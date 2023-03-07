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США вивчають інтеграцію передових західних ракет із українськими винищувачами, - Politico

міг

Американські військові розглядають можливість застосування удосконалених ракет класу "повітря-повітря" на літаках МіГ, які використовуються Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Офіційні особи США вивчають, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на літаках МіГ, які використовуються українськими військовими. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва.

Politico зазначає, що наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем. Якщо технічні складнощі будуть подолані, це стане першим випадком, коли Сполучені Штати нададуть можливість українській авіації використовувати ракети класу "повітря-повітря".

"Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не обговорюватимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямку", - сказав представник Міноборони США Гаррон Герн.

Також читайте: Впевнений, у нас буде два-три типи винищувачів, - Резніков

AIM-120 AMRAAM. Американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

В цілому ракети AMRAAM показали себе досить надійним та ефективним видом зброї. Ракета може застосовуватися по широкій номенклатурі цілей включаючи безпілотні літальні апарати та крилаті ракети, що підтверджено великою кількістю випробувань.

Також читайте: Два українські пілоти проходять оцінку навичок пілотування бойових літаків на базі у США, - NBC

Автор: 

крилаті ракети (1080) літак (2962)


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Топ коментарі
+8
Вот тут и пригодятся Миг-29 и Су-27 союзников с интегрированной западной авионикой. Да и наши Миг-29МУ1\2.
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07.03.2023 22:45 Відповісти
+2
Скільки можна вивчати, тут хлопці помирають, а ви теорією займається. Атамакс!!!
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07.03.2023 22:52 Відповісти
+2
Крайне важное решение, в 10 раз важнее, чем абрамсы с газотурбинными движками одноразовыми. С этими ракетами мы сможем сбивать кацапские низколетящие самолеты за 30-50км пуская ракеты, просто даже вслепую стреляя, ракета сами доведется на самолет, а получать разведку мы можем с земли от наших агентов и подкупленных орков. И не надо рисковать пэтриотами, подводя их практически вплотную к линии фронта.

Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
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07.03.2023 22:54 Відповісти
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Вот тут и пригодятся Миг-29 и Су-27 союзников с интегрированной западной авионикой. Да и наши Миг-29МУ1\2.
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07.03.2023 22:45 Відповісти
Да,но без Су-27, у дружественных Украине стран их нет.
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07.03.2023 22:55 Відповісти
Так, Су-27 немає. Майже. Проте є Су-30. В Індії.
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07.03.2023 23:04 Відповісти
Индия отстранилась от "конфликта", кроме "давайте все дружить" ничего от нее ждать не стоит.
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07.03.2023 23:07 Відповісти
Гіндуси - ватноголові істоти, вони швидше проти нас будуть воювати цими літаками чи знищать.
Хто не вірить, зайдіть в твітер, там практично немає індуса що не підтримує московію.
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07.03.2023 23:11 Відповісти
Да??? Татишо!
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07.03.2023 23:16 Відповісти
А ти шо, тіпа знав що індія ватна, але написав про су30 ? Значить ти ідіот в квадраті, якщо набираєш текст просто так. Викинь клавіатуру, не висирай більше нічого.
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07.03.2023 23:18 Відповісти
Ти зарегався сьогодні, щоб висрати оце?
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07.03.2023 23:23 Відповісти
Висираеш тут тільки ти, я вказав саме де.
Давай по ділу, навіщо пишеш непотріб, якщо це не має сенсу ?
Я про су30 з індії. То давай ще напиши про індійських бойових слонів, на які можна поставити наші Стугни ? Давай, не соромся, обкакуй усе своїми безконструктивними висерами.
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07.03.2023 23:27 Відповісти
Непотріб у твоїй безтолковці, і в даний момент його рівень досягнув критичної межі, змушуючи твої кінцівки нервово бряцати по клавіатурі)) , новорєґ!
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07.03.2023 23:32 Відповісти
Давай ще заплач, і постав більше смайликів.
Там вже знизу ще й Ян Кравиц вказав на твої ідіотські дописи.
Давай ще заплач, через те що ми всі проти тебе. Правда в тому що ми проти тупих коментів, ось і все. Сім разів відміряй, один раз відріж. Перш ніж щось написати, подумай чи це не висер.
Я не здивуюсь якщо ти скажеш що московити передадуть нам свої су27.
Коротше кажучи, ми всі забороняємо тобі какати тут.
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07.03.2023 23:37 Відповісти
"Ми всі" це хто, дурнику? Ти і твої таргани?
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07.03.2023 23:42 Відповісти
Ти ще тут ? Нахвига, а головне навіщо.
Я, Ян Кравиц та всі хто читає коменти і дивується твоїм ідіотським коментам.
Радій, що тут немає дизлайків, а то вони загнали б тебе в депресію.
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07.03.2023 23:45 Відповісти
... але ж тобі пощастило, тому на, тримай))
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07.03.2023 23:57 Відповісти
Лол, мабуть з вигляду пальця також смієшся
Давай ганьбися до кінця, завалюй цензор своїм непотребом.
Посміємося разом з модераторами.
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08.03.2023 00:03 Відповісти
Толку? Ну хз. В залежності від ситуації з Китаєм, позиція Індії може здивувати.
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07.03.2023 23:15 Відповісти
Вы удивитесь, но есть. В США есть Су-27 и Миг-29 с нужной авионикой.
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08.03.2023 01:01 Відповісти
Мне это известно). Самолеты в версии УБ.
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08.03.2023 01:04 Відповісти
Никто точно не знает сколько и каких точно. США их скупляли тихонько и у нас, и у Белоруси, и у африканцев. Даже поговаривают, что наши пилоты поехали учиться управлять именно современной авионикой на этих самолетах.
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08.03.2023 01:43 Відповісти
Скільки можна вивчати, тут хлопці помирають, а ви теорією займається. Атамакс!!!
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07.03.2023 22:52 Відповісти
Нас було 52 млн, у нас найбільша плоза в Европі, найбільше корисних копали в Европі, хороший клімат і хватає води, нема землетрусів, цунамі, і т.д - і ми довели країну до нищети, розкрадання армії і т.д. Нам ніхто нічого не винний. США взагалі могли зараз зробити так як з УНР - тоді теж було США доречі. Тому треба дякувати за будь що, а не тикати шо там ще нам не дал
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07.03.2023 23:02 Відповісти
То через колаборантів-сєпарів прийшла вся розруха та застій.
Якби в 1991 році викинути з країни всіх, хто не знає українську мову, то пішло б діло.
Було б щось ближче до Польщі по розвитку.
Через те на Заході України ненавдять все рюзьге, бо цей рузьгий мір як якір.
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07.03.2023 23:09 Відповісти
Щось я не догнав, що США зробили з УНР?
США взагалі були не при ділах.
Антанта пропонувала Україні повністю утримувати мільйонну армію.
Але, комуняки - Грушевський, Винниченко, Коновалець відмовилися і пішли цілуватися з троцьким.
А хитрожопий Пілсуцький, який воював на стороні Троїстого союзу - швидко перефарбувався і отримав Польщу.
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07.03.2023 23:11 Відповісти
США взагалі були не при ділах - так отож. Могли так само відморозитись і все
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08.03.2023 03:09 Відповісти
Ви на бота схожі:

