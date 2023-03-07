На Донбасі загинув командир батальйону 80-ї ОДШБ Андрій Луканюк. ФОТО
6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "34-річний Андрій Луканюк родом із села Годи – Добровідка Коломийського району на Івано-Франківщині. З 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.
У 2022 році майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий.
Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі"
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Ліна Костенко:
"Найнезабутніше з облич,
таке єдине, Боже, Боже!
Не плач, не муч його, не клич.
Він не обізветься. Не може.
Там ні печалі, ані сліз.
Ні дня, ні вечора, ні рання.
Його нема ніде. Він скрізь,
вже в остаточній формі існування."
недавно мудили журнашлюши заради піару Сирського злили фотки по яким можна легко визначити місцезнаходження
Але мусить бути протидія такому.
Ситуація все більше нагадує Азовсталь та Сівероденецьк - с кожним днем загиблих все більше, але ЗЄ не хоче відступу, щоб не впав його рейтинг.
Чим закінчилися такі попередні піар-оборони Головного Бубона України, вся пам`ятають - або відступ з великими втратами (майже панічне бігство), або оточення та полон тисяч бійців ЗСУ.
2. Вочевидь ЗЕлені ***** активно готуються до виборів одразу після війни поки конкуренти всі зачищені і медіа всі кастровані або випиляні.
Вже через 1-2 роки після війни ЗЄ нічого не світить.
А вот прямо одразу після війни - саме те. Тупо нема конкурентів, нема критики, нема компромату. Тобто за час війни вони повністю зачитисли собі політичне поле.
І тепер навіть, якщо ЗЄ прямо на вулицях почне гвалтувати жінок та вбивати дітей, Єдиний Телемарафон охлосу про це нічого не роскаже.
Страшно подумати, яка якість мешканців залишиться у моєму містечку після війни.
Завтра знову прощання
Чи Часів Яр теж не вартий? А що варте?
"Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід ЗСУ з Бахмута з тактичних міркувань. На фоні великих втрат росіян (йдеться вже про десятки тисяч 200-х окупантів на цій ділянці фронту.- ПУ) гине і чимало українських військових. Крім того оперативна обстановка для оборонців міста стає все більш загрозливою.
Позицію Залужного поділяє, як стверджує BILD, більшість бійців, які утримують Бахмут. Німецькі журналісти нагадують, що у грудні Зеленський назвав місто "фортецею". І доводи військових президент сприймати наразі начебто неготовий. "
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Спочивай з миром, Герой. Навічно в пам'яті..