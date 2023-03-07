США изучают интеграцию передовых западных ракет с украинскими истребителями, - Politico
Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными. Эти ракеты предназначены для западных истребителей, таких как F-16 американского производства.
Politico отмечает, что в настоящее время существуют некоторые технические трудности в интеграции систем. Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты представят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух-воздух".
"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной относительно ее потребностей в сфере безопасности, но из соображений операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - сказал представитель Минобороны США Гаррон Герн.
AIM-120 AMRAAM. Американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Разрабатывалась фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и была принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, находится на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.
В целом, ракеты AMRAAM показали себя достаточно надежным и эффективным видом оружия. Ракета может применяться по широкой номенклатуре целей, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, что подтверждено большим количеством испытаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто не вірить, зайдіть в твітер, там практично немає індуса що не підтримує московію.
Давай по ділу, навіщо пишеш непотріб, якщо це не має сенсу ?
Я про су30 з індії. То давай ще напиши про індійських бойових слонів, на які можна поставити наші Стугни ? Давай, не соромся, обкакуй усе своїми безконструктивними висерами.
Там вже знизу ще й Ян Кравиц вказав на твої ідіотські дописи.
Давай ще заплач, через те що ми всі проти тебе. Правда в тому що ми проти тупих коментів, ось і все. Сім разів відміряй, один раз відріж. Перш ніж щось написати, подумай чи це не висер.
Я не здивуюсь якщо ти скажеш що московити передадуть нам свої су27.
Коротше кажучи, ми всі забороняємо тобі какати тут.
Я, Ян Кравиц та всі хто читає коменти і дивується твоїм ідіотським коментам.
Радій, що тут немає дизлайків, а то вони загнали б тебе в депресію.
Давай ганьбися до кінця, завалюй цензор своїм непотребом.
Посміємося разом з модераторами.
Якби в 1991 році викинути з країни всіх, хто не знає українську мову, то пішло б діло.
Було б щось ближче до Польщі по розвитку.
Через те на Заході України ненавдять все рюзьге, бо цей рузьгий мір як якір.
США взагалі були не при ділах.
Антанта пропонувала Україні повністю утримувати мільйонну армію.
Але, комуняки - Грушевський, Винниченко, Коновалець відмовилися і пішли цілуватися з троцьким.
А хитрожопий Пілсуцький, який воював на стороні Троїстого союзу - швидко перефарбувався і отримав Польщу.
- новорег
- пишите як з транслейту
- провокатор: "дякувати за будь-що" / "сша ... унр", натяк на усср.
"дякувати за будь-що" - а не давайте карще вибирайте Карвчуків, Кучм, Зеленських, Яників - а потім США шось зобовязане, якби США хотіло воно б могло зробити як з Грузією в 2008, чи з Сирією чи ще багато де - дати на 100 000 автоматів, трохи патронів і 10 стінгерів і воюйте
Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
Кстати это та ракета что уже у нас используется в комплексахNASAMS