАТО в разі потреби.
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Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.
Гарантийный срок эксплуатации ядерного заряда в российской баллистической ракете - 10 лет, а затем боеголовку надо отправлять на завод, так как в ней необходимо менять плутоний. Ядерное оружие - дорогое удовольствие, требующее содержания целой индустрии по постоянному обслуживанию и замене зарядов.
Почему "до 1997 года"? Потому что еще Горбачев прекратил изготовление новых ядерных зарядов, а у последних старых советских зарядов гарантийный срок эксплуатации закончился в 90-х. При Горбачеве в СССР было полностью свернуто производство оружейного урана и оружейного плутонии, это как раз правда.
Чтобы не было соблазна делать новые ядерные заряды для баллистических ракет, американцы заключили с руководством Минатома РФ "очень выгодную" сделку (на 20 лет!). Американцы покупали оружейный уран из российских старых боеголовок (обещали затем купить и плутоний), а взамен были остановлены российские реакторы, вырабатывающие оружейный плутоний. "Минатом России: основные вехи развития атомной отрасли": "1994 - Принятие Правительством Российской Федерации решения о прекращении выработки оружейного плутония".
В России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с неработающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. Да и позволят ли РФ американцы запустить вновь реакторы для получения высокообогащенного оружейного плутония? Россия поставила уникальный эксперимент по разрушению техносферы современного техногенного общества, при сегодняшнем режиме техносфера тает на глазах, общество теряет технологии, инфраструктуру, и главное - людей способных работать не продавцами или охранниками. РФ вполне закономерно превратилась из страны обладающей ядерным оружием, в страну потенциально способную им обладать, статус изменился с реальной сверхдержавы на статус потенциальной сверхдержавы, а это принципиально меняет российские отношения с другими странами.
Почему с РФ церемонились до недавнего времени, а не прихлопнули в конце 90-х? После истечения гарантийного срока эксплуатации ядерные заряды способны еще некоторое время взорваться. Пусть это будут не взрывы той мощности, на которую они были рассчитаны ранее, но если снесет несколько кварталов в Нью-Йорке и погибнут сотни тысяч человек, тогда американскому правительству придется объясняться. Поэтому американскому министерству энергетики американское правительство выделило самые мощные суперЭВМ, официально объявив - для моделирования учеными процессов деградации в ядерных зарядах, единственное, о чем "позабыли" сообщить СМИ, что собирались моделировать процессы деградации не в американских зарядах, а в российских. Игра стоила свеч и на эти цели денег не жалели, американская элита хотела знать точно - когда гарантированно не взорвется ни одна российская ядерная боеголовка. Ученые дали ответ, и когда расчетное время подошло, американская политика в отношении России стала постепенно меняться столь же принципиально, как и российский ядерный статус.
Тем временем, Россия прекратила производство оружейного плутония. Железногорске был закрыт последний из существующих в России реакторов такого типа. Он производил плутоний последние полвека. Специально для его обслуживания в СССР был создан закрытый город Красноярск-26, позднее переименованный в Железногорск.
Железногорский горно-химический комбинат был уникальным атомным предприятием, не имеющим аналогов в мире. Его производственные цеха располагались глубоко под землей.
Но, даже, если бы ядерный щит России каким-то чудом уцелел и не свернули бы производство ядерного плутония, то все равно в технической плане РФ безнадежно отстала от своих ближайших конкурентов. К примеру, американский ядерный потенциал уже давно на треть превзошел российский ядерный фейк. США на треть превосходят Россию по числу развернутых баллистических ракет дальнего действия, пусковых установок к ним и ядерных боеголовок.
Российский же ядерный потенциал оказался ниже уровня Договора о сокращении наступательных вооружений, вступившего в силу в феврале 2011 года. В том, что РФ сможет подтянуть свой потенциал под этот потолок за следующие 10 лет, эксперты сомневаются.
Как известно, в США принята программа модернизации малозаметных стратегических бомбардировщиков В-2, в результате которого американцы будут оснащены новейшей РЛС с активной ФАР, имеющей фантастические возможности по обнаружению малогабаритных мобильных наземных целей, и способны будут принимать на борт до 80 управляемых авиабомб с системой наведения GPS. То есть за один вылет «невидимка» сможет уничтожить до нескольких десятков мобильных целей, по боевому маршруту которого в руинах будут лежать уничтоженные пусковые установки ракет, РЛС и ангары самолетов. Поистине здесь будет уместна поговорка в несколько измененном виде - «Как Мамай пролетел»
Что касается Ту-160, то исполинские размеры этого самолета превращают каждый его полет в некоторое подобие старта американского космического челнока Space Shuttle. Неслучайно почти каждый самолет этого типа имеет свое почетное название как боевой корабль военного флота. Бомбардировщик массой 275 тонн берет на борт 150 тонн топлива. Подготовка самолета к полету, заправка топливом и подвеска вооружения занимает несколько часов, и во время этого процесса возле самолета стоит рой специальных машин обслуживания. Конечно же, в час Х эти самолеты станут легкой мишенью.
В старом советском анекдоте дети хвастаются у кого какие игрушки есть. Ваня рассказал о плюшевом мишке, Таня хвалится новой куклой Барби, а сынок алкаша, слушая их с завистью, вдруг разразился тирадой: - А у меня.. Да мой.. Да я вам всем носы расквашу...!
Вот точно также сегодня ведет коленопреклоненный электорат Путина. Нанолидеру больше нечего предложить обществу, президент РФ не может объяснить россиянам, почему он платит дань Кадырову, а теракты на Кавказе не утихают, почему провалился его проект Сколково, почему русские обгадились с проектом Суперджет-100 и мн. др. Стерхи и амфоры Аладдина плебс не впечатляют. Победобесия с колорадскими шарфами тоже выдыхаются и требуется некий подхлест. И тут, такое щастье - Украина.
Но захватить за три дня не вышло, а ***** отхватить получилось. Ну как то так.
Получается что бундесинтересы старой торговки сардельками и по совместительству пламенной тельмановки усиленно работавшей на Штази и учитывавшей интересы своего фроинд Владимира, заключались в разоружении Германии, отмывании путинского бабла, ликвидации НАТО и создания энергетической зависимости ЕС от Параши.
можна хімарсів прикупити