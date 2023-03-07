УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5431 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 278 66

Взяття Бахмуту відкриє Росії дорогу до Слов’янська та Краматорська, - Зеленський

зеленський

Російські війська матимуть "відкриту дорогу" для захоплення ключових міст на Донбасі, якщо їм вдасться окупувати Бахмут.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це тактика для нас. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Ось чому там стоять наші хлопці", – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що мотивація України утримувати місто дуже відрізняється від цілей Росії. РФ, за його словами, Бахмут потрібен для "хоч якоїсь перемоги", нехай навіть маленької і нехай навіть ціною руйнування міста і вбивства всіх мирних жителів, які там перебувають.

Зеленський вважає, що якщо Росія зможе поставити свій "прапорець" над Бахмутом, це допоможе мобілізувати суспільство РФ, щоб створити ідею про те, що у них нібито "потужна армія".

При цьому він наголосив, що для України важливо не допустити оточення угруповання Сил оборони у Бахмуті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посилення оборони Бахмуту було одноголосно підтримано Ставкою, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Краматорськ (684) Бахмут (1562) Слов’янськ (630)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
А можна було тримати Чонгар, хоча би не розмінувати його і не було б відкритої дороги до Азовського моря, Енерогодару, фактично півдня України і багатостраждального Маріуполя. Але хтось виришів по - іншому і цей хтось сьогодні корчить із себе стратега-патріота.
показати весь коментар
07.03.2023 21:30 Відповісти
+22
З Зелею все ясно. Все згідно з Оманськими домовленносями.
показати весь коментар
07.03.2023 21:28 Відповісти
+20
А хто ж їм відкрив туди дорогу, розмінувавши, наприклад, Чонгар?
Чи не той не лох, який здав лукашенкові операцію по захопленню вагнерівців? А може той лох, який відсунув наших військових з відвойованих у ворога позицій, починаючи з 14 року, бо уявив себе великим миротворцем?
показати весь коментар
07.03.2023 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То підкиньте зброі на Донбас -- бо продавлюють .
показати весь коментар
07.03.2023 21:27 Відповісти
Зброя, звичайно, потрібна і побільше її але не треба паніки. Згідно з мапами DeepState ворог досягає вже незначних успіхів за добу і якщо десь і продавлює, то несе набагато більші втрати і виснажує свій потенціал
показати весь коментар
07.03.2023 21:31 Відповісти
Чого вони долазять до наших окопів - бо немає чим іх накрити за 1-2 км від лініі фронту .
показати весь коментар
07.03.2023 21:39 Відповісти
Тому і Зе треба менше язиком чесати, а шукати білим світом мінометні міни, бо не на одне НАТО треба сподіватися, а ще є сотні країн, які зберігають та можливо готові торганути цими мінами.
показати весь коментар
07.03.2023 21:58 Відповісти
Пакистан обіцяв підкинути - але коли .
показати весь коментар
07.03.2023 22:01 Відповісти
Білим світом кажете. У 21 році міністр оборони закупив у оборон прома аж цілих 80 мінометів на все ЗСУ. Ось ці покидьки та подонки зараз відсилають неукомплектовані зброєю, згідно уставу, бригади та батальони просто на загибель. А верещук тим часом набирає керівництво криму після звільненя останнього. Набирають повний штат і всім потрібно платит зарплатні. Суки кончені всі - зеленський і всі зелені.
показати весь коментар
07.03.2023 23:09 Відповісти
именно этого и добиваются рашисты - чтобы ВСУ под Бахмутом стало тратить накапливаемые стратегические резервы, предназначенные для контрнаступления.
показати весь коментар
07.03.2023 21:54 Відповісти
Треба більше снарядів від Заходу і все наладиться .
показати весь коментар
07.03.2023 21:58 Відповісти
Надо благодарить за что дают. Основная проблема в том что у самого Запада не так уж много снарядов. Только-только стали увеличивать производство. Проснулись.
Они не будут поставлять снаряды из своих арсеналов, в ущерб собственной безопасности.
показати весь коментар
07.03.2023 22:05 Відповісти
В них віиська заточені на авіацію - ракети -- артилерія в них вже не в фаворі .
показати весь коментар
07.03.2023 22:09 Відповісти
Така ж сама проблема і в рашистів і слідом за горами трупами пригожина, який і досі не випросив снаряди це підтверджуює і західна розвідка. Тож снарядний голод не минув обидві сторони, але Захід вже працює над збільшенням виробництва снарядів та їх спільну закупівнл, а ворога поки що киданув Китай у самий вирішальний для нього момент і в нього немає надії отримати снаряди.
показати весь коментар
07.03.2023 22:13 Відповісти
возможно.
но в одном у них пока что все таки есть преимущество - численный перевес.
