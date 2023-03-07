Харків повертає вуличне освітлення на центральні дороги міста, - Терехов

Харків повертається до освітлення вулиць у темну пору доби. Наразі йдеться про вмикання ліхтарів на центральних дорогах та найбільш завантажених вулицях.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже понад рік єдиним джерелом світла у темну пору доби в Харкові є, в основному, лише фари автомобілів.

"За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє. Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив він.

Терехов переконаний, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.

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