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Байден і Макрон обговорили підтримку України

байден,макрон

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови обговорили підтримку України та виклики, які створює Китай.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно з їхнім зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з росії відшкодування за агресію", - йдеться у повідомленні.

Також Байден і Макрон говорили про співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні та спільні зусилля щодо реагування на виклики, які створює КНР для світового порядку, заснованого на правилах.

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Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.

Автор: 

Байден Джо (2893) Китай (4695) підтримка (626) Макрон Емманюель (1515)


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08.03.2023 09:04 Відповісти
Для начала скажи Макрону, чтобы засунул французскую тысячелетнюю грызню с Англией себе в жопу и согласился на назначение Джонсонюка за генсека НАТО. Затем пускай назовет адрес, куда мы сможет отправить наших будущих пилотов для обучения на рафаэлках. И сам тоже с f-16 и f-18 не забудь нам скинуть. А мы за вас уже разберемся, как кацапы будут платить репарации. Открою простой секрет: просто берешь любое, что принадлежит кацапам, и забираешь себе. Вот так и платят репарации. Никого не спрашивая, берешь в любой точке планеты любую их собственность и забираешь себе. Корабли, самолеты, груз, банковские счета, недвижимость - берешь все что хочешь. Кацапы вне закона, они признаны врагами человечества, представляющими угрозу его существованию (такой термин есть в ООН между прочим, пора вынести этот вопрос на голосование). Обязанность каждого гражданина страны-ООН - нанести максимальный ущерб врагам человечества всеми имеющимися средствами.
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08.03.2023 09:09 Відповісти
 
 