пока что.
за счет него они и продавливают оборону заваливая трупами.
показати весь коментар
07.03.2023 22:19 Відповісти
Співідношення втрат ворога до наших 5 до 1 на нашу користь - запорука нашої перемоги і з часом не тільки зведе на нівець чисельну перевагу, а і прорідивши живу силу ворога ми зможемо піти у контрнаступ вже самим маючи чисельну перевагу.
показати весь коментар
07.03.2023 22:22 Відповісти
да, возможно.
не удивлюсь совершенно если путинская банда решит сжечь всю рф в топке войне с Украиной.
они же не могут проиграть! их проигрыш, это очень быстра смерть режима. смерть путина, смерть многих его дружков и прихлебателей.
а судя по тому как безропотно и покорно лапотные идут на убой, мозги им промыли основательно. многие из них тоже считают что проиграть не могут!
все они проиграют, конечно.
но будет кровавая баня, море крови.
показати весь коментар
07.03.2023 22:32 Відповісти
Так і дадуть йому кацапи себе вбити. Можливо він спить і бачить, як від добиває останнього кацапа на Україні, але реальність виявилась зовсім протилежною - вони не хочуть вмирати за ху#ла та олігархів і тільки і бунтують та тікають з полю бою, щоб врятувати своє нікчемне життя. Сотні тисяч чмобіків тільки зривають наступ, відмовляючимь іти у бій. А росія має чудовий досвід грандіозно і з пафосом програвати війни всуху після Афганістану. Тільки і будуть мовчати кацапи у ганчірку, як ху#ло буде і Крим з Добасом залишати, а з ура-патріотами швидко розбереться розгвардія - одного відлупцюють дубинками, посядть в автозак і вони розбіжаться тільки так, а путін буде сто років жити і правити холопами, які не встануть з колін
показати весь коментар
07.03.2023 22:41 Відповісти
стратег однако...
показати весь коментар
07.03.2023 21:27 Відповісти
З Зелею все ясно. Все згідно з Оманськими домовленносями.
показати весь коментар
07.03.2023 21:28 Відповісти
А можна було тримати Чонгар, хоча би не розмінувати його і не було б відкритої дороги до Азовського моря, Енерогодару, фактично півдня України і багатостраждального Маріуполя. Але хтось виришів по - іншому і цей хтось сьогодні корчить із себе стратега-патріота.
показати весь коментар
07.03.2023 21:30 Відповісти
"Це тактика для нас. Ми розуміємо, що після розмінування Чонгару рашисту буде відкрита дорога до окупації Півдня України , але оманський "гешефт" з рашистом (домовленості ) ми вимушені виконувати позаяк біля голови"зе лідора"дуло рашистського фсб .під назвою"козир".котрий в курсі про оманський шешефт на котрому висить "зе лідор" і у випадку відмови виконувати "домовленості .котрі досягнутиі в Омані.він вистрілить "зелідору" тим.що знає прямо в "зелену макітру"
показати весь коментар
07.03.2023 21:35 Відповісти
крім стратега ще й тактик
»це тактика для нас». , блазень..
показати весь коментар
07.03.2023 21:35 Відповісти
Мовчав би краще недолугий...
показати весь коментар
07.03.2023 21:32 Відповісти
А хто ж їм відкрив туди дорогу, розмінувавши, наприклад, Чонгар?
Чи не той не лох, який здав лукашенкові операцію по захопленню вагнерівців? А може той лох, який відсунув наших військових з відвойованих у ворога позицій, починаючи з 14 року, бо уявив себе великим миротворцем?
показати весь коментар
07.03.2023 21:35 Відповісти
Не погоджуюсь і з другим абзацем. Російське суспільство підтримувало війну лише до тих пір, поки за них воював хто завгодно, а не самі пересічні росіяни чи їх діти- контрактники, зеки-смертники пригожина, яких їм не шкода, а коли почалася мобілізація, то підтрика війни одразу зникла як і літери Z по всій країні і вчорашнє Z-бидло кинулося штурмувати казахський кордон, сховалося чи відкуплялося від військомату і з тих часів їх суспільство вже ніщо не зможе мобілізувати
показати весь коментар
07.03.2023 22:05 Відповісти
У обороні Бахмуту є величезний військовий смисл і він неймовірно простий - Бахмут - це чудова м'ясорубка, і стіни Бахмуту чудово допомагають перемелювати наступальний потенціал ворога після чого він вже не зможу наступати. Є і політичний смисл - наша рішучість нищити ворога та наш успіх у знищенні десятків тисяч ворожих солдат сприяє збільшенню нашої військової підтримки Заходом
показати весь коментар
07.03.2023 22:27 Відповісти
Таке полуоточення, що його так і не оточили і це факт, а на перемелювання ворожого м'яса це полукільце аж ніяк не впливає - ворога чудово знищують там з усіх сторін і співідношення втрат 1 до 5 говорить лише про вигідну позицію, бо в цьому допомагають стіни міста-фортеці. А знищити ворога без втрат неможливо і головне що наші втрати набагато менше і не факт що стануть меншими за межами-міста фортеці тож такі втрати можна називати неминучими та допустимими, а вибір міста для оборони цілком доцільними
показати весь коментар
07.03.2023 22:52 Відповісти
А якже ж тоді це розуміти:

