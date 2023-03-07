Харьков возвращает уличное освещение на центральные дороги города - Терехов

Харьков возвращается к освещению улиц в темное время суток. Речь идет о включении фонарей на центральных дорогах и наиболее загруженных улицах.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже более года единственным источником света в темное время суток в Харькове являются, в основном, только фары автомобилей.

"За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам трудно передвигаться по городу, когда темнеет. На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы достигли согласия что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, наиболее загруженные автомобильные пути. Сегодня уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме. Постепенно будем расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей", – отметил он.

Терехов убежден, что это шаг в правильном направлении, способствующий безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП.

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