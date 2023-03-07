4 167 0
РосЗМІ повідомляють про новий обмін полоненими
Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
За даними Міноборони РФ, з підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців.
Наразі українська сторона про обмін не повідомила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль