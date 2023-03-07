Взяття Бахмуту відкриє Росії дорогу до Слов’янська та Краматорська, - Зеленський
Російські війська матимуть "відкриту дорогу" для захоплення ключових міст на Донбасі, якщо їм вдасться окупувати Бахмут.
Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Це тактика для нас. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Ось чому там стоять наші хлопці", – пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що мотивація України утримувати місто дуже відрізняється від цілей Росії. РФ, за його словами, Бахмут потрібен для "хоч якоїсь перемоги", нехай навіть маленької і нехай навіть ціною руйнування міста і вбивства всіх мирних жителів, які там перебувають.
Зеленський вважає, що якщо Росія зможе поставити свій "прапорець" над Бахмутом, це допоможе мобілізувати суспільство РФ, щоб створити ідею про те, що у них нібито "потужна армія".
При цьому він наголосив, що для України важливо не допустити оточення угруповання Сил оборони у Бахмуті.
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Они не будут поставлять снаряды из своих арсеналов, в ущерб собственной безопасности.
но в одном у них пока что все таки есть преимущество - численный перевес.
пока что.
за счет него они и продавливают оборону заваливая трупами.
не удивлюсь совершенно если путинская банда решит сжечь всю рф в топке войне с Украиной.
они же не могут проиграть! их проигрыш, это очень быстра смерть режима. смерть путина, смерть многих его дружков и прихлебателей.
а судя по тому как безропотно и покорно лапотные идут на убой, мозги им промыли основательно. многие из них тоже считают что проиграть не могут!
все они проиграют, конечно.
но будет кровавая баня, море крови.
»це тактика для нас». , блазень..
Чи не той не лох, який здав лукашенкові операцію по захопленню вагнерівців? А може той лох, який відсунув наших військових з відвойованих у ворога позицій, починаючи з 14 року, бо уявив себе великим миротворцем?
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне
Це такий у них рівень військової аналітики?
иногда надо отступить чтобы в итоге победить.
у многих депрессняк после Соледара, особенно на фоне Харькова и Херсона.
У противника численное приемущество - просто так прочь его не погнать.
нужно время, силы и терпение.
а могли би так Чонгар обороняти, які в голові зелені вітри не дули
І війне все не спише...і єрмак не врятує, скорше навпаки
А якщо не підірвати Антонівський міст, то це відкриває кацапам дорогу на Херсон, Миколаїв і Одесу.
А якщо призначити головою сбу друга дитинства Ванюшу Бакланова, то взагалі можна здати країну...
Да, Зєля?
При чому найкращих...
Тому визначити що там і як ми не можемо.
Про ціну треба було думати в 2019.
Вспомнил анекдот старый:
- Ой, Лев Моисеич, где это вы потеряли руку?
- На войне!
- Да вы шо - были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили...
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War#Total_casualties
Цифри вражають...
Яркий пример - Херсон. Предательски отданный в начале и возвращенный сейчас.
В глухой стационарной обороне мы понесли самые большие потери - Мариуполь.
Теперь приняли их правила игры и в Бахмуте, позволив им делать то, что они только и умеют - сносить все перед собой артиллерией и заваливать окопы пехотным мясом. Причем начала массовых протестов в Рашке не видать и бараны идут на мясокомбинат.
Из истории войн много примеров, когда уклоняясь от прямого сражения малочисленная армия отступая заставляла более сильного противника растягивать свой фронт и пути снабжения и изматывала его неожиданными ударами в самые уязвимые места.
Классика жанра - Кутузов даже Москву отдал, но армию сберег. А Наполеон одну зиму не пережил!
Я думаю что рановато нам устраивать генеральное сражение вроде Курской битвы - дождаться бы тяжелого вооружения, чтобы хотя на одном участке фронта создать паритет в количестве и тогда взять победу качеством.
Но, маємо шо маємо! Хоч воно і зелене, та бачили очі шо брали! А тепер бачимо великий іллюзіон - магічне перетворення уклоніста в великого маршала! Прям український Копперфільд!