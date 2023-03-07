УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5506 відвідувачів онлайн
Новини Війна Санкції ЄС
3 553 8

ЄС запроваджує санкції проти російських військових командирів Кузнецова й Ібатуліна, причетних до зґвалтувань в Україні

армия,рф

Європейський союз 7 березня запровадив санкції проти дев’яти людей і трьох організацій, яких визнав відповідальними за сексуальне насильство та інші порушення прав жінок. Це перший випадок застосування блоком подібних обмежень.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомила агенція Reuters, що ознайомилась із рішенням ЄС до його офіційної публікації, наміченої на 8 березня.

Серед іншого, санкції будуть запроваджені проти двох поліцейських із Москви, двох представників "Талібану" та посадовців у М'янмі та Південному Судані. Обмеження стосуватимуться й іранської в’язниці Гарчак, де утримують жінок.

Також у "чорному списку" вказані двоє російських військових командирів, які беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, - Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін. Обох називають причетними до актів сексуального насильства та зґвалтувань проти цивільних українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща вважає, що десятий пакет санкції ЄС проти Росії занадто м’який, - Моравецький

"Запроваджуючи ці санкції, ми надсилаємо чіткий сигнал злочинцям, що їм не зійдуть з рук їхні злочини. Ці жахливі, нелюдські дії мають наслідки. Це також послання жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не перебували", - прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів, якими володіють підсанкційні особи, а також заборону на в'їзд до ЄС. Місцевим компаніям також заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

Як зазначає Reuters, це перший випадок, коли ЄС запровадив пакет санкцій проти осіб, винних у сексуальному насильстві. Для цього у 2020 році він ухвалив спеціальний санкційний режим для порушників прав людини.

Автор: 

армія рф (17821) санкції (12104) Євросоюз (13656)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч щось ! Подяка.
показати весь коментар
07.03.2023 17:39 Відповісти
Звісно - тепер їх в Лувр пускати не будуть...
показати весь коментар
07.03.2023 19:00 Відповісти
Санкції бл*дь...ну тепер то вони точно будуть відповідати за свої злочини
показати весь коментар
07.03.2023 17:42 Відповісти
Ще й прізвисько таке, їбатулін...
показати весь коментар
07.03.2023 17:55 Відповісти
Сумніваюся, що у цих злидарів є майно чи кошти в країнах ЄС, відтак, чхати їм на санкції. Сидять у своїй паРаші, мають якесь житло, на бухло та комуналку вистачає, а більшого їм і не треба.
показати весь коментар
07.03.2023 19:00 Відповісти
Яке надважливе покарання!!! Ви, під@ри, ще скільки часу будете дивитися, як наших людей вбивають? Уй@бки нічим не краще за кацапню!!!
показати весь коментар
07.03.2023 20:00 Відповісти
Да уж, наказали, так наказали. Давно уже пора организовать команду "охотников за головами", которые бы отлавливали их и ... "по закону военного времени".
показати весь коментар
07.03.2023 20:51 Відповісти
********, б..ть.. Даже фамилия говорит сама за себя.
показати весь коментар
07.03.2023 21:13 Відповісти
 
 