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне



Це такий у них рівень військової аналітики?
показати весь коментар
07.03.2023 21:37 Відповісти
Вони недолугі у США і після війни Зеля їм курс відкриє Війскового містецтва !
показати весь коментар
07.03.2023 21:40 Відповісти
нє,ну ви порівняли,"якогось"там Остіна і нашого Хенералісімуса...
показати весь коментар
07.03.2023 21:47 Відповісти
вони в своїх військових концепціях не розглядають відступ як катастрофу, це в них тактична операція яка повинна покращити становище
показати весь коментар
07.03.2023 23:23 Відповісти
зелений піdор, а до яких міст відкрив дорогу кацапам твій "мосчний мєнєджєр" дєрьмак? якщо назвати лише маріуполь, можеш чесно розказати про це у своєму чєрговому ублюдочному відосику родичам загиблих мешканців (маріуполя)? тим більше, що, вони за тебе, недолугого, у більшости проголосували? слабо, зелений піdор?
показати весь коментар
07.03.2023 21:38 Відповісти
зачем тогда сыров сдал соледар?
показати весь коментар
07.03.2023 21:40 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 21:42 Відповісти
какова стратегическая ценность Соледара?
иногда надо отступить чтобы в итоге победить.
у многих депрессняк после Соледара, особенно на фоне Харькова и Херсона.
У противника численное приемущество - просто так прочь его не погнать.
нужно время, силы и терпение.
показати весь коментар
07.03.2023 21:57 Відповісти
і людські життя теж нужні.
а могли би так Чонгар обороняти, які в голові зелені вітри не дули
показати весь коментар
07.03.2023 22:00 Відповісти
Головне, що віддаючи життя ми забираємо набагато більше життів ворога і такого співвідношення наших втрат до втрат ворога як зараз на фронті достатньо, щобу зупинити та перемогти ворога
показати весь коментар
07.03.2023 22:15 Відповісти
Пане президенте, бережіть нашиих, і ваших захисників. Слава захисникам України!
показати весь коментар
07.03.2023 21:42 Відповісти
Лицемір. Відкрита дорога - це зданий південь та розмінований Чонгар, це не зірвані мости на напрямах удару, про які детально попередили американці ще в січні 22р.
І війне все не спише...і єрмак не врятує, скорше навпаки
показати весь коментар
07.03.2023 21:46 Відповісти
"Геніальна" думка!
показати весь коментар
07.03.2023 21:51 Відповісти
А якщо вивести ЗСУ із Гостомеля, то це відкриває кацапам дорогу на Київ.
А якщо не підірвати Антонівський міст, то це відкриває кацапам дорогу на Херсон, Миколаїв і Одесу.
А якщо призначити головою сбу друга дитинства Ванюшу Бакланова, то взагалі можна здати країну...
Да, Зєля?
показати весь коментар
07.03.2023 21:52 Відповісти
Чотириразовий ухилянт від служби визначає стратегію оборони?
показати весь коментар
07.03.2023 21:54 Відповісти
Там далі немає ніякої відкритої дороги. Суцільний укріпрайон
показати весь коментар
07.03.2023 21:55 Відповісти
Так скільки наших вже там загинуло ?
При чому найкращих...
показати весь коментар
07.03.2023 21:59 Відповісти
А як інакше зупинити ворога, як не самим зазнавши втрат? До того ж на кожного нашого втраченого бійця ворог втратив в 5-7 разів більше і це виснажує його наступальний потенціал. Ворог нікуди не дінеться, тож рано чи пізно його потрібно зупиняти любою ціною і далеко не факт, що за межами Міста-фортеці наші втрати були б менші
показати весь коментар
07.03.2023 22:09 Відповісти
У вас є дані у втратах - певно ні.
Тому визначити що там і як ми не можемо.
Про ціну треба було думати в 2019.
показати весь коментар
07.03.2023 22:13 Відповісти
СNN надає дані про втрати, підтверджені розвідкою у свпівідношенні 1 до 5 на нашу користь. Цього достатньо, щоб зупинити ворога та перемогти. А зараз вже пізно та і ніколи думати, треба добивати рашистів
показати весь коментар
07.03.2023 22:17 Відповісти
Ты местный замполит что ли? Куда ни глянь - везде твои сообщения, какие у врага большие потери и как у них плохо, а у нас намного лучше.
показати весь коментар
07.03.2023 22:25 Відповісти
Короче, крикун клавиатурный.
показати весь коментар
07.03.2023 22:32 Відповісти
И много орденов заработал уже? Хотя конешно ты для себя тепленькое место на этой войне нашел...
Вспомнил анекдот старый:
- Ой, Лев Моисеич, где это вы потеряли руку?
- На войне!
- Да вы шо - были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили...
показати весь коментар
07.03.2023 22:49 Відповісти
Не знаю, скільки саме ми втратили у Бахмуті. Але приблизні загальні втрати з початку війни можна подивитися ось тут:

