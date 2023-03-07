США вивчають інтеграцію передових західних ракет із українськими винищувачами, - Politico
Американські військові розглядають можливість застосування удосконалених ракет класу "повітря-повітря" на літаках МіГ, які використовуються Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Офіційні особи США вивчають, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на літаках МіГ, які використовуються українськими військовими. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва.
Politico зазначає, що наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем. Якщо технічні складнощі будуть подолані, це стане першим випадком, коли Сполучені Штати нададуть можливість українській авіації використовувати ракети класу "повітря-повітря".
"Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не обговорюватимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямку", - сказав представник Міноборони США Гаррон Герн.
AIM-120 AMRAAM. Американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.
В цілому ракети AMRAAM показали себе досить надійним та ефективним видом зброї. Ракета може застосовуватися по широкій номенклатурі цілей включаючи безпілотні літальні апарати та крилаті ракети, що підтверджено великою кількістю випробувань.
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Хто не вірить, зайдіть в твітер, там практично немає індуса що не підтримує московію.
Давай по ділу, навіщо пишеш непотріб, якщо це не має сенсу ?
Я про су30 з індії. То давай ще напиши про індійських бойових слонів, на які можна поставити наші Стугни ? Давай, не соромся, обкакуй усе своїми безконструктивними висерами.
Там вже знизу ще й Ян Кравиц вказав на твої ідіотські дописи.
Давай ще заплач, через те що ми всі проти тебе. Правда в тому що ми проти тупих коментів, ось і все. Сім разів відміряй, один раз відріж. Перш ніж щось написати, подумай чи це не висер.
Я не здивуюсь якщо ти скажеш що московити передадуть нам свої су27.
Коротше кажучи, ми всі забороняємо тобі какати тут.
Я, Ян Кравиц та всі хто читає коменти і дивується твоїм ідіотським коментам.
Радій, що тут немає дизлайків, а то вони загнали б тебе в депресію.
Давай ганьбися до кінця, завалюй цензор своїм непотребом.
Посміємося разом з модераторами.
Якби в 1991 році викинути з країни всіх, хто не знає українську мову, то пішло б діло.
Було б щось ближче до Польщі по розвитку.
Через те на Заході України ненавдять все рюзьге, бо цей рузьгий мір як якір.
США взагалі були не при ділах.
Антанта пропонувала Україні повністю утримувати мільйонну армію.
Але, комуняки - Грушевський, Винниченко, Коновалець відмовилися і пішли цілуватися з троцьким.
А хитрожопий Пілсуцький, який воював на стороні Троїстого союзу - швидко перефарбувався і отримав Польщу.
- новорег
- пишите як з транслейту
- провокатор: "дякувати за будь-що" / "сша ... унр", натяк на усср.
"дякувати за будь-що" - а не давайте карще вибирайте Карвчуків, Кучм, Зеленських, Яників - а потім США шось зобовязане, якби США хотіло воно б могло зробити як з Грузією в 2008, чи з Сирією чи ще багато де - дати на 100 000 автоматів, трохи патронів і 10 стінгерів і воюйте
Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
Кстати это та ракета что уже у нас используется в комплексахNASAMS