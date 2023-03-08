Байден і Макрон обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови обговорили підтримку України та виклики, які створює Китай.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно з їхнім зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з росії відшкодування за агресію", - йдеться у повідомленні.

Також Байден і Макрон говорили про співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні та спільні зусилля щодо реагування на виклики, які створює КНР для світового порядку, заснованого на правилах.

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Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.