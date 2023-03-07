Німеччині не вистачає танків для сил найвищого рівня боєготовності НАТО, - Spiegel

Бундесвер не в змозі виконати свої зобов’язання перед оперативно-тактичними силами НАТО надвисокого рівня готовності (VJTF) або ж виконує їх зі значними викривленнями.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Бундесвер вже кілька років готується до участі в VJTF цього року. Проте через нові проблеми з танками Leopard 2 військам доводиться знову збирати системи озброєння по всій країні.

Дивіться: Український дрон-камікадзе залітає у відкритий люк ворожого танку, що рухається по дорозі. ВIДЕО

Для міністра оборони Бориса Пісторіуса, який з моменту вступу на посаду неодноразово підкреслював, що Берлін є надійним партнером в рамках альянсу, ця новина пролунала дуже невчасно.

Як з'ясувалося, танковий батальйон 393, який наразі надає частину німецьких сил для VJTF НАТО, бореться зі значними поломками основних бойових танків Leopard 2 A7. У разі надзвичайної ситуації об'єднання повинно фактично мати щонайменше 30 надсучасних бойових машин, доступних протягом кількох днів для швидкого військового реагування альянсу на можливі напади. Принаймні, це те, що Німеччина пообіцяла НАТО.

Також дивіться: Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T. ФОТОрепортаж

Однак, як свідчать цифри, цієї мети досягти не вдасться. Натомість з'єднанню з Тюрингії, яке готувалося до місії VJTF щонайменше два роки, доведеться в екстреному порядку позичати танки в інших частинах, щоб виконати обіцянки. Саме це збирання матеріалу, яке у військах недвозначно назвали "динамічним управлінням наявністю", Бундесвер насправді хотів припинити для виконання завдань НАТО. Натомість підрозділи, призначені для VJTF, мають бути повністю забезпечені матеріальними засобами.

Згідно з внутрішньою інформацією німецької армії, лише 20 з приблизно 40 танків батальйону з Тюрингії є справними. У січні так званий "чистий статус" був ще нижчим і становив лише 17 бойових танків Leopard 2. У документі також робиться прогноз на наступний рік, який не виглядає особливо райдужним. Планувальники не очікують, що батальйон зможе самостійно забезпечити 30 танків Leopard 2, обіцяних НАТО до кінця 2023 року.

Читайте також: Німеччина є найбільшим донором України в Європі, - Шольц

Нові проблеми є досить незручними для Німеччини. VJTF, яку також часто називають передовим загоном альянсу, вважається доказом того, що альянс може ефективно реагувати на агресію з боку Росії. Той факт, що Бундесвер, який роками готувався до цього завдання, слабкий саме тут, знову підживлює сумніви в надійності німців. VJTF передбачають 8 тисяч солдатів, і в надзвичайній ситуації вони повинні бути готові до розгортання протягом декількох днів.

"Зобов'язання VJTF можуть бути виконані лише за допомогою танкового батальйону 104", - йдеться у внутрішньому документі Бундесверу. Цей підрозділ дислокується в Баварії, тому в надзвичайній ситуації танки доведеться передислокувати звідти до Тюрингії.

Також читайте: Через допомогу Україні між Німеччиною та Польщею виникла напруженість, - Bloomberg

У колах Бундесверу говорили, що ситуація більш ніж незручна. Тим не менш, Бундесвер може виконати свої зобов'язання перед НАТО, доклавши чимало зусиль. На озброєнні армії наразі перебуває 40 оперативних моделей Leopard 2 A7V, а це означає, що 30 можуть бути виділені для НАТО в разі потреби.