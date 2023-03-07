Взяття Бахмуту відкриє Росії дорогу до Слов’янська та Краматорська, - Зеленський

Російські війська матимуть "відкриту дорогу" для захоплення ключових міст на Донбасі, якщо їм вдасться окупувати Бахмут.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це тактика для нас. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Ось чому там стоять наші хлопці", – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що мотивація України утримувати місто дуже відрізняється від цілей Росії. РФ, за його словами, Бахмут потрібен для "хоч якоїсь перемоги", нехай навіть маленької і нехай навіть ціною руйнування міста і вбивства всіх мирних жителів, які там перебувають.

Зеленський вважає, що якщо Росія зможе поставити свій "прапорець" над Бахмутом, це допоможе мобілізувати суспільство РФ, щоб створити ідею про те, що у них нібито "потужна армія".

При цьому він наголосив, що для України важливо не допустити оточення угруповання Сил оборони у Бахмуті.

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