На Донбасі загинув командир батальйону 80-ї ОДШБ Андрій Луканюк. ФОТО

6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "34-річний Андрій Луканюк родом із села Годи – Добровідка Коломийського району на Івано-Франківщині. З 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий.

Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув командир роти 80-ї ОДШБр капітан Созанський. ФОТО