- новорег

- пишите як з транслейту

- провокатор: "дякувати за будь-що" / "сша ... унр", натяк на усср.
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07.03.2023 23:15 Відповісти
"сша ... унр", натяк на усср. - хз які ви натяки бачити. Може вам і морковка на щось натякає.
"дякувати за будь-що" - а не давайте карще вибирайте Карвчуків, Кучм, Зеленських, Яників - а потім США шось зобовязане, якби США хотіло воно б могло зробити як з Грузією в 2008, чи з Сирією чи ще багато де - дати на 100 000 автоматів, трохи патронів і 10 стінгерів і воюйте
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08.03.2023 03:12 Відповісти
Тоді нам треба радянські літаки країн НАТО, які були у Варшавському договорі - вони вже облаштовані та "допиляні"
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07.03.2023 22:53 Відповісти
Крайне важное решение, в 10 раз важнее, чем абрамсы с газотурбинными движками одноразовыми. С этими ракетами мы сможем сбивать кацапские низколетящие самолеты за 30-50км пуская ракеты, просто даже вслепую стреляя, ракета сами доведется на самолет, а получать разведку мы можем с земли от наших агентов и подкупленных орков. И не надо рисковать пэтриотами, подводя их практически вплотную к линии фронта.

Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
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07.03.2023 22:54 Відповісти
Може бути так, що ракети вже готові до використання на нашихлітаках, раз про це почали згадувати в новинах.
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07.03.2023 23:08 Відповісти
AIM-120D P3I Phase 4 має дальність вдвічі більшу за Р27 - 180 км проти 95 км. Головка самонаведення також інша - ІНС + GPS + двосторонній канал + АРЛ ГСН, проти напівактивної радіолокаційної з радіокорекцією чи інфрачервоної.
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08.03.2023 01:33 Відповісти
Современная система управления, а не древнее совковое нечто. Совок по компьютерам уже тогда бешено отставал, а эта ракета как и на поколение новее.

Кстати это та ракета что уже у нас используется в комплексахNASAMS
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08.03.2023 04:28 Відповісти
Давайте изобретать грабли в место передачи современных самолётов.
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07.03.2023 23:37 Відповісти
На них надо уметь летать.
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08.03.2023 00:17 Відповісти
Ти закріплений за цією новиною,дірявий?
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08.03.2023 00:28 Відповісти
..изучите матчасть,и ракеты будут!!!
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08.03.2023 07:37 Відповісти
 
 