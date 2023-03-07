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США изучают интеграцию передовых западных ракет с украинскими истребителями, - Politico

міг

Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными. Эти ракеты предназначены для западных истребителей, таких как F-16 американского производства.

Politico отмечает, что в настоящее время существуют некоторые технические трудности в интеграции систем. Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты представят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух-воздух".

"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной относительно ее потребностей в сфере безопасности, но из соображений операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - сказал представитель Минобороны США Гаррон Герн.

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AIM-120 AMRAAM. Американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Разрабатывалась фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и была принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, находится на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

В целом, ракеты AMRAAM показали себя достаточно надежным и эффективным видом оружия. Ракета может применяться по широкой номенклатуре целей, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, что подтверждено большим количеством испытаний.

Автор: 

крылатые ракеты (888) самолет (3643)


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Топ комментарии
+8
Вот тут и пригодятся Миг-29 и Су-27 союзников с интегрированной западной авионикой. Да и наши Миг-29МУ1\2.
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07.03.2023 22:45 Ответить
+2
Скільки можна вивчати, тут хлопці помирають, а ви теорією займається. Атамакс!!!
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07.03.2023 22:52 Ответить
+2
Крайне важное решение, в 10 раз важнее, чем абрамсы с газотурбинными движками одноразовыми. С этими ракетами мы сможем сбивать кацапские низколетящие самолеты за 30-50км пуская ракеты, просто даже вслепую стреляя, ракета сами доведется на самолет, а получать разведку мы можем с земли от наших агентов и подкупленных орков. И не надо рисковать пэтриотами, подводя их практически вплотную к линии фронта.

Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
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07.03.2023 22:54 Ответить
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Вот тут и пригодятся Миг-29 и Су-27 союзников с интегрированной западной авионикой. Да и наши Миг-29МУ1\2.
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07.03.2023 22:45 Ответить
Да,но без Су-27, у дружественных Украине стран их нет.
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07.03.2023 22:55 Ответить
Так, Су-27 немає. Майже. Проте є Су-30. В Індії.
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07.03.2023 23:04 Ответить
Индия отстранилась от "конфликта", кроме "давайте все дружить" ничего от нее ждать не стоит.
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07.03.2023 23:07 Ответить
Гіндуси - ватноголові істоти, вони швидше проти нас будуть воювати цими літаками чи знищать.
Хто не вірить, зайдіть в твітер, там практично немає індуса що не підтримує московію.
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07.03.2023 23:11 Ответить
Да??? Татишо!
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07.03.2023 23:16 Ответить
А ти шо, тіпа знав що індія ватна, але написав про су30 ? Значить ти ідіот в квадраті, якщо набираєш текст просто так. Викинь клавіатуру, не висирай більше нічого.
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07.03.2023 23:18 Ответить
Ти зарегався сьогодні, щоб висрати оце?
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07.03.2023 23:23 Ответить
Висираеш тут тільки ти, я вказав саме де.
Давай по ділу, навіщо пишеш непотріб, якщо це не має сенсу ?
Я про су30 з індії. То давай ще напиши про індійських бойових слонів, на які можна поставити наші Стугни ? Давай, не соромся, обкакуй усе своїми безконструктивними висерами.
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07.03.2023 23:27 Ответить
Непотріб у твоїй безтолковці, і в даний момент його рівень досягнув критичної межі, змушуючи твої кінцівки нервово бряцати по клавіатурі)) , новорєґ!
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07.03.2023 23:32 Ответить
Давай ще заплач, і постав більше смайликів.
Там вже знизу ще й Ян Кравиц вказав на твої ідіотські дописи.
Давай ще заплач, через те що ми всі проти тебе. Правда в тому що ми проти тупих коментів, ось і все. Сім разів відміряй, один раз відріж. Перш ніж щось написати, подумай чи це не висер.
Я не здивуюсь якщо ти скажеш що московити передадуть нам свої су27.
Коротше кажучи, ми всі забороняємо тобі какати тут.
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07.03.2023 23:37 Ответить
"Ми всі" це хто, дурнику? Ти і твої таргани?
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07.03.2023 23:42 Ответить
Ти ще тут ? Нахвига, а головне навіщо.
Я, Ян Кравиц та всі хто читає коменти і дивується твоїм ідіотським коментам.
Радій, що тут немає дизлайків, а то вони загнали б тебе в депресію.
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07.03.2023 23:45 Ответить
... але ж тобі пощастило, тому на, тримай))
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07.03.2023 23:57 Ответить
Лол, мабуть з вигляду пальця також смієшся
Давай ганьбися до кінця, завалюй цензор своїм непотребом.
Посміємося разом з модераторами.
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08.03.2023 00:03 Ответить
Толку? Ну хз. В залежності від ситуації з Китаєм, позиція Індії може здивувати.
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07.03.2023 23:15 Ответить
Вы удивитесь, но есть. В США есть Су-27 и Миг-29 с нужной авионикой.
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08.03.2023 01:01 Ответить
Мне это известно). Самолеты в версии УБ.
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08.03.2023 01:04 Ответить
Никто точно не знает сколько и каких точно. США их скупляли тихонько и у нас, и у Белоруси, и у африканцев. Даже поговаривают, что наши пилоты поехали учиться управлять именно современной авионикой на этих самолетах.
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08.03.2023 01:43 Ответить
Скільки можна вивчати, тут хлопці помирають, а ви теорією займається. Атамакс!!!
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07.03.2023 22:52 Ответить
Нас було 52 млн, у нас найбільша плоза в Европі, найбільше корисних копали в Европі, хороший клімат і хватає води, нема землетрусів, цунамі, і т.д - і ми довели країну до нищети, розкрадання армії і т.д. Нам ніхто нічого не винний. США взагалі могли зараз зробити так як з УНР - тоді теж було США доречі. Тому треба дякувати за будь що, а не тикати шо там ще нам не дал
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07.03.2023 23:02 Ответить
То через колаборантів-сєпарів прийшла вся розруха та застій.
Якби в 1991 році викинути з країни всіх, хто не знає українську мову, то пішло б діло.
Було б щось ближче до Польщі по розвитку.
Через те на Заході України ненавдять все рюзьге, бо цей рузьгий мір як якір.
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07.03.2023 23:09 Ответить
Щось я не догнав, що США зробили з УНР?
США взагалі були не при ділах.
Антанта пропонувала Україні повністю утримувати мільйонну армію.
Але, комуняки - Грушевський, Винниченко, Коновалець відмовилися і пішли цілуватися з троцьким.
А хитрожопий Пілсуцький, який воював на стороні Троїстого союзу - швидко перефарбувався і отримав Польщу.
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07.03.2023 23:11 Ответить
США взагалі були не при ділах - так отож. Могли так само відморозитись і все
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08.03.2023 03:09 Ответить
Ви на бота схожі:

