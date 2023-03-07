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Новини Обмін полоненими Війна
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РосЗМІ повідомляють про новий обмін полоненими

полонені

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

За даними Міноборони РФ, з підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців.

Наразі українська сторона про обмін не повідомила.

Читайте: З початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 38 обмінів полонених. ІНФОГРАФІКА

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