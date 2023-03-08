Ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, - ОВА
Минулої доби росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 7 березня, о 15:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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