- новорег

- пишите як з транслейту

- провокатор: "дякувати за будь-що" / "сша ... унр", натяк на усср.
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07.03.2023 23:15 Ответить
"сша ... унр", натяк на усср. - хз які ви натяки бачити. Може вам і морковка на щось натякає.
"дякувати за будь-що" - а не давайте карще вибирайте Карвчуків, Кучм, Зеленських, Яників - а потім США шось зобовязане, якби США хотіло воно б могло зробити як з Грузією в 2008, чи з Сирією чи ще багато де - дати на 100 000 автоматів, трохи патронів і 10 стінгерів і воюйте
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08.03.2023 03:12 Ответить
Тоді нам треба радянські літаки країн НАТО, які були у Варшавському договорі - вони вже облаштовані та "допиляні"
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07.03.2023 22:53 Ответить
Крайне важное решение, в 10 раз важнее, чем абрамсы с газотурбинными движками одноразовыми. С этими ракетами мы сможем сбивать кацапские низколетящие самолеты за 30-50км пуская ракеты, просто даже вслепую стреляя, ракета сами доведется на самолет, а получать разведку мы можем с земли от наших агентов и подкупленных орков. И не надо рисковать пэтриотами, подводя их практически вплотную к линии фронта.

Очень надеюсь, что это технически реализуемо, все же американские самолеты имеют мощнейший и сложный радар, интегрированный с электроникой и ракетой. Сама ГСН ракеты не сможет увидеть даже не стелс-самолет на безопасном для нас расстоянии. Совковые самолеты ничего этого не имеют, а американский радар в них вряд ли поставишь, его даже запитать нечем будет, другой генератор стоит. И поэтому куда проще сразу пойти на готовый самолет, чем пытаться решить такую инженерную задачу. Дешевле будет.
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07.03.2023 22:54 Ответить
Може бути так, що ракети вже готові до використання на нашихлітаках, раз про це почали згадувати в новинах.
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07.03.2023 23:08 Ответить
AIM-120D P3I Phase 4 має дальність вдвічі більшу за Р27 - 180 км проти 95 км. Головка самонаведення також інша - ІНС + GPS + двосторонній канал + АРЛ ГСН, проти напівактивної радіолокаційної з радіокорекцією чи інфрачервоної.
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08.03.2023 01:33 Ответить
Современная система управления, а не древнее совковое нечто. Совок по компьютерам уже тогда бешено отставал, а эта ракета как и на поколение новее.

Кстати это та ракета что уже у нас используется в комплексахNASAMS
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08.03.2023 04:28 Ответить
Давайте изобретать грабли в место передачи современных самолётов.
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07.03.2023 23:37 Ответить
На них надо уметь летать.
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08.03.2023 00:17 Ответить
Ти закріплений за цією новиною,дірявий?
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08.03.2023 00:28 Ответить
..изучите матчасть,и ракеты будут!!!
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08.03.2023 07:37 Ответить
 
 