https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War#Total_casualties

Цифри вражають...
показати весь коментар
07.03.2023 22:32 Відповісти
Я в 2014 еще пригодился, а сейчас пойду в окоп уже тогда, когда оттуда вынесут пулеметчика пулеметчика Ермака и второго номера - Зеленского на белых простынях.
показати весь коментар
07.03.2023 22:57 Відповісти
Сразу за Бахмутом, километрах в 6-ти, перед высотами Часова Яра протекает канал Днепр-Донбасс и болотистая низменность со ставками. Вот оборонятся из Часова Яра можно очень успешно, имея такое выгодное для себя предполье. Но меня настораживает, что Главный стрех сказал, что дальше дорога открыта. Б***н, так может там еще и окопы не начинали копать и кроме арты там никого нет?
показати весь коментар
07.03.2023 22:38 Відповісти
ВЗЯТТЯ ЧОНГАРУ ВІДКРИВАЄ РОСІЯНАМ ДОРОГУ НА ЗАХОПЛЕННЯ ВСЬОГО ПІВДНЯ УКРАЇНИ
показати весь коментар
07.03.2023 23:14 Відповісти
Є правдоподобна версія, що як би в Маріуполі при владі були Слуги народу, то кацапи його б не зруйнували вщент, так було з містами на Півночі України, де СН мали більщість у містах, ті міста не зазнавали великих руйнувань чи взагалі залищалися цілими.
показати весь коментар
07.03.2023 23:17 Відповісти
Причины успехов ВСУ в этом году были достигнуты благодаря маневренным действиям и быстрыми и неожиданными ударами в разных местах растянутого фронта по кацапам, которые к такому виду боевых действий оказались совершенно неготовы.
Яркий пример - Херсон. Предательски отданный в начале и возвращенный сейчас.
В глухой стационарной обороне мы понесли самые большие потери - Мариуполь.
Теперь приняли их правила игры и в Бахмуте, позволив им делать то, что они только и умеют - сносить все перед собой артиллерией и заваливать окопы пехотным мясом. Причем начала массовых протестов в Рашке не видать и бараны идут на мясокомбинат.
Из истории войн много примеров, когда уклоняясь от прямого сражения малочисленная армия отступая заставляла более сильного противника растягивать свой фронт и пути снабжения и изматывала его неожиданными ударами в самые уязвимые места.
Классика жанра - Кутузов даже Москву отдал, но армию сберег. А Наполеон одну зиму не пережил!
Я думаю что рановато нам устраивать генеральное сражение вроде Курской битвы - дождаться бы тяжелого вооружения, чтобы хотя на одном участке фронта создать паритет в количестве и тогда взять победу качеством.
Но, маємо шо маємо! Хоч воно і зелене, та бачили очі шо брали! А тепер бачимо великий іллюзіон - магічне перетворення уклоніста в великого маршала! Прям український Копперфільд!
показати весь коментар
07.03.2023 23:18 Відповісти
Це попередження чи застереження?
показати весь коментар
07.03.2023 23:23 Відповісти
 
 