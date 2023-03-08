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Ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, - ОВА

нацполіція,миколаївщина

Минулої доби росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 7 березня, о 15:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миколаївська область (2297) обстріл (29141) Кім Віталій (471)


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