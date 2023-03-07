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Новини Війна
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Ігнат про передачу систем Patriot Україні: Очікуємо найближчим часом

патріот

Збройні сили України поки не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав він.

Ігнат зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше - 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", - додав він.

Також читайте: Блащак не говорив, що Україна вже отримала Patriot - Міноборони Польщі

Автор: 

ППО (3274) США (23390) Ігнат Юрій (803) Patriot (327)


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Намутили однако,ну и правильно...
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07.03.2023 14:27 Відповісти
Та уже ж в Украине,зелупы? Или опять квартал ный вброс для любителей шашлыков и кацапского первого мая?)
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07.03.2023 15:31 Відповісти
 
 